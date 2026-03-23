EE.UU. confirma la gira de un portaviones en América Latina: visitará cuatro países y tendrá encuentros con 10 naciones

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes la gira que realizará el portaviones USS Nimitz en América Latina, donde anclará en puertos de cuatro países en los próximos meses y tendrá actividades con las fuerzas de 10 naciones de la región.

La nave, que llevará varios aviones y helicópteros y estará acompañada del destructor USS Gridley, visitará Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, según el comunicado de la Cuarta Flota, que no detalló fechas ni especificó el orden, aunque apunta que las embarcaciones circunnavegarán el continente.

Además, la gira tiene planes de encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, añadió el texto.

El Servicio Aeronaval de Panamá había informado el domingo que el portaviones y el destructor estarán en aguas panameñas desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril. La Autoridad del Canal de Panamá respondió a CNN que las naves no pasarían por la vía interoceánica.

“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, dijo el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de la Cuarta Flota de EE.UU., citado el comunicado. “Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, agregó.

El Comando Sur aseguró que la gira “fomentará la buena voluntad, fortalecerá las alianzas marítimas, contrarrestará las amenazas y fortalecerá nuestro equipo”.

El comunicado también destacó las capacidades de los portaviones como el USS Nimitz, que mide unos 333 metros de largo, con capacidad para 90 aeronaves: “Son la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada. Ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta, la resistencia, la potencia multidimensional, el conocimiento inherente del espacio de batalla ni las capacidades de mando y control de un grupo de ataque de portaaviones y su ala aérea embarcada”.

A su vez, el destructor USS Gridley proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas. Ambas embarcaciones cuentan en conjunto con capacidad de transportar a unos 6.000 tripulantes.

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Con información de Elizabeth González y Rocío Muñoz-Ledo, de CNN.