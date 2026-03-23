¿Está preparado México para garantizar la seguridad de los turistas durante el Mundial? Esto dicen los expertos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La fiesta del fútbol que será el Mundial se vivirá bajo la sombra de la inseguridad que golpea a México. A menos de tres meses de que el país vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, las dudas sobre su capacidad para garantizar la protección de turistas y jugadores, presentes desde que se anunció como uno de los países sedes del torneo, persisten luego de la ola de violencia que se desató en distintas regiones tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las imágenes de vehículos incendiados, bloqueos carreteros y enfrentamientos en ciudades como Guadalajara —una de las sedes mundialistas— y destinos turísticos como Puerto Vallarta encendieron las alarmas entre aquellos posibles visitantes. Para muchos turistas extranjeros, la escena reavivó una inquietud persistente: ¿es seguro viajar a México?

Pese al impacto mediático, los indicadores turísticos de los destinos más populares no reflejaron una caída significativa durante la reciente temporada de spring break, una de las más importantes para el turismo internacional y que ocurrió apenas semanas después de la caída del Mencho y en medio de los preparativos para el Mundial.

Sin embargo, la percepción de inseguridad sí se vio afectada. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para esta temporada popular entre los turistas estadounidenses. El aviso recuerda que, aunque la violencia generalizada que se vivió tras la caída del Mencho ha disminuido, “persisten riesgos de crimen y secuestro”.

Además, en los días que siguieron a la caída del Mencho, el miedo y la preocupación se encendió entre algunas federaciones internacionales de fútbol que disputarán partidos en México.

Michael Ricketts, presidente de la Federación de Fútbol de Jamaica, reconoció que su equipo estaba “muy consciente de lo que está sucediendo” y que existía “un nivel de incertidumbre” tras los hechos en Jalisco, según citó el medio deportivo ESPN. Su equipo se enfrentará ante Nueva Caledonia el 26 de marzo en un juego de repechaje rumbo al Mundial que tendrá lugar en el Estadio Akron de Guadalajara.

La federación boliviana solicitó a la FIFA claridad sobre la seguridad en Monterrey, donde su equipo se enfrentará ante Surinam en un juego de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo.

Mientras que la selección de Portugal señaló que evaluaría continuamente su participación en México, donde tiene previsto un juego amistoso el 28 de marzo en el renovado estadio Azteca de la Ciudad de México.

Expertos en seguridad coinciden en que este contraste —entre percepción y realidad— será clave rumbo al Mundial.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización que monitorea políticas públicas, incidencia delictiva y justicia en México, señala en entrevista con CNN que el riesgo para los turistas suele ser mucho menor de lo que se percibe.

“Es muy raro que un turista en México sea víctima de un delito violento. Los incidentes más comunes son robos sin violencia, fraudes o, en algunos casos, extorsiones”.

En ese sentido, compara la experiencia de los visitantes en México con la de otras grandes ciudades del mundo: “Las situaciones que puede enfrentar un turista aquí son similares a las de Londres, Miami, Milán o París”.

Los expertos también señalan que es poco probable que la violencia afecte las zonas donde estarán los turistas durante el Mundial.

Según Rivas, la violencia de los grupos delictivos sirve principalmente para controlar a la gente que vive en una comunidad: “Controlar al turista no te sirve de absolutamente nada”, agrega.

Rodrigo Peña, especialista en seguridad del Tecnológico de Monterrey, explica que los cárteles buscan mantener control a largo plazo sobre territorios, personas y mercados, y no actúan como organizaciones terroristas.

“A la gobernanza criminal no le preocupan momentos, le preocupan procesos mucho más largos y ese enfoque no está necesariamente viendo a las personas que puedan pensar en no venir. El Mundial sí es un momento de atención, pero no está operando en la lógica, por ejemplo, de un grupo terrorista”, dice el especialista.

En otras palabras, aunque el riesgo no desaparece, la forma en que operan los grupos criminales hace menos probable que el Mundial se convierta en un blanco directo de violencia.

Aunque el spring break sirve como termómetro parcial, los especialistas consideran que la verdadera prueba para los dispositivos de seguridad será la serie de partidos previos al Mundial y los eventos masivos en ciudades sede.

“No es lo mismo proteger zonas turísticas que operar un dispositivo de seguridad en estadios, plazas públicas o eventos multitudinarios”, señala Peña. “Ahí es donde realmente se pondrá a prueba la capacidad del Estado”.

El reto no es menor. El gobierno mexicano ha anunciado el llamado Operativo Kukulkán, que contempla el despliegue de más de 100.000 elementos de seguridad, incluyendo fuerzas federales, Guardia Nacional y Ejército, así como tecnología avanzada como sistemas antidrones y vigilancia aérea.

Además, el plan incluye coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos, en medio de un contexto global marcado por nuevas amenazas.

Un antecedente reciente podría ser el operativo desplegado en Querétaro durante el partido amistoso en el que la selección mexicana enfrentó a Islandia. El encuentro contó con un dispositivo de seguridad de aproximadamente 3.000 elementos y se desarrolló sin incidentes, según informó la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado, en el que además agradeció la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Aunque se trató de un evento de menor escala frente a lo que implicará el Mundial, ofreció una primera señal sobre la capacidad de las autoridades para implementar operativos en eventos masivos.

Además de los riesgos específicos vinculados a delitos comunes, los expertos en viajes destacan que la percepción de inseguridad entre los turistas es un factor clave.

Michael Johnson, presidente de Ensemble Travel, comentó a la agencia AP que es comprensible que los visitantes se sientan preocupados, pero que los peligros varían significativamente según el destino, los medios de transporte y las actividades planeadas.

“Viajar siempre implica que algo puede surgir”, dijo Johnson, y recomendó que los turistas no tomen una decisión definitiva de ir o no, sino que evalúen su viaje paso a paso, permanezcan atentos a las condiciones locales y sigan las actualizaciones de las autoridades.

Los expertos advierten sobre riesgos específicos que podrían afectar la experiencia de los visitantes:

Delitos comunes como robos y fraudes.

Extorsiones, especialmente en contextos de vida nocturna.

Riesgos en vías de comunicación, como carreteras o transporte público.

Zonas periféricas fuera de los corredores turísticos.

“La mayor vulnerabilidad está fuera de las áreas protegidas”, advierte Peña. “Los corredores turísticos, estadios y zonas clave estarán altamente resguardados, pero no ocurre lo mismo en todas las zonas urbanas”.

La gran incógnita sigue siendo si México podrá garantizar condiciones de seguridad adecuadas durante el Mundial. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias oportunidades que la seguridad para el evento está garantizada. “Es seguro que vengan a nuestro país, a cualquiera de las tres ciudades donde se van a desarrollar los partidos o a las otras ciudades que están incorporadas por FIFA o a cualquier ciudad del país. Pueden venir con seguridad y certeza. La van a pasar muy bien”, dijo puntualmente este viernes en su conferencia de prensa matutina.

Para Rivas, más allá del evento, el reto es estructural: “El país debe fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y desarticular las redes criminales. No es solo por el Mundial, sino por su propia población”.

Peña coincide en que el país ha avanzado en la planificación, pero advierte: “Si algo falla, sería especialmente preocupante, porque sí hay preparación. No sería por improvisación”.

La violencia tras la caída de “El Mencho” difícilmente tendrá un impacto directo en el Mundial, coinciden los especialistas. Sin embargo, su efecto en la percepción entre los viajeros internacionales podría ser más duradero.

México se enfrenta así a una doble prueba: garantizar la seguridad de millones de visitantes y, al mismo tiempo, proyectar una imagen confiable como anfitrión del evento deportivo más importante del mundo.

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