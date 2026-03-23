Otra estrella a la MLS: Antoine Griezmann va camino al Orlando City y a las puertas de su “sueño americano”

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Antoine Griezmann es un jugador de fútbol multifacético. No solo dentro de la cancha, donde como atacante se puede mover por los costados o por el centro, más cerca del área o jugando como lanzador de balones a los delanteros. El oriundo de Macon, una ciudad pequeña del este de Francia que aún conserva detalles medievales, nunca ocultó su predilección por la cultura deportiva de Estados Unidos.

“Quisiera probar algún día en la MLS”, aseguró el campeón del mundo francés al diario español AS en diciembre de 2023. Ya entonces tenía su meta clara, y ahora está a punto de hacerla realidad.

Reportes de prensa desde España señalan que Griezmann utilizará los dos días libres que le dio Diego Simeone en el Atlético de Madrid por la ventana FIFA para viajar a Orlando y finiquitar su incorporación al club de la Major League Soccer (MLS). El acuerdo, según estos medios, iría desde julio de este año hasta la temporada 2027/2028, con una opción adicional para la campaña de 2028/2029.

Griezmann nunca ha ocultado su gusto por otros deportes y, en general, por las ligas que se practican en Estados Unidos. Es más, durante la temporada de la NFL el atacante francés tiene un podcast para analizar el campeonato de fútbol americano estadounidense, llamado “Grizi Huddle”, con el apoyo de NFL Europa.

También se le ha visto en ocasiones visitando estadios de béisbol con camisetas de los equipos y canchas de baloncesto de la NBA, donde no es ajeno a estar en la primera fila saludando a otros colegas deportistas de la liga más importante del mundo.

Griezmann tiene una tercera cara digital vinculada al deporte, con una página en la red social Instagram llamada “Grizi Cards”, en la que exhibe sus adquisiciones de tarjetas coleccionables deportivas, sobre todo las de deportes tradicionalmente asociados con Estados Unidos, como el béisbol, el fútbol americano y el baloncesto.

En la MLS, Griezmann puede convertirse en la pieza que lleve cierto balance a la conferencia del Este.

Con la concentración más grande de talentos ubicada en los equipos de la costa oeste o el centro del país (Son Heung-Min y Hugo Lloris en LAFC, Thomas Müller en Vancouver Whitecaps y James Rodríguez en Minnesota United), la llegada del francés balancearía la ecuación de la liga, que solo tiene a Lionel Messi y Rodrigo De Paul como grandes figuras en la zona oriental del campeonato, ambos, además, en el mismo club, el Inter Miami.

Griezmann, además, dispararía el interés por el derbi de la Florida entre el Inter Miami y el Orlando City, al poner cara a cara, al menos dos veces al año, a dos de las máximas figuras de la liga, en ese duelo contra Messi y De Paul. Por cierto, ambos fueron compañeros del francés, uno en el Barcelona y el otro en el Atlético de Madrid.

Pero para el campeón del mundo con Francia en 2018, la tarea todavía no está terminada con el Atleti, donde querrá despedirse en el mejor nivel, ganando al menos uno de los dos títulos que tiene por delante con el cuadro “colchonero”: la Copa del Rey (donde está en la final) y la Champions League (ya está entre los mejores ocho).

Luego llegará el momento de cruzar el océano. Las expectativas son altas. No hay dudas de que la llegada de Griezmann, un talentoso atacante creativo, motivado por un entorno en el que parece sentirse a gusto, no es más que una adición de lujo para una liga que sigue buscando expandir su desarrollo.

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