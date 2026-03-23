Trump habla de conversaciones “muy buenas” con Irán, pero Teherán lo desmiente

Por CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Estados Unidos e Irán han mantenido “conversaciones productivas” durante el fin de semana y que aplazará durante cinco días los ataques militares contra instalaciones energéticas iraníes.

En un posteo en TRUTH escrito en mayúsculas, Trump dijo que tomó la decisión de posponer los ataques con base en el “tono y tenor” de las conversaciones.

“ME COMPLACE INFORMAR QUE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL PAÍS DE IRÁN HAN TENIDO, EN LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS, MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS CONVERSACIONES SOBRE UNA RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE NUESTRAS HOSTILIDADES EN MEDIO ORIENTE”, escribió Trump.

“BASADO EN EL TONO Y TENOR DE ESTAS CONVERSACIONES PROFUNDAS, DETALLADAS Y CONSTRUCTIVAS, QUE CONTINUARÁN DURANTE TODA LA SEMANA, HE INDICADO AL DEPARTAMENTO DE GUERRA QUE POSPONGA TODOS Y CADA UNO DE LOS ATAQUES MILITARES CONTRA PLANTAS DE ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA IRANÍ POR UN PERÍODO DE CINCO DÍAS, SUJETO AL ÉXITO DE LAS REUNIONES Y DISCUSIONES EN CURSO”, continuó.

Trump había amenazado con atacar plantas de energía iraníes para la noche del lunes si el país no permitía la reapertura del estrecho de Ormuz.

Hasta la semana pasada, Trump había dicho que no estaba interesado en avanzar hacia un cese del fuego con Irán.

“Podríamos tener diálogo, pero no quiero un cese del fuego”, dijo el viernes por la tarde.

Irán ha negado cualquier diálogo con Washington, desestimando las afirmaciones del presidente Donald Trump como un intento de bajar los precios de la energía y ganar tiempo para sus planes militares, según informaron varios medios de comunicación estatales iraníes citando al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Existen “iniciativas” de países de la región para “reducir las tensiones”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, según Mehr News. “Nuestra respuesta a todas ellas es clara: no somos quienes iniciaron esta guerra, y todas estas solicitudes deben dirigirse a Washington”.

Qatar no participa en ningún esfuerzo de mediación entre Teherán y Washington, según declaró un diplomático qatarí a CNN.

“Actualmente estamos centrados en defender nuestro país y abordar la situación” tras los ataques de Irán contra las instalaciones de gas de Qatar, afirmó el diplomático.

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Con información de Mostafa Salem, Kevin Liptak y Becky Anderson, de CNN.