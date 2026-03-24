Agentes de ICE están en los aeropuertos para asistir a los viajeros. ¿Qué pasó a partir de su despliegue?

Por Elizabeth Wolfe, CNN

En algunos de los aeropuertos más concurridos del país, grupos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inspeccionaban el lunes lo que parecían interminables filas de seguridad.

Algunos dirigían a los viajeros confundidos, mientras que otros supervisaban en silencio con los pulgares metidos en los costados de sus chalecos tácticos.

Los dolorosos retrasos en los viajes son el resultado de un cierre del Departamento de Seguridad Nacional vinculado a una disputa sobre las tácticas de aplicación de la ley de inmigración. Cientos de agentes de ICE fueron desplegados el lunes en 14 aeropuertos como parte de una campaña del Gobierno de Trump para mitigar las demoras en los viajes.

Los pasajeros han tenido que soportar largas esperas y colas que se extendían fuera de los aeropuertos, ya que cientos de empleados de la TSA han renunciado y miles más se han ausentado del trabajo tras semanas sin cobrar.

Pero si bien los agentes del ICE, que reciben un salario, fueron vistos el lunes en Atlanta, Nueva York, Houston, Chicago y otras ciudades, las autoridades han dicho que sus funciones son limitadas: no están capacitados, por ejemplo, para operar los puestos de control de seguridad con poco personal, que a menudo son la causa de las demoras.

En cambio, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró que ayudarán con tareas más sencillas, lo que idealmente permitirá que más empleados de la TSA realicen trabajos de seguridad críticos y especializados.

Los tiempos de espera siguen siendo impredecibles a medida que el cierre ya se encuentra en su sexta semana: algunos han disminuido drásticamente después de que el pico de viajes del lunes impulsara tiempos de espera excepcionales. Después de ver esperas de tres horas el lunes, los pasajeros del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta pasaron el martes en menos de 45 minutos.

Sin embargo, los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston languidecían en filas de cuatro horas este martes. Y las filas en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York se extendían por más de una hora. El aeropuerto ha soportado un retraso acumulado de pasajeros después de cerrar durante horas la noche del domingo tras una colisión mortal entre un avión y un camión de bomberos.

Mientras los viajeros y equipos de CNN observaban a los agentes federales patrullando varios aeropuertos el lunes, en ocasiones no quedaba claro qué tareas se les habían asignado.

Aun así, Homan afirmó que es posible que más aeropuertos cuenten con la presencia de ICE en los próximos días. Esto es lo que sabemos.

El creciente número de ausencias de los empleados de la TSA ha paralizado los aeropuertos estadounidenses que dependen de estos trabajadores gubernamentales para la seguridad, debido a la alta afluencia de viajeros durante las vacaciones de primavera.

Algunos aeropuertos se han visto obligados a reducir drásticamente el número de controles de seguridad debido a que un número cada vez mayor de empleados de la TSA no se ha presentado a trabajar.

Más de 450 agentes de la TSA han renunciado y más de 3.000 —lo que equivale a alrededor del 11 % de la fuerza laboral de la agencia— se han ausentado del trabajo hasta el lunes, según el DHS.

En el centro de viajes aéreos más concurrido del mundo, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, alrededor del 37 % de los trabajadores de la TSA faltaron al trabajo el lunes. Se informaron cifras similares en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston. Más de un tercio también faltó al trabajo en los aeropuertos de Nueva York y Nueva Orleans el lunes.

Más de un tercio también se ausentó el domingo en los aeropuertos de Baltimore, Nueva York y Nueva Orleans.

Aunque los agentes de ICE no están capacitados para realizar controles de seguridad, Homan indicó que podrían liberar a los empleados de la TSA de otras tareas, como la vigilancia de las salidas y el control de multitudes, y permitirles dedicarse a trabajos de control especializados.

“Nuestra función es simplemente ayudar a la TSA a realizar su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como el control con la máquina de rayos X”, declaró Homan a Dana Bash el domingo. Añadió que no se les pedirá a los agentes que realicen tareas para las que no tengan experiencia.

“¿No están capacitados para eso? No lo haremos”, declaró el zar de la frontera.

Homan señaló que la presencia de agentes de ICE en los aeropuertos no es nueva. “Ya están desplegados en muchos aeropuertos del país”, donde realizan investigaciones criminales y controlan la inmigración, afirmó.

John Pistole, exadministrador de la TSA y exsubdirector del FBI, afirmó que los agentes también podrían reforzar la presencia de seguridad para disuadir a los delincuentes que intenten aprovecharse del caos.

Asimismo, señaló el aumento de la preocupación por la seguridad en el contexto de la guerra en Irán.

“Es de esperar que puedan servir como elemento disuasorio visible para cualquier terrorista potencial que quiera entrar y hacerse un nombre”, mientras todas las miradas están puestas en los aeropuertos estadounidenses, comentó Pistole.

Si bien los principales aeropuertos cuentan con sus propias fuerzas policiales, estas agencias podrían verse desbordadas por la gran afluencia de público, añadió Pistole.

En Atlanta, los agentes de policía municipales que trabajaban en el aeropuerto el lunes declararon a CNN que les habían cancelado sus días libres y que estaban trabajando turnos de 12 horas.

Cuando el presidente Donald Trump anunció el sábado por la tarde que quería que ICE estuviera presente en los aeropuertos, los funcionarios del DHS se apresuraron a elaborar un plan de despliegue.

Y cuando los agentes llegaron a los aeropuertos el lunes por la mañana, sus funciones a veces no quedaron claras para los observadores.

En el aeropuerto de Atlanta, ICE tenía una presencia visible constante, pero no parecía estar ayudando con los trámites de entrada ni dirigiendo a la multitud, según Ryan Young de CNN.

Un productor de CNN observó un grupo que pareció pasar varias horas conversando entre ellos, deambulando por el aeropuerto y comiendo algo.

Los responsables del aeropuerto de Houston señalaron en un comunicado que sus procedimientos de control de seguridad no sufrirían cambios. Añadieron que “las decisiones relativas al personal de ICE y sus funciones se toman a nivel federal”.

“Han estado prácticamente al margen, sin participar en el procesamiento de los miles de pasajeros que intentan pasar por aquí”, informó Ed Lavandera de CNN desde Houston. “No está del todo claro cómo están ayudando, cómo están aliviando la presión que sufre este aeropuerto”.

Este martes, agentes de ICE en el aeropuerto de Houston estaban repartiendo botellas de agua a viajeros exhaustos en las filas de seguridad.

Melissa Dunlop, quien se dirigía con su hijo a una visita a una universidad, dijo que estaba “feliz de verlos”.

Algunos legisladores demócratas han expresado su preocupación de que la presencia de ICE genere nerviosismo entre algunos viajeros y han cuestionado la capacidad de la agencia para brindarles ayuda.

El senador demócrata Cory Booker lamentó el lunes que lo único que ha visto hacer a los agentes es “merodear”.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró el lunes que la presencia federal “ayudará a reforzar los esfuerzos de la TSA para mantener la seguridad en nuestros cielos y minimizar las interrupciones en los viajes aéreos”.

Aunque los agentes de ICE asumirán funciones poco habituales al ayudar a los viajeros, no dejarán de lado sus deberes de control de la inmigración, dijo Homan.

“Realizamos controles de inmigración en los aeropuertos constantemente”, declaró Homan a CNN el domingo. “¿Eso va a cambiar? No va a cambiar”.

Trump manifestó el lunes que los agentes federales de inmigración realizarán arrestos de inmigrantes indocumentados, pero matizó que no es su prioridad mientras estén desplegados.

“Les encanta, porque pueden arrestar a los inmigrantes indocumentados cuando entran al país. Es un terreno muy fértil, pero no están allí por eso; en realidad, están allí para ayudar”, afirmó Trump a los periodistas.

ICE ya había realizado detenciones de inmigrantes en aeropuertos. Justo un día antes de ser enviados para ayudar a la TSA, dos personas fueron arrestadas por agentes federales en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

El DHS informó que ambos se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y que tenían una orden de deportación de 2019.

A petición de Trump, los agentes han estado dejando de usar las mascarillas que suelen llevar para proteger su identidad al detener a personas en la calle.

Entre los puntos de controversia sobre la financiación del DHS se encuentra la cuestión de si se debe prohibir a los agentes de inmigración el uso de mascarillas.

El lunes, Trump dijo que apoya que los agentes usen mascarillas, pero que creía que no era una “imagen apropiada” para interactuar con la gente en los aeropuertos.

“Para las funciones en el aeropuerto, les he pedido que se quiten la mascarilla”, indicó Trump. “Y creo que están dispuestos a hacerlo”.

Los líderes del sindicato de trabajadores de la TSA se han mostrado escépticos sobre la presencia de ICE en los aeropuertos esta semana y dijeron que su presencia no soluciona los problemas de los agentes de la TSA. Cabe recordar que ellos perderán su segundo cheque completo este fin de semana si el Congreso no puede llegar a un acuerdo para financiar al DHS.

En lugar de pagar a los agentes de la TSA, el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno dijo: “El Gobierno envió agentes de ICE a los aeropuertos como trabajadores de reemplazo”.

“Eso es como darle a una persona que se está muriendo de neumonía una cucharadita de jarabe para la tos. No aborda el problema y no va a funcionar”, dijo Everett Kelly en una conferencia de prensa este martes.

Hydrick Thomas, un veterano de la Infantería de Marina y empleado de la TSA desde hace más de 20 años, expresó sus dudas acerca de que los agentes del ICE puedan estar preparados para el papel.

“Si quieres traer una fuerza táctica a un entorno donde se requiere servicio al cliente y un conjunto de habilidades —una mentalidad en la que sabes lo que estás haciendo, cómo identificar algo que podría ser sospechoso—, la verdad es que ellos no tienen esa capacitación”, dijo Thomas, presidente del Consejo 100 de la TSA de la AFGE.

Algunos trabajadores de la TSA que son inmigrantes también están preocupados de que puedan ser detenidos por ICE si se presentan a trabajar, dijo el tesorero-secretario de la AFGE, Johnny Jones.

Muchos empleados de la TSA viven de cheque en cheque, ganando un promedio de US$ 35.000 al año, según la AFGE. Un alto administrador de la TSA ha dicho que los empleados sin paga se enfrentan a circunstancias desesperadas.

“Tenemos gente durmiendo en autos”, dijo el administrador adjunto interino Adam Stahl. “Gente que tiene que, esencialmente, sacarse sangre para poder pagar la gasolina para venir a trabajar. Así que la situación es desesperada”.

Muchos agentes de la TSA sienten que no tienen más remedio que faltar al trabajo porque no tienen dinero para necesidades básicas, dijo Angela Grana, vicepresidenta regional del Sindicato de Trabajadores de la TSA de Colorado, AFGE Local 1127. El hecho de que los agentes de ICE estén cobrando mientras ellos no, dijo, agrega sal a la herida.

“Se siente horrible, nuestra misión es igual de importante”, dijo Grana a Brianna Keilar de CNN. “Nunca deberíamos haber tenido un salario tan bajo para empezar, por la responsabilidad tan enorme que tenemos. Y luego estamos trabajando codo a codo con nuestros homólogos que sí están cobrando. Es bastante desmoralizante”.

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Con información de Ryan Young, Ed Lavandera, Leigh Waldman, Joel Williams, Aaron Cooper, Sabrina Castro, Priscilla Alvarez, Kit Maher y Alexandra Skores, de CNN.