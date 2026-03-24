Cómo Trump adoptó repentinamente la idea de dialogar con Irán

Por Kevin Liptak, Kylie Atwood, Kylie Atwood, Zachary Cohen y Jennifer Hansler, CNN

Cuando el presidente Donald Trump partía de Washington la semana pasada rumbo a Florida, poner fin a la guerra con Irán parecía ser lo último en lo que pensaba.

“No se declara un alto el fuego cuando se está literalmente aniquilando al otro bando”, dijo el viernes desde el jardín sur de la Casa Blanca antes de subirse a su helicóptero y marcharse volando.

Tres días, un ultimátum y, según su relato, algunas conversaciones con un funcionario misterioso en Teherán después, Trump había adoptado una postura diferente.

“Quieren llegar a un acuerdo, y lo vamos a conseguir”, declaró ante una multitud en Memphis, Tennessee, el lunes, antes de visitar Graceland, la casa de Elvis.

El giro repentino y, según Trump, el rápido avance de las conversaciones de paz, provocaron un cambio abrupto en el enfoque de la administración hacia la guerra, después de que el presidente amenazara el sábado por la noche con atacar las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se abría en 48 horas.

Y ahora incluso hay una propuesta para que Pakistán sea sede de una reunión entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana, a la que podría asistir el vicepresidente J.D. Vance, según dos fuentes. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Vance.

El cambio en la postura estadounidense se produjo tras las advertencias de los aliados del Golfo de que el ataque a centrales eléctricas civiles en Irán podría provocar una escalada desastrosa, según fuentes cercanas a las conversaciones. El anuncio de las conversaciones, realizado dos horas antes de la apertura de la bolsa estadounidense el lunes, provocó un repunte en Wall Street y una fuerte caída en el precio del crudo Brent, dos aspectos que habían generado inquietud entre Trump y sus asesores.

Quiénes eran exactamente los interlocutores —o incluso si realmente estaban hablando— se convirtió de inmediato en motivo de controversia. Trump, quien se negó a revelar el nombre del interlocutor iraní con quien se reunían sus enviados, ofreció pocos detalles, limitándose a describir al funcionario como “respetado”. Y mientras el presidente hablaba, unidades adicionales de la Infantería de Marina se dirigían hacia Medio Oriente, alimentando el escepticismo sobre la veracidad de las conversaciones.

Por su parte, Teherán negó cualquier tipo de diálogo y afirmó que Trump había retirado su amenaza porque temía represalias iraníes.

“No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos”, escribió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, de quien se rumoreaba que era el funcionario al que se refería Trump. Añadió que el aplazamiento por parte de Estados Unidos de los ataques a las centrales eléctricas tenía como objetivo “salir del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel”.

Sin embargo, las negaciones fueron redactadas cuidadosamente y no refutaron el hecho de que se habían intercambiado mensajes para tantear el terreno ante una posible reanudación de las conversaciones.

Varios países trabajan activamente para mediar en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, mientras las repercusiones de la guerra se sienten en todo el mundo, según informaron a CNN cinco fuentes familiarizadas con el asunto. A pesar de las afirmaciones de Trump, las fuentes desconocían cualquier negociación directa entre Estados Unidos e Irán desde el inicio de la guerra.

La Casa Blanca se negó a dar detalles sobre las conversaciones, que según Trump fueron dirigidas por sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

“Se trata de conversaciones diplomáticas delicadas y Estados Unidos no negociará a través de la prensa. La situación es cambiante y las especulaciones sobre reuniones no deben considerarse definitivas hasta que la Casa Blanca las anuncie formalmente”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado.

Pakistán, Turquía, Egipto y Omán participan en las negociaciones, según fuentes cercanas al asunto. Los esfuerzos diplomáticos buscan tanto alcanzar un alto el fuego como garantizar el paso seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, añadieron.

Dos fuentes regionales indicaron que Estados Unidos había compartido con Irán, a través de Pakistán, una lista de 15 puntos con sus expectativas, pero no estaba claro si Irán había aceptado alguna de las condiciones. Una fuente afirmó que varios de los requerimientos serían “prácticamente imposibles” de aceptar para Irán, mientras que la otra señaló que reflejaban que Estados Unidos presentó a Irán en las conversaciones del año pasado. El lunes, Trump también hizo referencia a una propuesta de 15 puntos al afirmar que Estados Unidos e Irán habían alcanzado “importantes puntos de acuerdo”.

Según fuentes, los pakistaníes están trabajando en una propuesta y en gestiones de mediación, y los omaníes también han intercambiado mensajes entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz. Los egipcios también participan en lo que las fuentes describieron como gestiones diplomáticas activas.

Pakistán ha desarrollado una sólida relación con la administración Trump durante el último año y mantiene desde hace tiempo conversaciones con el régimen iraní. El país comparte una extensa frontera con Irán y obtiene cerca del 90 % de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, por lo que el conflicto ha tenido un impacto directo en el país, según señaló una fuente.

Según una fuente, por parte pakistaní, el jefe de inteligencia, el teniente general Asim Malik, es uno de los funcionarios que actualmente se reúnen con Witkoff y Kushner.

“Si ambas partes están de acuerdo, Pakistán siempre está dispuesto a acoger conversaciones”, declaró el lunes a CNN Tahir Hussain Andrabi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según una fuente, se ha producido una intensa actividad telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y sus homólogos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty. Fidan también habló con Witkoff el domingo.

Una de las fuentes regionales especuló que la administración está contactando con Irán a través de varios países para asegurar que sus mensajes lleguen a todas las figuras relevantes en Teherán. Según esta fuente, existe el entendimiento de que el fin definitivo de la guerra probablemente será un proceso más largo.

“En estos momentos se están llevando a cabo negociaciones diplomáticas y hay varias propuestas en marcha. La diplomacia se caracteriza por un diálogo abierto y fluido”, declaró una fuente cercana a las conversaciones. “Ninguna de las propuestas analizadas ha alcanzado la fase de consolidación ni ha obtenido una aceptación general”.

Otros gobiernos afirmaron estar al tanto de las conversaciones en curso. “Nosotros, el Reino Unido, estábamos al tanto de que eso estaba sucediendo”, declaró un día después el primer ministro británico, Keir Starmer, quien habló por teléfono con Trump el domingo por la noche.

Altos cargos de la administración Trump, incluyendo al presidente y a Vance, también trabajaron el lunes para asegurar que Israel estuviera al tanto de los acontecimientos, según fuentes. Tanto Trump como Vance hablaron con el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyos objetivos bélicos parecen haber divergido de los de Estados Unidos en los últimos días.

El lunes, mientras promocionaba las supuestas conversaciones, Trump detalló varios de los puntos específicos de la propuesta de 15 puntos, muchos de los cuales sonaban similares a las exigencias estadounidenses antes de la guerra.

“No van a tener un arma nuclear. Eso es lo primero. Eso es lo primero, lo segundo y lo tercero”, dijo refiriéndose a la lista. “Nunca tendrán un arma nuclear”.

También afirmó que Estados Unidos insistiría en apoderarse del uranio altamente enriquecido de Irán, que se cree que está enterrado a gran profundidad bajo la planta nuclear de Isfahán, destruida por Estados Unidos durante un bombardeo en junio. “Queremos el polvo nuclear. Lo vamos a querer, y creo que lo vamos a conseguir”, declaró Trump.

Entre los demás puntos sobre la mesa se encuentran: la limitación de las capacidades de defensa de Teherán, el cese del apoyo a grupos afines y el reconocimiento del derecho de Israel a existir, según indicaron las dos fuentes regionales.

Las declaraciones de Trump del lunes supusieron un cambio de rumbo para el presidente, que durante semanas había descartado incluso la idea de reanudar las conversaciones con Teherán, sugiriendo que el régimen no se tomaba en serio la idea de hacer las concesiones necesarias ni que su liderazgo estuviera lo suficientemente intacto como para actuar como un socio negociador fiable.

“Todos sus líderes están muertos, por lo que sabemos. Pero están todos muertos. No sabemos con quién estamos tratando”, dijo la semana pasada.

El viernes por la noche, si bien afirmó no estar interesado en negociar una tregua, Trump aún dijo estar dispuesto a dialogar. “Podríamos dialogar, pero no quiero un alto el fuego”, declaró en el jardín sur de la Casa Blanca.

Una hora más tarde, mientras volaba hacia Palm Beach a bordo del Air Force One, Trump escribió en las redes sociales que estaba considerando “poner fin” a la guerra, que entraba en su cuarta semana.

Pero a la noche siguiente, entre bailes para los invitados en su salón y reuniones con asesores de seguridad nacional, quedó más claro que nunca que sus esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz —una vía marítima clave para el 20 % del petróleo mundial— habían fracasado. Puso un plazo de 48 horas antes de jurar que “destruiría” las centrales eléctricas de Irán.

Según la propia versión de Trump, las conversaciones con Irán comenzaron casi al mismo tiempo que el sábado por la noche cuando lanzó su amenaza. Los funcionarios del gobierno que aparecieron en programas de entrevistas el domingo por la mañana dieron pocas señales de que se estuvieran llevando a cabo conversaciones secretas que pudieran convencer al presidente de dar marcha atrás.

“A veces hay que intensificar la situación para poder reducirla”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en NBC.

Sin embargo, la amenaza contra la infraestructura civil de Irán alarmó a los funcionarios del Golfo, quienes se apresuraron a advertir a la administración estadounidense que hacerlo equivaldría a dar muchos pasos más en la escalada del conflicto, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Irán pareció confirmar esos temores, advirtiendo que tomaría represalias atacando instalaciones energéticas y otras infraestructuras de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, incluidas las plantas desalinizadoras, de las que dependen muchos países de la región para casi toda su agua potable.

Algunos socios estadounidenses expresaron la opinión de que destruir la infraestructura eléctrica en Irán podría devastar el país e impedir los esfuerzos de reconstrucción una vez que termine la guerra.

Pero en medio de los nuevos rumores de negociaciones, no está claro quién daría la aprobación final a un acuerdo en nombre de Irán.

Se desconoce el estado de salud del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei. Su inexperiencia en la diplomacia de alto nivel también genera dudas sobre su participación. Por su parte, Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, mantiene contacto con los omaníes, pero no está claro si es el enlace iraní para los mensajes que otros países envían entre ambos países, según fuentes consultadas.

“No hemos tenido noticias del hijo”, dijo Trump el lunes.

Sin embargo, se mostró optimista de que sus esfuerzos pudieran resultar en una rápida resolución de la guerra.

“Deben entender que toda mi vida ha sido una negociación”, dijo el presidente a su audiencia en Memphis. “Pero con Irán, llevamos mucho tiempo negociando. Y esta vez, van en serio”.

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