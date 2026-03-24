El jurado declara a Meta responsable en un caso sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas

Por Clare Duffy, CNN

Un jurado determinó este martes que Meta violó la ley de Nuevo México en un caso que la acusa de no advertir a los usuarios sobre los peligros de sus plataformas y de no proteger a los niños de depredadores sexuales.

El jurado declaró a Meta responsable en todos los cargos, incluido por incurrir deliberadamente en prácticas comerciales “injustas y engañosas” y “abusivas”, y ordenó a la empresa pagar US$ 375 millones en daños.

Durante años, Meta ha enfrentado preocupaciones sobre los riesgos para niños y adolescentes en sus plataformas por parte de padres, denunciantes, defensores y legisladores. La decisión de este martes marca la primera vez que la empresa ha sido considerada responsable en un juicio con jurado por esos temas.

Un portavoz de Meta dijo que la empresa discrepa “respetuosamente” y planea apelar la decisión.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a Meta en 2023 por supuestamente crear un “caldo de cultivo” para depredadores infantiles en Facebook e Instagram, afirmaciones que la empresa niega. La indemnización concedida por el jurado fue menor que los miles de millones en daños que Nuevo México había solicitado, pero una parte posterior del caso que se presentará directamente ante el juez también podría obligar a Meta a hacer cambios en sus plataformas y pagar sanciones adicionales.

El caso es parte de una ola de presión legal que Meta y otras plataformas de redes sociales están enfrentando por la seguridad de los usuarios jóvenes. Mientras el tribunal estatal de Nuevo México emitía un veredicto, en Los Ángeles un jurado delibera en un caso separado contra Meta y YouTube que los acusa de crear intencionalmente funciones adictivas que perjudicaron la salud mental de una joven. Los gigantes de las redes sociales también enfrentan cientos de otros casos de individuos, distritos escolares y fiscales generales estatales, algunos de los cuales están programados para ir a juicio a finales de este año.

Los alegatos finales del lunes siguieron a un juicio de seis semanas que incluyó el testimonio de ejecutivos de Meta y de exempleados convertidos en denunciantes. También se discutieron en la sala del tribunal detalles de la investigación encubierta del fiscal general sobre la explotación sexual infantil en las plataformas de Meta, que condujo a tres arrestos.

Al jurado de Nuevo México se le encargó decidir si Meta hizo deliberadamente declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad de sus plataformas o incurrió en prácticas “abusivas” al diseñar conscientemente sus plataformas para perjudicar a los jóvenes.

“Trabajamos duro para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre los desafíos de identificar y eliminar a los malos actores o el contenido dañino”, dijo el portavoz de Meta en un comunicado este martes. “Seguiremos defendiéndonos enérgicamente y seguimos confiando en nuestro historial de proteger a los adolescentes en línea”.

Torrez calificó la decisión como “una victoria histórica para cada niño y familia que ha pagado el precio por la elección de Meta de poner las ganancias por encima de la seguridad de los niños”.

“Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos dañaban a los niños, ignoraron advertencias de sus propios empleados y le mintieron al público sobre lo que sabían. Hoy el jurado se unió a familias, educadores y expertos en seguridad infantil para decir basta”, dijo Torrez en un comunicado este martes.

Antes de la decisión, un portavoz de Meta señaló el lunes una declaración anterior en la que decía que la demanda de Nuevo México “plantea argumentos sensacionalistas, irrelevantes y distractores al seleccionar documentos” e ignora el “compromiso de larga data de la empresa de apoyar a los jóvenes”.

El abogado de Meta, Kevin Huff, argumentó en el tribunal que la empresa ha sido honesta con los usuarios al reconocer que algunos malos actores y contenido inapropiado pueden pasar por sus filtros de seguridad. Pero dijo que 40.000 personas en Meta son responsables de hacer que Facebook e Instagram sean seguros, y que la empresa invierte fuertemente en medidas para proteger a los usuarios jóvenes.

La oficina del fiscal general de Nuevo México creó múltiples perfiles falsos de Facebook e Instagram haciéndose pasar por niños como parte de su investigación sobre Meta. De acuerdo con la demanda, esas cuentas de prueba se toparon con contenido sexualmente sugestivo y solicitudes para compartir contenido pornográfico.

Las cuentas falsas de menores supuestamente fueron contactadas y solicitadas para tener sexo por los tres hombres adultos de Nuevo México que fueron arrestados en mayo de 2024. Dos de los tres hombres fueron arrestados en un motel, donde supuestamente creían que se reunirían con una niña de 12 años, basándose en sus conversaciones con las cuentas señuelo.

Durante el juicio, el estado argumentó que Meta no hizo lo suficiente para evitar que actores malintencionados en sus plataformas contactaran a niños.

Arturo Bejar, exdirector de ingeniería de Meta convertido en denunciante, testificó sobre sus esfuerzos por advertir a ejecutivos de Meta después de que, según dice, su propia hija de 14 años recibiera solicitudes sexuales en Instagram. También afirmó que los algoritmos altamente personalizados que hacen que las plataformas de Meta tengan tanto éxito a la hora de servir anuncios pueden beneficiar a los depredadores.

“El producto es muy bueno conectando a personas con intereses, y si tu interés son las niñas pequeñas, será realmente bueno conectándote con niñas pequeñas”, dijo Bejar.

El exvicepresidente de Alianzas de Meta, Brian Boland, testificó que “absolutamente no creía que la seguridad fuera una prioridad” para el CEO Mark Zuckerberg y la entonces directora de operaciones, Sheryl Sandberg, cuando dejó la empresa en 2020. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, por el contrario, testificó que Meta ha implementado funciones de seguridad como las cuentas para adolescentes a pesar de su impacto negativo en el crecimiento y la participación.

El caso de Nuevo México también planteó preocupaciones de que permitir que los adolescentes usen cifrado de extremo a extremo en los chats de Instagram —una medida de privacidad que impide que cualquiera que no sea el remitente y el receptor vea una conversación— podría dificultar que las fuerzas del orden atrapen a depredadores. A mitad del juicio, Meta dijo que dejaría de ofrecer la mensajería cifrada de extremo a extremo en Instagram a finales de este año.

Sobre la decisión del cifrado, un portavoz de Meta dijo a CNN que “muy pocas personas estaban activando la mensajería cifrada de extremo a extremo en los mensajes directos, así que vamos a eliminar esta opción de Instagram en los próximos meses. Quien quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”.

Un portavoz de Meta dijo previamente a CNN que “la explotación infantil es un delito horrible y hemos pasado años desarrollando tecnología para combatirla”. El jefe de Política de Seguridad Infantil de Meta, Ravi Sinha, testificó sobre el trabajo de la empresa con las fuerzas del orden para prevenir y reportar casos de explotación infantil.

Los abogados de la compañía cuestionaron la legitimidad de la investigación de Nuevo México, acusando a la oficina del fiscal general de usar cuentas hackeadas o robadas y fotos de niños reales, sin consentimiento, para atraer a depredadores. El portavoz de Meta, Andy Stone, lo calificó de “éticamente comprometido” en una serie de publicaciones en X el mes pasado.

Torrez calificó previamente esas críticas como una “distracción”.

“Una de las cosas más comunes es arremeter e intentar atacar una investigación, en lugar de centrarse realmente en su propia responsabilidad”, dijo a CNN el lunes. “No creo que sea algo en lo que el jurado realmente vaya a caer”.

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