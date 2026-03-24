Fuerzas extranjeras se dirigen a Haití para combatir a las pandillas. ¿No hemos visto esto antes?

Por Hira Humayun, CNN

Haití está a punto de recibir un nuevo contingente de fuerzas extranjeras desplegadas en el terreno. El objetivo suena sencillo: combatir a las pandillas que han paralizado la vida.

Pero la nación asolada por la violencia ya ha pasado por esto antes, y se podría perdonar a los haitianos por preguntarse si el resultado esta vez será diferente.

La iniciativa más reciente, un esfuerzo multinacional respaldado por la ONU que se conocerá como la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), en abril tomará el relevo de su predecesora liderada por Kenya: el Apoyo Multinacional de Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés).

Si bien la misión liderada por Kenya, de un año de duración, terminó en lo que fue ampliamente percibido como un fracaso en octubre del año pasado, se espera que esta vez la fuerza se beneficie de un aumento de cinco veces en el número de militares comprometidos —hasta un estimado de 5.500— y de lo que el embajador de EE.UU. Mike Waltz ha llamado a un “mandato reforzado” para ir tras las pandillas.

También se espera que la nueva fuerza se beneficie del apoyo logístico respaldado por la ONU a través de una Oficina de Apoyo de la ONU en Haití y evite en gran medida las carencias de financiación de su predecesora, que dependía casi por completo de contribuciones financieras voluntarias de los Estados miembros.

Sin embargo, persisten preguntas sobre su composición y financiación. Aunque la GSF estará supervisada por un “Grupo Permanente de Socios” que incluye a EE.UU., Canadá, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Kenya y Bahamas, no está claro si estos países enviarán militares (y, de ser así, cuántos). Chad, Benín y Bangladesh se encuentran entre las naciones que previamente han prometido militares, según Reuters, aunque hasta ahora ninguna se ha desplegado. También seguirá dependiendo al menos parcialmente de contribuciones financieras voluntarias, por ejemplo, para pagar los salarios del personal.

Y con las pandillas aún controlando vastas franjas de territorio, incluidas rutas de suministro clave en el país caribeño, sigue estando lejos de ser seguro si la misión más reciente realmente puede cumplir su promesa de aprender de los errores del pasado y, de ser así, a qué costo.

Haití, que tiene una población de alrededor de 11 millones de personas, desde hace tiempo ha luchado con la violencia de las pandillas, pero sus problemas más recientes llegaron a un punto crítico en 2021, cuando el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por un grupo de más de dos docenas de mercenarios que irrumpieron en su complejo y le dispararon doce veces.

Quién ordenó el ataque sigue siendo objeto de discusión, pero lo que no está en discusión es que el vacío de poder resultante fue beneficioso para las ya poderosas pandillas del país. Aprovecharon su oportunidad para expandir su control atacando a civiles, bloqueando puertos y cerrando el aeropuerto. En tres años, las pandillas controlaban hasta el 85 % de la capital, Puerto Príncipe.

El 7 de octubre de 2022, con su país devastado por la violencia, una economía en caída, una crisis de combustible y el covid-19, el entonces primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitó asistencia militar internacional.

Para cuando la fuerza liderada por Kenya llegó en 2024, tras retrasos vinculados a la escasez de equipo, tenían un gran reto por delante.

Las pandillas dominaban Puerto Príncipe, millones de personas vivían con miedo a la violencia y más de medio millón de residentes habían huido de sus hogares, dijo a CNN el entonces primer ministro interino de Haití, Garry Conille.

A pesar de la presencia del MSS, las pandillas continuaron lanzando ataques importantes. En los primeros cinco meses de 2024, 2.680 personas murieron y más de 300 fueron secuestradas para pedir rescate, de acuerdo con el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk.

Las pandillas seguían abusando sexualmente de niños y reclutándolos, y casi 1,3 millones de personas habían sido desplazadas, un 24 % más que seis meses antes.

Los expertos dicen que la misión nunca tuvo una oportunidad. Las carencias de personal, financiación y equipo limitaron gravemente cualquier cosa que esperara lograr.

“No ha cambiado nada”, dijo Réginald Fils-Aimé, un médico haitiano de Zanmi Lasante, el mayor proveedor no gubernamental de atención sanitaria de Haití. Varios de los hospitales del grupo han cerrado debido a la violencia, incluido un centro de primer nivel en Mirebalais, al noreste de la capital, que atendió a más de 185.000 pacientes en la zona.

Fils-Aimé dijo que las rutas de suministro y las principales carreteras que conectan Puerto Príncipe con otras ciudades siguen estando controladas por pandillas, lo que dificulta el acceso a medicamentos y equipos vitales.

Mientras tanto, World Central Kitchen ha tenido que cerrar temporalmente algunas de sus cocinas comunitarias en el país, de acuerdo con su director de Respuesta, John Torpey, aunque todavía opera 26 en el departamento de Artibonite, proporcionando miles de comidas a haitianos que han sido desplazados.

Los expertos dicen que las pandillas siempre tuvieron la ventaja sobre la MSS y pudieron elegir sus batallas mientras la fuerza liderada por Kenya luchaba por mantenerse al día con sus limitados recursos y personal.

“(La MSS) actuaba como una fuerza de reacción rápida”, dijo Diego Da Rin, analista de Haití del International Crisis Group. “Solo reaccionaban y, en cierto modo, apagaban los incendios que las pandillas estaban provocando en varios frentes simultáneamente”.

Se espera que el mandato ampliado de la GSF, que hará que opere de forma independiente de la fuerza policial haitiana, le permita dar pelea a las pandillas. Anteriormente, la MSS había sido principalmente una fuerza de apoyo para la Policía Nacional de Haití.

Pero con ese mandato más amplio llegan inquietudes relacionadas con los derechos humanos.

“Las pandillas han demostrado que siempre están listas para usar a los civiles como escudos humanos”, señaló.

Una operación más agresiva supone un mayor riesgo de dañar a civiles, particularmente durante combates a corta distancia en zonas densamente pobladas, dijo Da Rin.

Los grupos de derechos humanos dicen que deben existir salvaguardas claras, pero no está claro si la nueva fuerza tiene un código de conducta detallado.

“Sabemos que todavía están trabajando en eso, pero ya es un poco tarde”, dijo la investigadora senior de Human Rights Watch, Nathalye Cotrino.

Johanna Cilano Pelaez, de Amnistía Internacional, dijo que es particularmente importante que los militares de la GSF reciban capacitación en violencia de género y protección infantil. Muchas de las pandillas de Haití dependen en gran medida de reclutas infantiles, y el reclutamiento se ha triplicado en solo un año, según la ONU.

También le preocupaba cómo los países individuales que contribuirán a la GSF seleccionarán a sus militares. “No sabemos cómo está funcionando el proceso de verificación”, dijo Pelaez.

Otra cuestión a la que se enfrenta la GSF, dada la experiencia de su predecesora, es qué tan bien preparará a las fuerzas locales para tomar el relevo cuando termine su misión.

Hoy, las pandillas de Haití no son lo que eran hace décadas, señalan los expertos. Antes estaban concentradas en un puñado de barrios marginales del país, actuando como paramilitares para poderes superiores, políticos y empresarios. Ahora son más independientes, con sus propios objetivos. Controlan puestos de control y rutas que les suministran armas ilegales, y pueden financiarse mediante la extorsión.

Los próximos meses mostrarán si la GSF está a la altura de la tarea.

“Tengo esperanza”, dijo Fils-Aimé. “Por supuesto, es con cautela”.

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Con información de Jennifer Hansler de CNN.