Liberan a un ciudadano estadounidense tras más de un año encarcelado en Afganistán

Por Jennifer Hansler, CNN

Un ciudadano estadounidense que estuvo encarcelado en Afganistán durante más de un año fue puesto en libertad, según informaron dos funcionarios estadounidenses a CNN este martes, semanas después de que el Gobierno de Trump declarara al país patrocinador estatal de detenciones ilegales.

Dennis Coyle, un académico de 64 años, fue detenido por los talibanes en Kabul en enero de 2025 y, según su familia y el Gobierno estadounidense, permaneció prácticamente en régimen de aislamiento sin que se le imputara ningún delito. Había trabajado en Afganistán durante casi 20 años.

En un comunicado emitido este martes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también celebró la liberación de Coyle.

“Hoy, tras más de un año de cautiverio en Afganistán, Dennis Coyle se dirige a casa”, declaró el máximo diplomático estadounidense.

“Agradecemos a Emiratos Árabes Unidos su apoyo para lograr la liberación de Dennis. También valoramos el continuo respaldo y las gestiones de Qatar en favor de los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán”, añadió.

“Si bien este es un paso positivo por parte de los talibanes, aún queda trabajo por hacer”, prosiguió. “Seguimos reclamando el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los talibanes también confirmó la liberación de Coyle, señalando en un comunicado que “el Tribunal Supremo determinó que su detención previa había sido suficiente”.

“El Emirato Islámico de Afganistán llevó a cabo esta acción basándose en consideraciones humanitarias y de buena voluntad, y considera que tales medidas pueden fortalecer aún más el clima de confianza entre los países”, afirmaba el comunicado. “Asimismo, expresó su esperanza de que ambas naciones encuentren soluciones a las cuestiones pendientes mediante el entendimiento mutuo y el diálogo constructivo en el futuro”.

Según los funcionarios estadounidenses, no se realizó ningún intercambio ni se entregó nada a cambio para asegurar la libertad de Coyle. Otra persona familiarizada con el asunto indicó que Estados Unidos había enviado una carta a los talibanes solicitando la liberación humanitaria de Coyle. La noticia de la liberación de Coyle fue publicada inicialmente por The New York Times.

Los funcionarios señalaron que la designación de Afganistán como patrocinador de detenciones ilegales —una medida destinada a sancionar a los países que utilizan a ciudadanos estadounidenses como moneda de cambio— desempeñó un papel clave a la hora de presionar a los talibanes para que lo liberaran.

Dicha designación no será levantada, añadieron los funcionarios, dado que al menos otros dos ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en el país: Habibi y Overby.

El exrepresentante especial para Afganistán, Zalmay Khalilzad, también estuvo involucrado, según informaron los funcionarios; no obstante, una persona familiarizada con el asunto subrayó que Khalilzad no trabaja para el Gobierno de Estados Unidos ni lo representa. Uno de los funcionarios describió su participación como mínima y realizada a petición de los talibanes. Khalilzad es un interlocutor conocido para los talibanes, tras haber servido como embajador de Estados Unidos en Afganistán. Su participación en la negociación del acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, durante el primer Gobierno de Trump, puso en marcha la retirada estadounidense del país.

Según otro funcionario, los talibanes se pusieron en contacto con Estados Unidos para consultar sobre las posibles repercusiones de la designación del país como “Estado patrocinador de detenciones ilegales”; a partir de ese momento, el grupo pareció concluir que se beneficiaría de la liberación de Coyle.

Los talibanes comunicaron la decisión a Khalilzad —señaló este funcionario—, y el exenviado viajó a Kabul para regresar a Coyle. La decisión de liberarlo también fue notificada a Emiratos Árabes Unidos, añadió el otro funcionario.

Emiratos Árabes Unidos colaboraron para facilitar la liberación de Coyle, lo que incluyó proporcionar el transporte para su salida del país, indicaron los funcionarios.

A principios de este mes, las hermanas de Coyle conversaron con Rubio durante un evento del Departamento de Estado con motivo del Día Nacional de los Rehenes y Detenidos Injustamente. Más tarde ese mismo día, Estados Unidos designó a Afganistán como “Estado patrocinador de detenciones ilegales”, lo cual abre la posibilidad de que Estados Unidos imponga restricciones de viaje a dicho país. En un comunicado emitido en aquel momento, la familia Coyle elogió dicha decisión.

Hay al menos otros dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Afganistán.

Habibi fue detenido en agosto de 2022. Los talibanes nunca han reconocido tenerlo bajo su custodia. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones por cualquier información que conduzca a su localización, rescate y regreso seguro.

En un comunicado emitido este martes, su hermano, Ahmad Habibi, acogió con satisfacción la noticia de la liberación de Coyle.

“Mi familia y yo nos sentimos agradecidos al recibir la noticia de la liberación de Dennis. Esperamos que nuestra familia pronto experimente la misma sensación de alivio, cuando Mahmood regrese a casa con nosotros”, declaró.

“Altos funcionarios de la administración Trump —incluido el Dr. Sebastian Gorka— me han asegurado reiteradamente que no dejarán atrás a mi hermano y que el presidente Trump desea que sea liberado”, añadió. Los talibanes deben admitir lo que ya sabemos —que tienen a mi hermano— para que podamos avanzar en traerlo de regreso a casa, junto a su esposa y su hija pequeña. Los talibanes no deberían desafiar al presidente Trump mientras este busca traer de vuelta a los estadounidenses junto a sus familias.

Overby fue visto por última vez en mayo de 2014 en la ciudad de Khost, donde realizaba investigaciones para un libro. Se cree que ha muerto. Tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como el FBI ofrecen recompensas por información que conduzca a su recuperación y regreso.

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