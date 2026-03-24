¿Qué pasó con el avión de Air Canada y cómo se estrelló en el aeropuerto LaGuardia con un camión?

Por Zoe Sottile, CNN

Un avión de Air Canada colisionó con un vehículo de emergencia en la pista del aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York a altas horas de la noche del domingo, causando la muerte de dos pilotos e hiriendo a decenas de personas, entre ellas una azafata que salió despedida del avión mientras aún estaba sujeta a su asiento.

Tras el accidente, la pista se llenó de vehículos de emergencia y los pasajeros salieron con dificultad al ala del avión.

“Era un caos total”, dijo Jack Cabot, uno de los 72 pasajeros a bordo del vuelo procedente de Montreal. “Todos estaban agachados y gritaban sin parar”.

Las autoridades canadienses y estadounidenses están investigando la colisión, que se produce tras varios desastres aéreos de gran repercusión en 2025, incluida una impactante colisión en el aire entre un helicóptero militar y un avión comercial cerca de Washington que dejó 67 muertos y que generó un mayor escrutinio sobre el sector y llamados a hacer reformas.

Las del domingo son las primeras muertes en LaGuardia, el tercer aeropuerto con mayor tráfico del área de Nueva York, en 34 años, según declaró el lunes Kathryn Garcia, CEO de la Autoridad Portuaria.

La colisión del domingo por la noche paralizó las operaciones del aeropuerto, un importante centro de transporte que atendió a más de 32 millones de pasajeros el año pasado, antes de su reapertura el lunes por la tarde. Cientos de vuelos han sido cancelados y la pista 4 permanecerá cerrada hasta las 7 a.m. del viernes, según un comunicado de la FAA.

El cierre se produjo en un contexto en el que la suspensión de fondos del Departamento de Seguridad Nacional ha provocado escasez de personal en la TSA y colas enormes en los aeropuertos de todo el país, y algunos pasajeros han denunciado haber pasado horas esperando para pasar por los controles de seguridad.

No hay pruebas de que el cierre haya contribuido a la colisión: los controladores de tráfico aéreo, a diferencia de los agentes de la TSA, siguen cobrando durante este cierre parcial.

Esto es lo que sabemos sobre la colisión.

Transcurrieron tan solo tres minutos entre el momento en que se autorizó el aterrizaje del vuelo de Air Canada y el momento en que colisionó con el camión de bomberos.

El vuelo 8646 de Air Canada despegó del Aeropuerto Internacional Montreal-Trudeau poco después de las 10:30 p.m. (hora del este) del domingo por la noche. El avión, con cuatro tripulantes a bordo, llegó a LaGuardia aproximadamente una hora después, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24. Recibió autorización para aterrizar alrededor de las 11:35 p.m.

Al otro lado del aeropuerto, otro avión ya había reportado una emergencia.

El vuelo 2384 de United, con destino a Chicago, abortó el despegue debido a una luz de advertencia alrededor de las 11:18. Mientras los controladores trabajaban para encontrar una puerta de embarque para ese avión, los pilotos informaron que un olor en la cabina había enfermado a los auxiliares de vuelo, según una grabación de audio del control de tráfico aéreo de LiveATC.com.

Un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria, enviado para responder al vuelo de United, solicitó permiso para cruzar la pista donde aterrizaba el avión de Air Canada.

Según indica el audio, apenas 10 segundos después de autorizar el paso del camión de bomberos, el controlador pareció cambiar de opinión y le ordenó detenerse.

“Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto”, dijo.

La colisión tuvo lugar alrededor de las 11:38, apenas tres minutos después de que el vuelo de Air Canada recibiera autorización para aterrizar. Posteriormente se escucha en el audio al controlador aéreo ordenando a otras aeronaves que aborten el aterrizaje y den la vuelta, indicando que la pista está cerrada.

Según los últimos datos recopilados por Flightradar24 antes de la colisión, el avión de Air Canada viajaba a unos 104 kilómetros por hora justo antes de chocar con el camión de bomberos.

Las grabaciones de video y las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo están ayudando a reconstruir una cronología aproximada de los acontecimientos que condujeron al fatal incidente.

11:17 p.m. – El vuelo 2384 de United recibe autorización para despegar.

– El vuelo 2384 de United recibe autorización para despegar. 11:18 p.m. – El vuelo 2384 de United aborta el despegue.

– El vuelo 2384 de United aborta el despegue. 11:20 p.m. – El vuelo United 2384 indica que regresa a la puerta de embarque, percibe un olor y solicita la presencia de los bomberos.

– El vuelo United 2384 indica que regresa a la puerta de embarque, percibe un olor y solicita la presencia de los bomberos. 11:31 p.m. – El vuelo 2384 de United Airlines declara emergencia debido a un olor desagradable.

– El vuelo 2384 de United Airlines declara emergencia debido a un olor desagradable. Aproximadamente a las 11:35 p.m. – el vuelo 8646 de Air Canada, operado por Jazz Aviation, recibe autorización para aterrizar en la pista 4.

– el vuelo 8646 de Air Canada, operado por Jazz Aviation, recibe autorización para aterrizar en la pista 4. 11:36 p.m. – El camión de bomberos número 1 solicita permiso para cruzar la pista en la calle de rodaje transversal. “Camión número uno y compañía, Torre de LaGuardia, solicitan cruzar la pista 4 en Delta”, comunica el camión de bomberos por radio a la torre.

– El camión de bomberos número 1 solicita permiso para cruzar la pista en la calle de rodaje transversal. “Camión número uno y compañía, Torre de LaGuardia, solicitan cruzar la pista 4 en Delta”, comunica el camión de bomberos por radio a la torre. 11:36 p.m. – El controlador autoriza el cruce del camión de bomberos. “Camión uno y compañía, crucen la calle 4 en Delta”, responde la torre.

– El controlador autoriza el cruce del camión de bomberos. “Camión uno y compañía, crucen la calle 4 en Delta”, responde la torre. 11:37 p.m. – Unos 10 segundos después, el controlador dice con urgencia: “Alto, alto, alto camión uno, alto. Alto, alto… Alto camión uno, alto”.

– Unos 10 segundos después, el controlador dice con urgencia: “Alto, alto, alto camión uno, alto. Alto, alto… Alto camión uno, alto”. 11:37 p.m. – El avión de Air Canada aterriza.

– El avión de Air Canada aterriza. Aproximadamente a las 11:38 p.m. Se produce una colisión.

Se produce una colisión. 11:38 p.m. – El controlador emite la primera orden de “abortar el aterrizaje” para indicar a los aviones que se aproximan que cancelen sus aterrizajes y sobrevuelen el aeropuerto.

Dentro del avión reinaba el caos cuando el avión aterrizó y colisionó con el camión.

“Intentamos un aterrizaje normal; la entrada fue bastante brusca. Inmediatamente chocamos con algo”, dijo Cabot, uno de los pasajeros a bordo del vuelo de Air Canada.

Otra pasajera, Rebecca Liquori, describió un “estruendo muy fuerte” cuando el avión impactó contra el vehículo.

“Todos se sobresaltaron y se levantaron de sus asientos”, recordó Liquori, quien había viajado a Canadá por un día para una fiesta de bienvenida para un bebé. “La gente se golpeó la cabeza, algunos sangraban”.

Tanto Liquori como Cabot afirmaron que, sin recibir ninguna instrucción de la tripulación, los pasajeros decidieron por su cuenta abrir la salida de emergencia y abandonar el avión.

Un video grabado por Cabot muestra a los pasajeros de pie sobre el ala del avión mientras salen de la aeronave.

En un momento dado, se puede observar cómo la aeronave se inclina lentamente hacia arriba mientras los escombros cuelgan de su parte delantera.

“Todos los pasajeros, vengan por aquí, vengan por aquí”, se oye decir a alguien por un altavoz.

Dieciocho minutos después de que el avión chocara con el camión de bomberos, el controlador de tráfico aéreo en la torre pareció decirle a un piloto por la frecuencia de radio en tierra: “Me equivoqué”.

El intercambio tuvo lugar con un piloto de Frontier Airlines que esperaba para regresar a la puerta de embarque y que presenció el accidente.

“Eso no fue agradable de ver”, dijo el piloto en una grabación de audio realizada por LiveATC.net.

“Sí, lo sé. Intenté ponerme en contacto con ellos”, dijo el controlador visiblemente angustiado. “Estábamos lidiando con una emergencia hace un rato. Me equivoqué”.

El piloto respondió: “No, hombre, hiciste lo mejor que pudiste”.

Las comunicaciones de control de tráfico aéreo formarán parte de la exhaustiva investigación que la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llevarán a cabo para determinar la causa del accidente. Determinar la causa principal de un accidente puede llevar un año o más y, a menudo, implica múltiples factores contribuyentes.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, el sindicato que representa a los controladores, no hizo comentarios cuando fue contactada por CNN.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas calificó la muerte del piloto y el copiloto como una “profunda tragedia” en un comunicado .

El sindicato ha comunicado que su equipo de investigación de accidentes se dirige al lugar para prestar asistencia a la NTSB y que está ofreciendo apoyo a los pilotos y a las familias afectadas.

En una conferencia de prensa el lunes, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que los pilotos eran “hombres jóvenes al comienzo de sus carreras”.

Uno de los pilotos ha sido identificado como Antoine Forest. Un familiar, Jeannette Gagnier, confirmó al Toronto Star el lunes que el oriundo de Coteau-du-Lac era uno de los pilotos fallecidos en el accidente.

Más de 43 personas fueron hospitalizadas y “muchas” ya han sido dadas de alta, según García, el director de la Autoridad Portuaria.

En un video publicado el lunes por la tarde, el director ejecutivo de Air Canada afirmó que aún no se conoce el número final de víctimas.

“Estamos colaborando con las autoridades para confirmar el número de heridos y si hay más víctimas mortales”, declaró Michael Rousseau, presidente y director ejecutivo de Air Canada.

Los dos bomberos que iban en el camión, identificados el lunes como el sargento Michael Orsillo y el agente Adrian Baez, fueron hospitalizados, dijo García, y agregó que se esperaba que uno fuera dado de alta el lunes por la tarde, mientras que el otro permanecería ingresado durante la noche para observación.

Otros bomberos de la Autoridad Portuaria presenciaron el accidente y rápidamente comenzaron a “evacuar a los pasajeros, garantizando su seguridad sin saber si sus compañeros del camión número 1 estaban vivos o muertos”, según declaró la Asociación Benéfica de la Policía de la Autoridad Portuaria en un comunicado .

Una azafata que sobrevivió al accidente fue encontrada fuera del avión, todavía atada a su asiento, según informó una fuente policial a CNN.

La asistente fue identificada como Solange Tremblay por su hija, Sarah Lépine, en una entrevista con TVA Nouvelles, afiliada de CNN. Lépine dijo que su madre sufrió múltiples fracturas, fue llevada al hospital y será operada de una pierna rota.

“Es un verdadero milagro”, dijo su hija. “En el momento del impacto, su asiento salió despedido a más de 100 metros del avión. La encontraron y seguía sujeta a su asiento. Tenía un ángel de la guarda que la protegía. Podría haber sido mucho peor”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró el lunes que funcionarios canadienses y estadounidenses están colaborando estrechamente en la investigación de la colisión.

“La colisión que sufrió anoche un avión de Air Canada Express en Nueva York, en la que perdieron la vida el piloto y el copiloto, y resultaron heridas decenas de personas más, es profundamente lamentable”, dijo Carney en X.

Las juntas de seguridad del transporte de Estados Unidos y Canadá están desplegando equipos de investigación en el lugar del accidente, según informaron las autoridades el lunes.

Además, Duffy y Bedford se dirigían al aeropuerto el lunes por la mañana, dijo Bedford en X.

Expresó sus condolencias y oraciones a las víctimas del accidente y a sus familias. Bedford también afirmó que la FAA seguirá apoyando a la NTSB en su investigación.

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo que los investigadores esperan saber pronto si las grabadoras del avión contienen datos utilizables.

Según informó el lunes por la mañana, la Autoridad Portuaria, que administra el aeropuerto, y otros equipos de emergencia abrieron un agujero en el techo del avión para recuperar la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina. La NTSB verificó que la grabadora de voz de la cabina no sufrió daños.

La zona aún está repleta de restos del accidente: hay una “enorme cantidad de escombros” en la pista y “material peligroso” en el camión de bomberos que fue impactado, dijo Homendy.

Según Homendy, tampoco está claro si el camión de bomberos era visible en el equipo de detección de superficie del aeropuerto (ASDE-X) cuando colisionó con el avión.

La colisión del domingo se produce en un momento en que los pasajeros de transporte aéreo en todo el país ya se enfrentan a tiempos de espera exorbitantes; en algunos aeropuertos, incluso hay pasajeros esperando fuera de la terminal o en los estacionamientos. La falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional ha dejado a los agentes de la TSA trabajando sin cobrar, y más de 400 agentes han renunciado, según Lauren Bis, subsecretaria interina de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno de Trump envió agentes del ICE a 14 aeropuertos el lunes, en un intento, según afirma, de paliar la escasez de personal de la TSA. Se desconocen las funciones que desempeñan estos agentes.

En LaGuardia, los pasajeros varados acamparon en la terminal durante la noche a la espera de noticias sobre si podrían continuar sus viajes y cuándo.

“Nos estamos enterando de esta información al mismo tiempo que ellos (las aerolíneas)”, dijo a CNN Katie Rojas, una pasajera de Chicago. “Anoche, todo cambiaba cada pocas horas”.

Rojas dijo que esperaba que el aeropuerto pudiera reabrir el lunes por la tarde, como estaba previsto, para poder regresar a casa.

Otra pasajera que esperaba llegar a Chicago, Diana Cruz, dijo estar agradecida por estar a salvo: ella y Rojas habían reservado originalmente en el vuelo de United Airlines que reportó la luz de advertencia y el olor extraño.

“Me alegra que ahora que sabemos lo que está pasando, estemos todos a salvo”, dijo Cruz. “Porque podríamos haber sido nosotros, podría haber sido cualquiera en este momento”.

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Con información de Pete Muntean, Lauren Mascarenhas, Chris Boyette, Aaron Cooper, Paula Newton, Shimon Prokupecz, Carolyn Sung, Martin Goillandeau, Karina Tsui, Gloria Pazmino, Sara Smart, Leigh Waldman, Joel Williams, Hanna Park, Cindy Von Quednow, Sarah Dewberry y Andi Babineau, de CNN.