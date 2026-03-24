Qué pasó en el accidente de un avión militar en Colombia que dejó 66 muertos

Por Gonzalo Zegarra y Fernando Ramos, CNN en Español

Las autoridades de Colombia trabajan para determinar las causas del accidente que sufrió el lunes un avión de la Fuerza Aeroespacial, que causó la muerte de al menos 66 personas y que encendió un debate político por el estado de la nave, a dos meses de las elecciones presidenciales.

El accidente ocurrió a las 9.50 a.m. (hora local 14.50 GMT), cuando el avión FAC 1016, que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, cayó a tierra poco después de despegar en una zona selvática cerca de la frontera con Perú y Ecuador.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, detalló por la noche que a bordo viajaban 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), 115 miembros del Ejército y dos de la Policía Nacional.

El más reciente balance corrigió dos informes previos sobre el número de personas que estaban en la nave. El primer reporte preliminar habló de 125 personas (11 tripulantes y 114 pasajeros), mientras que un mensaje del presidente Gustavo Petro daba un total de 121 personas.

Además de las dificultades de los primeros auxilios en la zona amazónica, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, lo que agravó la situación.

El general López reportó que hasta la noche del lunes había 66 fallecidos confirmados: seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional.

Por su parte, la La FAC informó las identidades de los tripulantes que perdieron la vida: el teniente coronel Amador Pinilla Juan Pablo (40), el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el subteniente González Herrera Julián David (25), el técnico primero Méndez Torres Javier Fernando (39) y el técnico segundo Pinzón Reyes Jhonathan Stid.

El informe detalló que 57 militares fueron rescatados y evacuados. De ellos, ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia y 49 a Bogotá, de los cuales 19 reciben atención en el Hospital Militar Central y 30, con heridas leves, en el Batallón de Sanidad Militar.

Además, informó que un soldado resultó ileso y cuatro militares todavía estaban desaparecidos.

Con las investigaciones en marcha, las autoridades por ahora no trabajan sobre la hipótesis de un ataque. “Al momento, no se cuenta con información ni indicios que permitan establecer que se haya tratado de un atentado por parte de algún grupo armado ilegal”, declaró López.

“Las investigaciones para determinar las causas del siniestro se adelantarán con total rigurosidad y celeridad”, prometió.

En la zona operan varias disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, que controlan cultivos ilícitos en la región. El ministro de Defensa se pronunció en el mismo sentido: “De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”. Aseguró además que “la investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible” y que “el país conocerá la verdad”.

Los datos de vuelo indican que el avión es un Hércules C-130H, un modelo antiguo de la serie C-130 que entró en servicio por primera vez en marzo de 1965, según el fabricante Lockheed Martin. Los aviones de carga C-130 son de uso muy extendido y capaces de operar en condiciones adversas y en lugares remotos.

El avión había sido donado a Colombia por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en septiembre de 2020 y, según el portal especializado SA Defensa, tenía 43 años de uso, ya que entró en servicio en 1983.

Al respecto, el presidente Petro afirmó que en 2020, durante el mandato de Iván Duque, Colombia compró “chatarra”. Además, aseguró que su Gobierno buscó la renovación del armamento militar, pero argumentó que “dificultades burocráticas” lo imposibilitaron.

Opositores señalaron que recortes al presupuesto de Defensa afectan al mantenimiento de las naves militares. “Presidente, si se dedicara a gobernar más que a hacer campaña por su partido y candidato habría concretado a tiempo esta y otras acciones indispensables de gobierno para garantizar la seguridad de nuestras tropas, gentes y territorios”, escribió en su cuenta de X la candidata presidencial Claudia López.

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