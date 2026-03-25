Bolivia vs. Suriname por el repechaje al Mundial 2026: previa, alineaciones, a qué hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

La selección de Bolivia está ante su gran chance de volver a disputar una Copa Mundial de la FIFA después de 32 años, pero todavía debe superar dos obstáculos en el repechaje o, como la casa madre del fútbol ha dado en llamarlo, el Torneo Clasificatorio para el Mundial 2026.

El primer paso deberá darlo este jueves, cuando enfrente a su par de Suriname, un país que, si bien está en ubicado en Sudamérica, compite habitualmente por la Concacaf, la confederación que nuclea a las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Bolivia llega a este repechaje tras terminar en el séptimo puesto de las eliminatorias de la Conmebol, principalmente gracias a un triunfo impensado sobre Brasil en la última fecha del torneo, cuando recibió a la selección pentacampeona del mundo en la altura.

El seleccionado del altiplano no tuvo una destacada actuación en el proceso clasificatorio, donde apenas consiguió seis triunfos en 18 presentaciones, pero se vio beneficiada con la expansión de la Copa del Mundo y el par de cupos extra que recibió la Conmebol para esa cita. Por detrás quedaron Venezuela, Perú y Chile, las tres eliminadas.

Para esta instancia, su entrenador, Óscar Villegas, basó mayormente la convocatoria en los futbolistas que han formado parte del proceso durante los últimos años, con el joven mediocampista del Santos brasileño Miguel Terceros como figura excluyente, aunque también está la voz de la experiencia de Carlos Lampe entre los tres palos. Eso sí, no está Marcelo Moreno Martins, histórico goleador de la Verde, que había vuelto del retiro con la esperanza de ser convocado.

Enfrente tendrá un rival del que conoce poco, pero que no deja de representar peligro.

Suriname avanzó como una de las mejores segundas de la tercera ronda de la Concacaf, donde compartió la zona con Panamá (clasificada al Mundial), Guatemala y El Salvador (eliminadas). Cosechó dos triunfos y tres empates en sus primeros cinco encuentros, pero en la última jornada tuvo que protagonizar el milagro de las eliminatorias: perdía 3-0 en su visita a una Guatemala sin chances y recién pudo descontar al minuto 93, con un gol en contra de los centroamericanos. Ese tanto fue el que la igualó en puntos y diferencia de goles con Honduras, aunque como había convertido más goles en total, logró avanzar.

Puede que sea una selección desconocida para muchos, pero Suriname tiene algunos jugadores en las ligas más importantes del mundo, como Sheraldo Becker, el delantero del FSV Mainz 05 de la Bundesliga alemana, o el atacante Joel Piroe, quien se desempeña en el Leeds United de la Premier League de Inglaterra.

Suriname, conocida anteriormente como Guayana Neerlandesa, está aprovechando como nunca los lazos hereditarios que la unen con muchos futbolistas nacidos en los Países Bajos, pero que son hijos de surinameses.

Bolivia tendrá una pequeña ventaja sobre Suriname: la continuidad del proceso. Villegas lleva poco menos de dos años al mando de la Verde, mientras que la Nacional sufrió la salida de su entrenador en las eliminatorias, Stanley Menzo. Su reemplazo, el neerlandés Henk ten Cate, tiene experiencia en algunos de los mejores clubes de Europa (fue colaborador de Frank Rijkaard en el FC Barcelona y dirigió al Ajax de los Países Bajos), pero hasta ahora no dirigió ni un solo partido a la selección surinamesa, por lo que su primer encuentro será una prueba de fuego.

Bolivia y Suriname se enfrentarán en Monterrey, sede de la Llave 2 del Torneo Clasificatorio, donde también está Iraq, que espera por la vencedora de este jueves para jugarse mano a mano la clasificación al torneo de fútbol más importante del mundo.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Miguel Terceros, Carlos Melgar; Fernando Nava, Juan Godoy.

Suriname: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.

6 p.m. de Miami.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

Para los aficionados en Estados Unidos habrá varias opciones: FOX Sports, Telemundo, Fanatiz y Peacock, mientras que en México la transmisión estará a cargo de TUDN y ViX.

En partes de Sudamérica como Argentina y Colombia, el partido se podrá ver por DSports, mientras que en Bolivia lo transmitirán Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV.

En España, la plataforma DAZN será la única opción.

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