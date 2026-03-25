Combustible vs. alimentos: estos estadounidenses están recortando gastos para poder afrontar los precios de la gasolina

Por Tami Luhby, CNN

Para Sarah Lawhun, el aumento vertiginoso del precio de la gasolina significa que come una comida menos al día.

Lawhun, que administra su presupuesto con mucho cuidado, ha gastado casi US$ 70 más en gasolina este mes. Está intentando compensar el aumento saltándose el almuerzo en su trabajo como científica ambiental, lo que le ahorra unos US$ 30 semanales en sándwiches y ensaladas caseras, pero la deja cansada y con hambre.

Su estrés se ve agravado por el temor a que los precios de la gasolina se mantengan elevados incluso después de que termine la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, lo que causará un aumento en los precios de los alimentos. Ya está reduciendo el consumo de verduras y carnes frescas y comprando más en supermercados de descuento para intentar ahorrar dinero y saldar sus deudas médicas.

“Ninguno de nosotros necesitaba que subieran los precios de la gasolina además de todo lo demás”, dijo Lawhun, de 31 años, quien vive en un suburbio de Albany, Nueva York, y conduce 80 kilómetros (50 millas) de ida y vuelta al trabajo. “Es realmente muy difícil salir adelante”.

Lawhun es una de las cientos de personas que le contaron a CNN sobre el impacto del aumento del precio de la gasolina en sus finanzas familiares. Muchos afirmaron verse obligados a recortar gastos en artículos de primera necesidad, así como en viajes, entretenimiento y otros elementos que contribuyen a dinamizar la economía.

El sufrimiento no se limita a quienes ya tenían dificultades para llegar a fin de mes. Personas que se consideran de clase media y que afirman tener buenos empleos también declararon a CNN que tienen que apretarse el cinturón, especialmente después de años de lidiar con los altos precios de los alimentos, los servicios públicos, la vivienda y otros productos básicos.

A nivel nacional, el precio promedio de un galón de gasolina fue de US$ 3,98 el miércoles, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés). Esto representa un aumento de US$ 1,04, o un 34 %, con respecto al mes anterior.

El conflicto en Medio Oriente, que comenzó a finales de febrero, ha causado un alza repentina de los precios del petróleo y el gas después de que Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del suministro mundial de petróleo. Sin embargo, los precios del petróleo y la gasolina cayeron significativamente este lunes después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos aplazaría nuevos ataques contra la infraestructura energética de Irán.

Las preocupaciones de Lawhun están bien fundadas. Una vez que termine el conflicto, es probable que el precio de la gasolina baje solo entre 1 y 3 centavos de dólar, según Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, un sitio web de comparación de precios. Mientras tanto, el aumento de precios repercutirá en otros productos que necesitan ser transportados, incluidos los alimentos, afirman los expertos.

Para algunas personas, en particular los repartidores y quienes pasan mucho tiempo en la carretera por motivos de trabajo, el aumento repentino del precio de la gasolina significa que están ganando menos.

Mark Hernandez, un contratista independiente que realiza repartos para Walmart, reunió sus recibos y enumeró el constante aumento de precios en el Sam’s Club donde llena el tanque: US$ 2,45 el galón el 24 de febrero; US$ 3,08 el 3 de marzo; US$ 3,35 el 10 de marzo; US$ 3,69 el 17 de marzo y US$ 3,83 el 20 de marzo.

Al mismo tiempo, este residente de El Paso, Texas, también ha visto disminuir sus pedidos y propinas desde que comenzó la guerra, reduciendo sus ingresos semanales en varios cientos de dólares. Esta situación lo ha llevado a buscar otros trabajos, como el de socorrista, para complementar sus ingresos. También está buscando puestos en línea que no requieran conducir. Su trabajo ideal sería uno que le permita trabajar desde casa.

Mientras tanto, llena el tanque de su Dodge Charger 2008 varias veces por semana para intentar adelantarse a las subidas de precios.

“Sé que la gasolina sube cada día”, dijo Hernández, de 42 años, quien consulta el precio todas las mañanas. Lo que más le preocupa es “no saber de un día para otro cuánto va a pagar en la gasolinera”.

El aumento del precio de la gasolina también ha trastocado los horarios familiares, obligando a los padres a reducir las actividades con sus hijos para limitar el tiempo que pasan conduciendo.

Ahora, llenar el tanque de gasolina le cuesta a Dexia Billingslea al menos US$ 15 más a la semana, lo que significa que solo usa su Kia Telluride para llevar a sus hijos a la escuela y para ir a su trabajo como guardia de seguridad. Ha tenido que dejar de llevar a su hijo de 3 años al parque, donde le encantan los columpios. Esta situación ha hecho que su hijo, que tiene autismo, se porte peor.

“Voy exactamente adonde tengo que ir y no puedo ir a ningún otro sitio”, dijo Billingslea, de 35 años, que vive en Jacksonville, Florida.

Billingslea tampoco pudo llevar a su hija de 12 años a su grupo de la iglesia ni hacer un viaje corto con la familia durante las vacaciones de primavera a principios de este mes. Le duele decepcionarlos.

“Ya estoy haciendo todo lo posible”, dijo. “No quiero decepcionar a mis hijos diciéndoles que no puedo hacer algo”.

Sin embargo, algunas obligaciones familiares no se pueden posponer.

Patric DeStevens y su esposa recorrerán 4.500 kilómetros (2.800 millas) en coche la próxima semana hasta su casa en Vancouver, Washington, después de cuidar a la madre de DeStevens, quien padecía una enfermedad terminal y vivía en York, Pensilvania, y falleció a mediados de marzo. Han establecido un presupuesto estricto para comida y alojamiento durante el viaje, ya que calculan que gastarán US$ 100 dólares más en gasolina.

La subida repentina del precio de la gasolina llega justo cuando DeStevens se tomara varias semanas de baja familiar sin sueldo en su trabajo de ingeniero civil para cuidar de su madre. Además, ahora él y sus hermanos tienen que pagar los gastos del funeral, algo que no había previsto.

Una vez que regrese a casa, tendrá que lidiar con precios más altos de la gasolina en su Costco local. Ha estado revisando la aplicación de la tienda y ve que el precio ahora es de US$ 4,79 por galón, más de un dólar más que cuando se fue a finales de febrero, lo que, según él, reducirá su capacidad de ahorro y aumentará su deuda de tarjeta de crédito.

“Esto es algo que no esperaba tener que preocuparme”, dijo DeStevens, de 33 años, en referecia al aumento de precio. “Es muy frustrante. Lo detesto”.

Mike Schentag no preveía que tendría que preocuparse por el precio de la gasolina. Él y su esposa, Julia Renken, conducen vehículos eléctricos.

Pero, poco después de que comenzara el conflicto en Medio Oriente Medio, tuvo que llevar su SUV Rivian 2025 al taller para que le cambiaran el sistema de suspensión, lo que tardó casi dos semanas. Cuando se enteró de que la compañía de alquiler de coches solo ofrecía vehículos de gasolina, lo primero que pensó fue: “¡Vaya, este es el peor momento para que esto suceda!”.

Schentag, ingeniero de profesión, intentó trabajar más desde casa y usar el coche eléctrico de su esposa para hacer recados, con el fin de minimizar el uso del coche de alquiler, un Mazda 3. Aun así, tuvo que echarle gasolina por valor de US$ 52 la semana pasada y otros US$ 53 el miércoles antes de devolverlo.

Eso se compara con una factura mensual de US$ 46 para cargar su cargador Rivian en su casa de Boulder, Colorado.

“Una semana conduciendo me costó más que cobrar por un mes”, dijo Schentag, de 35 años.

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