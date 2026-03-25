Demócrata Emily Gregory ganará elección en distrito de Florida profundamente republicano que incluye Mar-a-Lago, proyecta CNN

Por Molly English y Randi Kaye, CNN

La demócrata Emily Gregory ganará una elección especial para la Cámara de Representantes estatal en un distrito de Palm Beach que incluye la residencia de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida, proyecta CNN, sumando otra victoria en una elección especial a la reciente racha de triunfos de los demócratas en todo el país.

La elección del martes representó una oportunidad inmejorable para que los demócratas consiguieran una victoria en un estado tradicionalmente republicano donde a menudo no lo logran, y en un distrito con una notable resonancia política.

Gregory, empresaria y cónyuge de un militar que se postula para un cargo público por primera vez, derrotará al republicano Jon Maples, exconcejal de la cercana localidad de Lake Shores, quien recibió por primera vez el “respaldo total y absoluto” de Trump en enero. Gregory aventajaba a Maples por poco menos de 800 votos.

“Cuando comenzamos esto, nadie pensó que fuera posible. Creían que estábamos locos”, dijo Gregory a sus simpatizantes durante la fiesta celebrada la noche de las elecciones. “Yo conocía a mi comunidad. Sabía que merecíamos algo mejor. Merecemos un líder que luche por nosotros”.

Mar-a-Lago estará ahora representada por un trío de demócratas en la Cámara de Representantes estatal, el Senado estatal y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aunque los republicanos mantienen el control general de las tres cámaras. El Distrito 87 de la Cámara estatal ha permanecido vacante desde agosto del año pasado, cuando el exrepresentante estatal republicano Mike Caruso —quien había ganado la reelección en 2024 por un margen de 19 %— dejó su escaño para asumir el cargo de secretario y contralor del condado de Palm Beach. Trump ganó en este distrito por 11 puntos durante las elecciones presidenciales de 2024.

En una entrevista con Erin Burnett de CNN, realizada justo después del cierre de las urnas, Gregory afirmó que la figura de Trump no fue un factor determinante en su campaña, señalando que se centró en Maples y en “los temas que más importan a las familias de Florida”.

“Todo el mundo está sintiendo el impacto de esta crisis de asequibilidad, y lo último que necesitaban las familias de Florida, mientras luchan por salir adelante, es tener que pagar 4 dólares por un galón de gasolina”, declaró Gregory.

Añadió que, si bien la presencia de Trump en el distrito no formó parte de su estrategia de campaña, recibiría con agrado la oportunidad de conversar con él. “Estaría encantado de mantener una conversación. Y, como saben, los 180.000 residentes del Distrito 87 son mi prioridad si tengo la suerte de servirles”, dijo Gregory. “Les daré a todos la misma importancia”.

Algunos votantes de Palm Beach que votaron el martes por Maples desconocían el respaldo de Trump. Para algunos, esto supuso una diferencia mínima; sin embargo, una votante republicana, Michelle Hall, declaró a CNN que el apoyo de Trump le parecía “fabuloso”.

“Yo hago todo lo que hace Donald”, afirmó Hall.

También sorprendió a algunos votantes el hecho de que Trump votara por correo en las elecciones especiales del martes, a pesar de haber criticado duramente el voto postal y de haber intentado limitarlo drásticamente mediante la Ley SAVE America —respaldada por los republicanos—, que pondría fin a la práctica generalizada del voto por correo sin necesidad de justificación.

“¿Me está tomando el pelo? No tenía ni idea”, dijo Hall en respuesta a una pregunta al respecto, añadiendo que votar por correo “es algo terrible, a menos que se tenga una discapacidad, se esté embarazada, hospitalizado o se pertenezca al Ejército”.

Y añadió: “Si él está en contra de algo, ¿por qué lo hace?”.

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un comunicado que el proyecto de ley de identificación de votantes de Trump “contempla excepciones de sentido común para que los ciudadanos estadounidenses puedan utilizar el voto por correo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes”.

“Como todo el mundo sabe, el presidente es residente de Palm Beach y participa en las elecciones de Florida, aunque, obviamente, su residencia principal se encuentra en la Casa Blanca en Washington”, señaló. “Esto carece de relevancia informativa”.

Aunque la sombra del presidente se proyectó con gran intensidad sobre su distrito natal, tanto Gregory como Maples centraron gran parte de su campaña en la cuestión de la asequibilidad económica, un tema que resultó decisivo para los demócratas en las elecciones de 2025 y que los republicanos han tenido dificultades para capitalizar durante el segundo mandato de Trump.

Las elecciones especiales suelen caracterizarse por una baja participación, lo que otorga una importancia especialmente elevada al entusiasmo de los votantes, que puede inclinar la balanza de los resultados de manera más efectiva que en elecciones de mayor envergadura.

Sin embargo, una victoria de Gregory supone un nuevo triunfo para los demócratas tras lo sucedido el otoño pasado, cuando lograron arrebatar más de 20 escaños legislativos estatales en elecciones especiales o programadas.

Desde principios de este año, los demócratas han logrado cambiar el control de escaños en Arkansas, Nueva Hampshire y Texas. En este último estado, conquistaron un distrito del Senado estatal que en 2024 había votado a favor de Trump por un margen de 17 puntos.

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