Irán refuerza las defensas de la isla de Kharg para protegerse contra un posible ataque terrestre de EE.UU., dicen fuentes

Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Kylie Atwood, Tal Shalev, de CNN

Irán ha estado poniendo trampas y trasladando personal militar adicional y defensas aéreas a la isla de Kharg en las últimas semanas, como preparación para una posible operación de Estados Unidos para tomar el control de la isla, según varias personas familiarizadas con informes de inteligencia de EE.UU. sobre el tema.

El Gobierno de Trump considera usar fuerzas militares estadounidenses para apoderarse de la pequeña isla en el noreste del golfo Pérsico —un salvavidas económico para Irán que gestiona aproximadamente el 90 % de las exportaciones de crudo del país— como palanca sobre los iraníes para obligarlos a reabrir el estrecho de Ormuz, informó CNN.

Pero funcionarios estadounidenses y expertos militares dicen que existirían riesgos significativos en una operación terrestre de ese tipo, incluido un gran número de bajas estadounidenses. La isla tiene defensas escalonadas, y los iraníes han trasladado allí en las últimas semanas sistemas adicionales de misiles guiados tierra-aire disparados desde el hombro del tubo lanzador, conocidos como MANPADS, dijeron las fuentes.

Irán también ha estado puesto trampas, incluidas minas antipersonal y antiblindaje, alrededor de la isla, dijeron las fuentes, incluyendo en la línea de costa donde las fuerzas estadounidenses podrían posiblemente ejecutar un desembarco anfibio si el presidente Donald Trump siguiera adelante con una operación terrestre.

Algunos aliados del presidente han planteado dudas sobre si existe la necesidad de intentar una operación así, dado que tomar la isla con éxito no resolvería, por sí solo, los problemas relacionados con el estrecho de Ormuz y el control asfixiante de Irán sobre el mercado energético mundial, añadió la fuente.

El Comando Central de EE.UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acciones iraníes en Kharg.

Las fuerzas militares estadounidenses ya habían atacado Kharg con bombardeos el 13 de marzo, y el Comando Central dijo que se habían alcanzado 90 objetivos, incluidos “depósitos de almacenamiento de minas navales, búnkeres de almacenamiento de misiles y múltiples otros sitios militares”. Trump anunció el ataque diciendo que las fuerzas estadounidenses habían evitado golpear la infraestructura petrolera de la isla “por decencia”.

Una fuente israelí dijo que existe preocupación de que tomar el control de Kharg conduciría a ataques de drones iraníes y misiles disparados desde el hombro, causando la muerte de fuerzas estadounidenses. “La esperanza es que no asuman ese riesgo y, en su lugar, disparen contra los campos petrolíferos, pero no hay manera de saberlo”, dijo esta fuente.

“Yo estaría muy preocupado por esto”, dijo el almirante retirado James Stavridis, ex comandante supremo aliado de la OTAN que ahora se desempeña como analista militar de CNN. “Los iraníes son astutos e implacables. Harán todo lo que puedan para infligir el máximo de bajas a las fuerzas estadounidenses tanto en los barcos en el mar, y especialmente una vez que las fuerzas terrestres estén en cualquier lugar de su territorio soberano”.

El presidente del parlamento de Irán advirtió el miércoles a los “enemigos” del país contra intentar ocupar cualquier isla iraní.

“Según algunos datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región, se están preparando para ocupar una de las islas iraníes”, publicó Mohammad Bagher Ghalibaf en X. “Todos los movimientos del enemigo están bajo la plena vigilancia de nuestras fuerzas armadas. Si se salen de la línea, toda la infraestructura vital de ese país regional se convertirá, sin restricción, en el objetivo de ataques implacables”.

Este miércoles, Ghalibaf dijo: “Vigilamos de cerca todos los movimientos de EE.UU. en la región, especialmente los despliegues de fuerzas”.

La isla de Kharg tiene aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, lo que significa que EE.UU. necesitaría desplegar una fuerza de desembarco robusta para tomar la isla si avanzara con una operación de este tipo, dijo a CNN una persona familiarizada con la planificación militar estadounidense. Está ubicada en el extremo más septentrional del golfo Pérsico, lejos del estrecho de Ormuz, pero cerca de las instalaciones petroleras iraníes.

Dos Unidades Expedicionarias de Marines, que se especializan en desembarcos anfibios de respuesta rápida, incursiones y misiones de asalto desde buques anfibios de la Armada, se han desplegado recientemente en Medio Oriente. Esas unidades incluyen varios miles de Marines junto con buques de guerra anfibios, recursos de aviación y embarcaciones de desembarco. Dichas unidades son las más probables de participar en una operación para tomar Kharg, dijeron las fuentes. Aproximadamente 1.000 militares estadounidenses de la 82ª División Aerotransportada del Ejército también esperan desplegarse en la región en los próximos días.

Otra persona familiarizada con la planificación militar estadounidense dijo que el Comando Central mantiene una vigilancia aérea casi constante y persistente de la isla, por lo que los militares han podido ver tanto cambios físicos como ambientales en áreas que parecen haber sido sembradas con trampas.

Los ataques del ejército estadounidense en la isla degradaron algunas de sus defensas aéreas y marítimas, que incluyen misiles tierra-aire HAWK y cañones antiaéreos Oerlikon, según Stavridis.

Pero las fuerzas estadounidenses seguirían siendo vulnerables a ataques iraníes con misiles balísticos y drones dada la proximidad de la isla a la costa iraní, y los funcionarios de Trump todavía evalúan si una misión terrestre vale el riesgo, según una fuente familiarizada con las deliberaciones internas de la administración sobre el asunto.

Estados Unidos mantiene planes para destruir rápidamente información e infraestructura sensibles si instalaciones y puestos militares estadounidenses en el extranjero son desbordados, dijo a CNN una fuente familiarizada. Es lógico, dijo la fuente, que Irán podría tener planes similares.

Aliados del golfo también instan en privado al Gobierno de Trump a no prolongar la guerra poniendo soldados sobre el terreno para ocupar la isla de Kharg o retirar el uranio altamente enriquecido de Irán en una instalación nuclear que previamente fue bombardeada por aeronaves estadounidenses, dijo un alto funcionario del golfo. La preocupación es que ocupar la isla de Kharg con fuerzas militares estadounidenses resultaría en varias bajas, probablemente desencadenando represalias iraníes contra la infraestructura de los países del golfo y prolongando el conflicto, dijo el alto funcionario del golfo.

En su lugar, las naciones del golfo están presionando a los funcionarios estadounidenses sobre la necesidad de desmantelar el programa iraní de misiles balísticos antes de que termine el conflicto, con lo que los funcionarios estadounidenses están de acuerdo. En los últimos días, el Pentágono informó a los países del golfo que una gran parte de la capacidad de misiles balísticos y de crucero de Irán ha sido destruida y que Estados Unidos está cerca de completar su lista de objetivos, sin especificar un cronograma, dijo el funcionario.

Stavridis indicó que una posible manera de presionar a los iraníes es considerar un bloqueo marítimo frente a la costa de Kharg, haciendo imposible exportar el petróleo. “Esto podría hacerse sin poner realmente soldados en tierra”, afirmó.

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