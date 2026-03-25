No, no eres una mala madre. Estas son las razones

Por Kara Alaimo, CNN

Cuando la maestra de preescolar le comentó a Ej Dickson que su hijo podría estar teniendo dificultades, algunas personas le dijeron que no estaba haciendo lo suficiente para ayudarlo. Otros le dijeron que estaba exagerando.

En cualquier caso, era una mala madre, escribe Dickson en su nuevo libro ”Una mala madre: elogio de las amas de casa psicópatas, los padres ambiciosos, las madres influyentes y otras mujeres que nos encanta odiar”.

“A las mujeres nos dicen constantemente que no estamos criando bien a nuestros hijos”, escribió Dickson, redactora sénior del sitio web The Cut de la revista New York Magazine. “La mayoría de las veces, eso no es cierto. Pero interiorizar estas ideas es realmente perjudicial”, afirmó, y señaló que su libro se centra en la cultura pop, no en consejos sobre crianza. Le pregunté de dónde provenían estas ideas y cómo evita dejarse influenciar por ellas.

Esta conversación ha sido ligeramente editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Qué se considera una mala madre en nuestra cultura?

Ej Dickson: Es una definición muy amplia, y eso es intencional. Una mala madre puede ser demasiado permisiva o no lo suficiente. Puede vestirse de forma demasiado provocativa o demasiado conservadora. Puede preocuparse demasiado por su apariencia o no preocuparse lo suficiente. En realidad, es solo una frase que se puede usar para describir a cualquiera que se desvíe del molde cultural estadounidense dominante.

CNN: Usted dice que nunca ha sido más fácil ser una mala madre.

¿Por qué?

Dickson: Creo que participar en nuestra sociedad es como vivir en un panóptico. La idea se basa en el diseño de prisión del filósofo Jeremy Bentham, donde hay un guardia en el centro que puede ver dentro de todas las celdas, y los presos también pueden ver hacia afuera y vigilarse entre sí. Es esa sensación constante de ser vigilado y de vigilar a la vez. Te permite controlar tu propio comportamiento y también el de los demás.

Creo que esto es especialmente cierto para las madres, que ya experimentan a diario la sensación de ser juzgadas y de sentirse juzgadas, y Internet lo intensifica diez veces más.

Paso mucho tiempo en internet por mi trabajo, y la cantidad de críticas hacia las madres que he visto en los últimos años es increíble. Veo gente amenazando con llamar a los servicios de protección infantil a varias madres influencers porque sus departamentos están un poco desordenados o porque les dan a sus hijos donuts con azúcar glas para desayunar. Incluso las madres influencers que se adhieren a ideales de maternidad impecables son criticadas duramente por las cosas más insignificantes.

CNN: ¿Por qué no juzgamos a los padres de la misma manera?

Dickson: No juzgamos a los padres de la misma manera que a las madres porque, históricamente, no se los ha responsabilizado de ningún aspecto de la crianza, mientras que a las madres sí se las ha responsabilizado de todo, incluyendo los éxitos y fracasos de sus hijos. Esto ha cambiado un poco a medida que los padres se han involucrado más activamente en la crianza de sus hijos y en las tareas del hogar en general, pero las expectativas sociales para los padres no han evolucionado al mismo ritmo. Los padres aún reciben elogios simplemente por estar presentes, mientras que a las madres se las juzga por prácticamente todo lo que hacen. La vara para los padres está por los suelos.

CNN: ¿Qué es la crianza intensiva y por qué cree que es perjudicial para las madres y los niños?

Dickson: Yo lo llamo crianza helicóptero: involucrarse excesivamente en cada aspecto de la crianza, desde la comida que se le da al niño hasta el tiempo que pasa frente a las pantallas, con quién se junta y cómo emplea cada minuto. Ser tan controlador en la crianza puede ser perjudicial, ya que los niños son personas independientes y parte de crecer implica cometer errores. Creo que se puede argumentar que la crianza intensiva no les deja espacio para ello.

Los índices de ansiedad y depresión entre las madres son altísimos, y creo que es bastante obvio por qué. A medida que la crianza se vuelve más intensa y las exigencias que las madres se imponen para involucrarse más en la vida de sus hijos aumentan, es lógico que se depriman y se sientan ansiosas, porque son expectativas imposibles de cumplir.

Lo que veo en Brooklyn, donde vivo, es la enorme presión que las madres se imponen a sí mismas al practicar este tipo de crianza. Le quita toda la alegría y la satisfacción a la maternidad, que para mí es la esencia de ser madre.

CNN: ¿Cómo evitas tú misma la culpa de madre?

Dickson: Como madre, paso mucho tiempo pensando si puedo tenerlo todo, si debería dejar mi trabajo y quedarme en casa, y si mis hijos están sufriendo por mi presencia en el mundo laboral. Creo que esta culpa y presión internalizadas es algo que muchas madres trabajadoras experimentan.

Mientras investigaba para el libro, descubrí que las madres han trabajado fuera del hogar durante la mayor parte de la historia de la humanidad. No fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se impulsó a las mujeres a regresar al hogar después de haber experimentado cierta autonomía mientras los hombres luchaban en la guerra, que realmente comenzó a afianzarse esta presión para que se quedaran en casa a criar a los hijos y no desarrollaran carreras profesionales independientes. Conocer el contexto en el que surgió esto me resulta muy útil cuando pienso en no asistir a una reunión después de clase un martes a las 2 de la tarde. Me ha ayudado a aliviar gran parte de la culpa internalizada que siento.

CNN: Usted señala que la gente tiende a buscar pruebas de si alguien fue un “buen” padre o madre en indicadores como si sus hijos recibieron una buena educación o tienen buenos trabajos, pero esos no son los estándares adecuados. ¿Por qué?

Dickson: Me parece una tontería. Obviamente, ser padre o madre es el trabajo más difícil del mundo, pero el objetivo es sencillo: amar, apoyar y criar a tu hijo o hija, independientemente de sus pasiones o de lo que quiera ser en la vida. Parece que en 2026, la crianza de los hijos se está convirtiendo en algo muy simple y muy complicado.

En mi opinión, los únicos indicadores que deberían tenerse en cuenta son la salud y la felicidad, especialmente cuando nuestros hijos son pequeños.

CNN: Usted afirma que muchas madres se sienten poco valoradas, invisibles y aisladas, lo que las hace vulnerables a la explotación por parte de personas que, por ejemplo, les ofrecen productos dudosos. ¿Qué podemos hacer al respecto?

Dickson: Creo que existe una enorme industria de personas que se aprovechan de las inseguridades o dificultades de las madres intentando venderles cosas. Es realmente repugnante.

Si veo un anuncio de algo relacionado con algún problema específico de crianza que he estado teniendo (por ejemplo, si estaba hablando de que necesito comprarles pantalones cortos nuevos a los niños y veo algo sobre pantalones cortos) intento poner los ojos en blanco y seguir desplazándome.

Se trata de discernimiento. ¿Qué intenta venderte esta persona? ¿De qué vulnerabilidad intenta sacar provecho? ¿Crees de verdad que lo que te va a ofrecer será efectivo para resolver tu problema?

CNN: Usted dice que está bien poner a nuestros hijos frente al televisor y usar nuestros teléfonos durante unos minutos. ¿Por qué?

Dickson: La cultura de crianza que hemos construido se basa en la ansiedad de las madres. No conozco a ninguna madre que necesite involucrarse más en la crianza y que, por lo tanto, esté más estresada y ansiosa. Literalmente, todas las madres que conozco se beneficiarían de tomarse un respiro.

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