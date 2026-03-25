Pedro Sánchez arremete nuevamente contra Trump y Netanyahu por Irán: “Es una guerra ilegal, absurda y cruel”

Por Pau Mosquera, CNN en Español

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, parece haber encontrado un buen filón político y mediático en las últimas semanas, entonando el “no a la guerra” frente el actual conflicto en Medio Oriente, vista la repercusión que ha tenido a nivel internacional. Una postura que reforzó este miércoles en el Congreso de los Diputados al comparecer por petición propia para abordar el asunto desde la perspectiva de su Ejecutivo.

“Lo último que necesitaba el mundo es otra guerra y, en esta ocasión, una guerra ilegal, absurda, cruel que nos aleja de nuestros objetivos económicos, sociales y medioambientales”, enfatizó Sánchez durante su intervención.

Contundente como en ocasiones anteriores, el mandatario español aseguró que esta guerra obedece a un único propósito: “alimentar los intereses de unos pocos, de los de siempre, de los de arriba”.

Sin llegar a mencionar explícitamente al presidente estadounidense, Donald Trump, ni al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Sánchez los culpó abiertamente de “socavar la legalidad internacional, desestabilizar oriente medio, reavivar los conflictos en Iraq y en el Líbano”, entre otros. Aunque arremetió especialmente contra el presidente estadounidense al reprocharle el levantamiento de las sanciones petroleras contra Rusia, dando así a Vladimir Putin “más de 8.000 millones de euros (US$ 9.260 millones) para financiar su guerra y su invasión en Ucrania”.

Una serie de críticas abiertas hacia ambos mandatarios a las que añadió el coste económico del conflicto, apuntando a que en España “el diésel y el gas han llegado a subir un 35 y un 95 por ciento, respectivamente “, y que el conjunto de empresas que conforman el Ibex35 -el principal índice de referencia de la bolsa española- “ha acumulado una caída del 9%, lo que significa que las empresas españolas, en tan solo un mes de conflicto, han perdido más de 100.000 millones de euros (USS 115.860 millones, aproximadamente)”.

Esta postura, blandida por el líder socialista desde el inicio del conflicto, le ha valido duras críticas de Trump, quien incluso amenazó con cortar los lazos comerciales con España. Pero eso no ha ablandado a Sánchez, quien aseguró este miércoles que ser aliado o amigo de otro país no significa obediencia, ni tampoco seguidismo ciego”, sino que la obligación es “decirle a tu socio la verdad, aunque sea incómoda”.

La comparecencia de Sánchez no estuvo exenta de reproches a nivel nacional. Específicamente, contra el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), al que adjuficó la decisión del expresidente del Gobierno y de la misma formación, José María Aznar, la decisión de involucrar al país en la guerra de Iraq en el año 2003, a pesar de que no era una idea popular.

Aznar “quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos de entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa”, ironizó Sánchez durante su alocución.

Lo que vino después de esta participación en el conflicto, según Sánchez, fue “el mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam”, encareciendo la cesta de la compra, el precio de los combustibles y estimulando la presencia del terrorismo yihadista en Europa.

Durante su turno de palabra, el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó a Sánchez por hacer “oposición al gobierno de hace 23 años”, y de usar el conflicto en Irán como una cortina de humo para desviar la atención del hecho de que no se han aprobado unos presupuestos generales para este 2026 (que siguen prorrogados los del año 2023).

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