¿Qué sigue en la investigación sobre la fatal colisión de un avión de Air Canada en LaGuardia?

Por Alexandra Skores, CNN

Un avión regional de Air Canada que aterrizaba en uno de los aeropuertos más concurridos e importantes del país se estrelló contra un camión de bomberos cuando iba a más de 160 kilómetros por hora el domingo, dejando a los investigadores federales y a los pasajeros asustados preguntándose qué pudo haber salido mal.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está examinando minuciosamente los restos del accidente y recopilando datos para encontrar respuestas en los primeros días de una investigación que durará un año o más.

“Tenemos muchos datos en este momento, mucha información, incluyendo datos sobre el personal de las torres, pero la NTSB se basa en hechos”, dijo Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, en una conferencia de prensa el lunes. “No especulamos. No nos fiamos de la palabra de una sola persona. Verificamos cuidadosamente la información antes de proporcionarla”.

El vuelo 8646 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, llevaba a bordo 72 pasajeros y cuatro tripulantes para el trayecto de Montreal al aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Los dos pilotos fallecieron y decenas de pasajeros y dos bomberos resultaron heridos.

Según Jim Brauchle, abogado del bufete Motley Rice que representa a los demandantes en casos de desastres aéreos, los primeros días de la investigación se centrarán en la recopilación de datos.

“No harán muchos análisis durante los primeros días”, dijo Brauchle. “Se tratará más bien de recopilar hechos y datos, obtener declaraciones de testigos y ese tipo de cosas, mientras la información aún está reciente”.

Las preguntas sobre el personal de la torre de control, sus responsabilidades y si se siguieron todos los procedimientos adecuados se responderán en el transcurso de la investigación.

Homendy confirmó el martes que, en el momento de la colisión, había dos controladores trabajando en la cabina de la torre de control, la parte superior de la torre que da al aeródromo. El controlador local gestiona las pistas activas y el espacio aéreo inmediato que rodea el aeropuerto. El controlador a cargo es un supervisor responsable de la seguridad de las operaciones y, la noche del accidente, también tenía asignada la tarea de proporcionar a los pilotos la información de salida.

La NTSB afirma que la dotación de personal era el procedimiento operativo estándar para LaGuardia a esa hora de la noche, pero también se investigará si dicho procedimiento era adecuado.

Otra parte de la investigación consiste en determinar cuáles de los controladores eran responsables de las aeronaves y los vehículos en tierra.

“No está claro quién desempeñaba las funciones de controlador de tierra. Tenemos información contradictoria”, dijo Homendy. Esa persona es la encargada de gestionar todos los movimientos de aeronaves y vehículos en las calles de rodaje, pero normalmente no en las pistas activas.

También hay información contradictoria, incluyendo fechas y horas en los registros, sobre quién más se encontraba en otras áreas de la instalación de control de tráfico aéreo, explicó. La NTSB tendrá que corregir algunas de esas inconsistencias, añadió Homendy.

Los controladores aéreos implicados en el accidente continuaron trabajando durante un tiempo después del mismo, y la NTSB también investigará por qué no fueron relevados con mayor rapidez.

Dieciocho minutos después de la colisión, un controlador pareció culparse a sí mismo por el accidente en una conversación con un piloto que presenció lo sucedido.

“No fue agradable de ver”, dijo el piloto en una grabación de audio realizada por LiveATC.net.

“Sí, lo sé. Intenté ponerme en contacto con ellos”, dijo el controlador visiblemente angustiado. “Estábamos lidiando con una emergencia hace un rato. Me equivoqué”.

El piloto respondió: “No, hombre, hiciste lo mejor que pudiste”.

Los investigadores irán mucho más allá del comentario e investigarán cada aspecto de lo sucedido, teniendo siempre en cuenta que los accidentes suelen tener causas complejas.

“Nuestro sistema de aviación es increíblemente seguro porque cuenta con múltiples capas de defensa integradas para prevenir accidentes”, dijo Homendy. “Así que, cuando algo falla, significa que fallaron muchísimas cosas”.

La NTSB comenzó a entrevistar al controlador local el martes por la tarde y también examinará las grabaciones de audio que la Administración Federal de Aviación conserva de todas las transmisiones de radio de la torre para determinar qué se dijo exactamente y quién lo dijo.

“Parece ser un error de comunicación”, dijo Brauchle, señalando que las grabaciones públicas del audio del control de tráfico aéreo parecen mostrar que “la torre autorizó el aterrizaje de la aeronave y también autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista activa”.

Pero afirmó que, en ocasiones, las investigaciones pueden revelar más de lo que parece a simple vista.

El aeropuerto de LaGuardia cuenta con sistemas diseñados para evitar colisiones entre vehículos en tierra, y los investigadores querrán saber por qué no pudieron evitar este accidente.

Según la NTSB, el equipo de detección de superficie del aeropuerto, denominado ASDE-X , utiliza un radar para rastrear vehículos terrestres, pero este no alertó a los controladores antes de la colisión.

“Debido a la proximidad de los vehículos que se incorporaban y se separaban de la pista”, no se emitió ninguna alerta, dijo Homendy.

Según explicó, las imágenes del radar que aparecían en la pantalla mostraban dos “manchas” en la pista de rodaje, pero nunca mostraron ninguna que se interpusiera delante del avión.

Otra revelación fue que el camión de bomberos involucrado en el accidente no estaba equipado con un transpondedor que permitiera a los controladores aéreos identificarlo y rastrearlo en el aeródromo. El motivo de su omisión formará parte de la investigación.

Otra línea de investigación consistirá en analizar las transmisiones de radio entre los pilotos del vuelo 8646, los bomberos y la torre de control.

“¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, camión 1! ¡Alto!”, gritó uno de los controladores mientras el camión de bomberos se colocaba delante del avión que aterrizaba en la pista 4.

Nueve segundos después de la primera advertencia, chocaron.

La primera llamada de radio que el camión de bomberos hizo a la torre de control más de un minuto antes de la colisión fue “interrumpida” por otra transmisión y, al parecer, no se escuchó en la torre de control, según muestran las grabaciones de esa noche, pero las transmisiones posteriores sí parecieron llegar.

Los investigadores querrán saber qué se transmitió y qué se escuchó, revisarán las grabaciones de la torre de control y la grabadora de voz de la cabina del avión y entrevistarán a otras personas que escucharon la frecuencia esa noche.

Durante la investigación de la colisión aérea ocurrida en 2025 entre un helicóptero Black Hawk del Ejército y un avión regional de American Airlines sobre el río Potomac, la NTSB descubrió que los soldados a bordo del helicóptero no escucharon todas las instrucciones dadas por el control de tráfico aéreo debido a un problema con la frecuencia.

Quizás la pregunta más desconcertante sea: ¿por qué el controlador aparentemente autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista 4 cuando el avión se dirigía a gran velocidad hacia él?

Los controladores aéreos trabajan en situaciones de alta presión, con largas jornadas y aeropuertos muy concurridos. Los investigadores quieren saber si les ocurría algo que pudiera haber contribuido al accidente.

Los dos controladores comenzaron sus turnos aproximadamente una hora antes de la colisión, ocurrida a las 11:37 p.m., y en algún momento tomaron el relevo en la cabina de la torre, según señaló la NTSB.

Poco antes de la colisión, otro avión en el otro extremo del aeropuerto declaró una emergencia tras un aterrizaje fallido y un olor desagradable en la cabina. Los controladores aéreos enviaron los camiones de bomberos y, minutos antes del accidente, trabajaban para encontrar una puerta de embarque para el avión.

“Este es un entorno de trabajo con mucha carga laboral”, señaló Homendy, pero añadió que nadie debería sacar conclusiones precipitadas.

“Quisiera advertir que no se debe culpar a los controladores ni decir que hubo distracción”, dijo. “Aún tenemos que determinar qué sucedió durante el cambio de turno, que fue alrededor de las 10:30. Tenemos que determinar quién más estaba en la torre y en las instalaciones y disponible en ese momento. Rara vez, o casi nunca, investigamos un accidente grave que termine debiéndose a una sola falla”.

La grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo, a menudo denominadas cajas negras, son dos piezas “fundamentales” en cualquier investigación de un incidente de aviación, según declaró el lunes a CNN Peter Goelz, exdirector gerente de la NTSB y analista de aviación de CNN.

Se espera que las grabadoras de datos proporcionen información sobre lo sucedido durante los momentos finales del vuelo, desde lo que se dijo en la cabina hasta el sonido de los interruptores y las advertencias automáticas, así como las lecturas de los instrumentos de la aeronave.

“Te brindan información sobre la funcionalidad del avión”, dijo Goelz. “Te indicará exactamente cuándo aterrizó. ¿Intentaron los pilotos abortar el aterrizaje? ¿Funcionó eficazmente el freno aerodinámico? Además, incluirá los comentarios entre los pilotos sobre si siguieron los procedimientos, qué vieron y cómo reaccionaron”.

Según Homendy, los investigadores tuvieron que abrir un agujero en la parte superior del avión para recuperarlos. Posteriormente, los objetos fueron trasladados a la sede de la NTSB en Washington para su análisis.

La grabadora de voz de la cabina contenía más de 25 horas de audio de buena calidad en cuatro canales distintos, declaró Doug Brazy, investigador principal de la NTSB. La grabadora de datos de vuelo contenía aproximadamente 80 horas de datos y registró más de 400 parámetros.

Si bien los investigadores actuarán con rapidez para recuperar datos y examinar los restos antes de que desaparezcan, deben tener cuidado porque algunos de los restos del avión y del camión de bomberos son complejos y peligrosos.

“Hay una enorme cantidad de escombros provenientes del delta de la calle de rodaje que cubren la pista 4”, dijo Homendy. “Es una zona bastante extensa, y queremos asegurarnos de que no haya peligro, porque al caminar por ahí uno puede lesionarse. Además, por supuesto, hay materiales peligrosos en el propio vehículo de bomberos”.

La pista 4 del aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrada hasta el viernes por la tarde, según un aviso de la FAA, mientras la NTSB lleva a cabo su investigación.

Mientras tanto, el aeropuerto ha reabierto sus puertas. Al pasar a toda velocidad, los pasajeros pueden vislumbrar los restos del avión y a los investigadores que se aseguran de comprender qué falló para que no vuelva a ocurrir.

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