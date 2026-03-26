Destituyen al fiscal general en Honduras, Johel Antonio Zelaya

Por Elvin Sandoval, CNN en Español

El Congreso Nacional de Honduras destituyó este miércoles a destituir, mediante el voto de 93 diputados, al fiscal general del Estado, Johel Antonio Zelaya, quien había sido suspendido de su cargo luego que se le abriera un juicio político por casos asociados a las últimas elecciones realizadas en el país centroamericano.

Zelaya, quien el martes había comparecido a una comisión de nueve diputados que se nombró para que investigara la denuncia en su contra, estaba citado ante el pleno de los 128 diputados este jueves, pero envió una nota a la secretaría del Congreso informando que no se presentaría porque, argumentó, se le habían violentado todos sus derechos.

A pesar de la ausiencia de Zelaya, los diputados procedieron a presentar el informe de la comisión especial nombrada para el juicio político que recomendó su destitución.

Una vez destituido, Zelaya, dijo a los medios de comunicación que presentará una demanda internacional por las acciones que el legislativo hondureño emprendió en su contra y que, según dijo, violentaron su debido proceso.

Aseguró que no cometió ningún delito y que todas sus actuaciones fueron enmarcadas en la ley.

Zelaya había sido nombrado como fiscal general por una Comisión Permanente el 1 de noviembre de 2023, por un periodo de cinco años. Un nombramiento que fue cuestionado en su momento por los partidos de oposición, que argumentaron que la comisión no tenía facultades de nombrar a funcionarios de la fiscalía, si no que era el deber del pleno de los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional.

En sustitución de Zelaya fue juramentado como nuevo fiscal general el profesional del derecho Pablo Emilio Reyes Theodore, quien es de afiliación del gobernante Partido Nacional.

Theodore era parte de los cinco togados que fueron nominados cuando se

nombró como fiscal general a Zelaya.

Minutos después de la destitución del Zealya, el Congreso iniciaba la lectura de una denuncia para abrir un juicio político contra la magistrada y presidenta de La Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando.

Sin embargo, el juicio no se abrió porque la funcionaria judicial envió una nota de renuncia a su cargo a la secretaría del Congreso Nacional.

En el escrito argumentó que renunciaba por motivos personales, pero que dejaba el cargo de presidenta del Poder Judicial y no el de magistrada, para el cual fue electa el 16 de febrero de 2023 hasta el 2030.

Ante la renuncia de Obando, el Congreso Nacional nombró al magistrado Wagner Vallecillo Paredes como presidente interino de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente del poder legislativo, Tomás Antonio Zambrano, dijo que en los próximos días vendrán más juicios políticos de altos funcionarios de Gobierno.

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