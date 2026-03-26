Este veredicto histórico podría transformar las redes sociales (y hay miles de demandas pendientes)

Análisis por Clare Duffy, CNN

Una decisión sin precedentes marcó un momento crucial sobre la responsabilidad que acarrean las empresas de redes sociales. Esto es solo el principio.

Meta, YouTube, TikTok y Snap se enfrentan a miles de demandas de particulares y familias, así como de distritos escolares y fiscales generales estatales. Cada caso, algunos de los cuales irán a juicio el próximo año, es diferente. Pero una sentencia histórica dictada este miércoles podría dar pistas sobre lo que está por venir.

La historia está plagada de empresas que han perdido importantes juicios con cuantiosas multas y, por supuesto, han sobrevivido sin problemas. Pero a menudo esos casos derivaron en cambios internos en las empresas, por ejemplo, en los ingredientes o la fabricación de sus productos. En muchos casos, las oleadas de presión legal también han desencadenado un cambio cultural, modificando la forma en que los consumidores interactúan con estas empresas y sus productos.

Un jurado de Los Ángeles dictaminó este miércoles que Meta y YouTube sabían que sus plataformas representaban riesgos para los jóvenes y que eran responsables de los problemas de salud mental de una joven. Esto se produce tras años de preocupaciones por parte de padres, defensores y denunciantes. TikTok y Snap llegaron a un acuerdo extrajudicial en el caso de Los Ángeles antes del juicio.

Las repercusiones financieras del caso de Los Ángeles (un total de US$ 6 millones en daños compensatorios y punitivos) representan un precio bajo a pagar para empresas tan grandes como Meta y Google. Además, las empresas planean apelar la decisión, y no hay garantía de que los casos posteriores tengan el mismo resultado.

“La salud mental de los adolescentes es sumamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, declaró un portavoz de Meta en un comunicado. “Seguiremos defendiéndonos con firmeza, ya que cada caso es diferente, y mantenemos la confianza en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”.

El portavoz de Google, José Castañeda, declaró que el caso “malinterpreta a YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”.

Sin embargo, el veredicto demuestra que las empresas de redes sociales no están exentas de responsabilidad por su impacto en los usuarios. Y se produjo un día después de que un jurado de Nuevo México le ordenara a Meta pagar US$ 375 millones en concepto de daños y perjuicios por no haber prevenido la explotación sexual infantil en sus plataformas. En conjunto, estas decisiones podrían anunciar cambios importantes para las grandes tecnológicas, ya sea a través de los tribunales, el Congreso o más allá.

“Este veredicto envía un mensaje claro a toda una industria: la era de operar sin consecuencias ha terminado”, dijo Mark Lanier, fundador del bufete de abogados Lanier y abogado principal del demandante en el juicio, en un comunicado.

Durante años, los gigantes tecnológicos han evitado la responsabilidad legal por problemas relacionados con la seguridad de los usuarios gracias al artículo 230, una ley que los exime de responsabilidad por el contenido que terceros publican en sus plataformas.

Pero el caso de Los Ángeles, presentado por una joven llamada Kaley, puso a prueba una novedosa teoría legal: responsabilizar a las empresas de redes sociales por los daños causados por sus decisiones de diseño, en lugar de por el contenido que alojan.

Los abogados de Kaley señalaron los feeds con desplazamiento infinito, los vídeos de reproducción automática y los filtros de belleza, características que los defensores esperan que las empresas se vean obligadas a cambiar o eliminar para los adolescentes.

El jurado coincidió: diez de los doce miembros del jurado concluyeron que las empresas diseñaron negligentemente sus plataformas, no advirtieron a los usuarios de los riesgos conocidos y desempeñaron un papel sustancial en la aparición de los problemas de salud mental de Kaley.

La indemnización es menor a la que los demandantes habían solicitado, pero representa una suma considerable para Kaley, según la abogada Jayne Conroy, aunque no necesariamente para las empresas. Pero quizás aún más importante para los casos posteriores: “Buscábamos respuestas afirmativas y queríamos demostrar nuestra teoría”, declaró Conroy, socia de Simmons Hanly Conroy y miembro del equipo legal, en una entrevista.

Esta decisión ayuda a los equipos legales a determinar cómo utilizar las pruebas recabadas durante el litigio, incluidos los testimonios de ejecutivos de la empresa, denunciantes, documentos internos e investigaciones, en juicios posteriores. El próximo caso emblemático, presentado por un adolescente, se llevará a juicio a finales de este año.

“Esto nos permite perfeccionar nuestra estrategia”, dijo Conroy, y agregó que presentar un caso así requiere examinar millones de documentos internos. “Lo que podemos hacer es analizar qué documentos estábamos utilizando y determinar cuáles tienen mayor impacto y por qué”.

La decisión del martes de un jurado de Nuevo México, que declaró a Meta responsable por no prevenir la explotación sexual infantil en sus plataformas, podría sentar un precedente para casos estatales. Meta también planea apelar la sentencia de Nuevo México.

“Si sumas todo, podría ascender a cientos de miles de millones de dólares”, declaró a CNN Jonathan Haidt, psicólogo social y autor de “The Anxious Generation”. “Creo que eso llamaría la atención de Meta y posiblemente les haría cambiar de comportamiento”.

Si bien los gigantes tecnológicos argumentan que ya han invertido mucho en funciones de seguridad para jóvenes, algunos expertos comparan la ola de presión legal con el momento que vivieron las grandes tecnológicas con las grandes tabacaleras.

“Tengo edad suficiente para recordar cuando había secciones para fumadores en los aviones y ahora, debido a los litigios, cualquiera que compre un paquete de cigarrillos ve advertencias sobre el cáncer por todo el empaque”, dijo la exfiscal federal Neama Rahmani en un comentario enviado por correo electrónico, y agregó que el veredicto del miércoles podría ser el comienzo de un cambio drástico similar.

Aunque el litigio podría prolongarse, los defensores ya están analizando cómo la decisión podría acelerar otros cambios.

“Esto confirma plenamente lo que llevamos años denunciando a cuatro vientos”, declaró Julianna Arnold, fundadora de la organización sin ánimo de lucro Parents RISE! tras la muerte de su hija Coco, de 17 años, a las afueras del juzgado de Los Ángeles este miércoles. “Sabemos que esto es una batalla larga. Nos dirigimos a Washington con las pruebas que tenemos y este veredicto, y exigimos a nuestros legisladores medidas de protección y legislación para garantizar la seguridad de los menores en internet”.

Los legisladores estadounidenses que durante años han presionado para que se apruebe una legislación más completa sobre seguridad en línea, están pidiendo a sus colegas que vean la decisión del miércoles como un motivo para aprobarla, aunque esos esfuerzos han fracasado durante años.

“Insto a cualquier miembro del Congreso que siga obedeciendo las órdenes de Mark Zuckerberg [CEO de Meta] a que examine este veredicto y su conciencia”, dijo el senador Richard Blumenthal en un comunicado este miércoles, en el que abogaba por su proyecto de ley de seguridad infantil en línea.

Mientras tanto, las revelaciones de estos casos podrían animar a las familias e incluso a los propios adolescentes a cambiar su forma de usar las redes sociales.

“Antes teníamos la percepción de que esto era inevitable: ‘¿Qué se le va a hacer? Los niños ya lo usan. La tecnología llegó para quedarse’”, dijo Haidt. “Ahora, de repente, todos decimos: ‘Un momento, todos estamos de acuerdo en que esto es perjudicial para los niños. Entonces, ¿por qué se los damos?’”.

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Con información de Lisa Eadicico, de CNN.