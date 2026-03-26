La FAA investiga un incidente en California en el que un avión de United Airlines casi choca con un helicóptero Black Hawk

Por Alexandra Skores, CNN

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) está investigando un incidente en el que un helicóptero de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos cruzó por delante de un avión de pasajeros que aterrizaba en el Aeropuerto John Wayne, en Santa Ana, California, informó la agencia en un comunicado.

El vuelo 589 de United Airlines procedente de San Francisco se preparaba para aterrizar el martes por la noche en el aeropuerto del condado de Orange cuando sonó una alarma de prevención de colisiones en la cabina de mando.

La advertencia fue activada por un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional de California, que volaba bajo el indicativo Knife 25.

De acuerdo con FlightRadar24, las aeronaves estaban separadas por 160 metros en vertical y 433 metros en lateral en su punto más cercano.

Durante la aproximación final, según United, los pilotos del Boeing 737 fueron advertidos por el control de tráfico aéreo “que estuvieran atentos a un helicóptero militar que volaba cerca del aeropuerto”.

Después de que sonara la alarma, los pilotos dejaron de descender y nivelaron hasta que el helicóptero los rebasó y pudieron aterrizar con seguridad.

“Vamos a abordar eso, porque eso no estuvo bien”, declaró un controlador de tráfico aéreo en un audio grabado por LiveATC.net.

La Guardia Nacional de California comentó que el helicóptero involucrado estaba en una misión rutinaria de entrenamiento y regresaba a su base.

“La aeronave regresaba al aeródromo de Los Alamitos a lo largo de una ruta establecida de reglas de vuelo visual (VFR), a una altitud asignada, mientras estaba en comunicación con el control de tráfico aéreo”, señaló un comunicado. “Se llevará a cabo una revisión exhaustiva en coordinación con las agencias correspondientes”.

Otro helicóptero Black Hawk del Ejército de Estados Unidos, en una misión de entrenamiento, chocó en enero de 2025 con un avión regional de American Airlines mientras aterrizaba en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

En la tragedia murieron 67 personas en lo que fue el peor desastre de aviación en Estados Unidos en casi 20 años.

La investigación concluyó que la ubicación por parte de la FAA de una ruta de helicópteros cerca de una trayectoria de aproximación a la pista causó el incidente, y señaló una serie de fallas sistémicas.

A principios de este mes, la FAA publicó una orden que exige a los controladores de tráfico aéreo usar radar para rastrear activamente a los helicópteros cuando vuelen a través de las trayectorias de vuelo de aviones que despegan y aterrizan en aeropuertos concurridos.

A los pilotos de helicóptero se les había permitido asumir la responsabilidad de la separación visual con otras aeronaves en estas áreas —un proceso llamado “ver y evitar”—, pero una serie de casi accidentes recientes puso el proceso bajo escrutinio.

Durante un incidente a principios de este mes citado por la FAA, un helicóptero en un curso convergente con un Beechcraft 99 bimotor en el Aeropuerto Hollywood Burbank tuvo que girar para evitar el avión privado.

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