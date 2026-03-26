Las 5 cosas que debes saber este 26 de marzo

Por CNN en Español

China dice que tiene derecho a tomar medidas de represalia contra el aumento de aranceles de México. Jurado declara responsables a Meta y YouTube en juicio por adicción a redes sociales. ¿Cuáles son los principales grupos latinos detenidos en las fronteras de EE.UU.? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

Mientras llega la próxima audiencia judicial en Nueva York, el hijo de Nicolás Maduro proyecta una imagen optimista y desafiante sobre la vida de su padre y su esposa, Cilia Flores, tras las rejas. Sin embargo, personas con acceso a esa prisión, entrevistadas por CNN, dan cuenta de un panorama diferente.

China comunicó que las medidas comerciales de México en su contra —entre las que se incluyen el aumento de aranceles que afectan a más de US$ 30.000 millones en exportaciones del gigante asiático— constituyen barreras al comercio y a la inversión, y que tiene derecho a adoptar contramedidas.

Los latinos —en especial los mexicanos— constituyen la mayoría de los detenidos por las autoridades fronterizas (o “encuentros”, como los llama el Gobierno de EE.UU.) en el segundo mandato de Trump. Estas son las cifras.

Un jurado en California declaró a Meta y YouTube responsables en todos los cargos en un caso histórico que acusó a los gigantes tecnológicos de volver intencionalmente adicta a una joven y perjudicar su salud mental. La decisión podría sentar un precedente para cientos de casos similares y derivar en cambios importantes en la forma en que operan las plataformas de redes sociales.

Irán ha puesto trampas y trasladado personal militar adicional y defensas aéreas a la isla de Kharg en las últimas semanas, como preparación para una posible operación de Estados Unidos destinada a tomar el control de la isla, según varias personas familiarizadas con informes de inteligencia de EE.UU. sobre el tema.

¿Cuándo es la fecha de estreno de la serie de Harry Potter?

A. Diciembre de 2026.

B. Julio de 2027.

C. Enero de 2028.

D. Abril de 2026.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

OpenAI cierra su aplicación Sora pocos meses después de su lanzamiento

OpenAI cerrará Sora, la aplicación de generación de video que lanzó con bombo y platillo el año pasado y que marcaba un mayor impulso a herramientas creativas y redes sociales.

El béisbol en Japón es más que un juego: sus estrellas en la MLB llevan la presión a todos lados

En Japón, el béisbol es una lección de vida. Y los profesionales que han viajado a Norteamérica en busca del éxito en las Grandes Ligas llevan consigo la responsabilidad de ser ejemplos vivos de esa lección para un país de más de 120 millones de personas.

Jim Carrey, Leonardo DiCaprio y la doble vara sobre el envejecimiento masculino

Se ha convertido en un pasatiempo popular en Internet especular sobre los retoques estéticos a los que se habrían sometido las celebridades femeninas. Sin embargo, en los últimos meses no solo ellas han visto cómo sus rostros eran analizados con atención, sino también los hombres.

US$ 1,3 millones

Un venezolano demandó por US$ 1,3 millones al Gobierno de Trump por su deportación a una cárcel de El Salvador.

“Es una guerra ilegal, absurda y cruel”

—Lo dijo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, al comparecer en el Congreso por petición propia para abordar el asunto de la guerra en Medio Oriente desde la perspectiva del Ejecutivo.

Esta ballena jorobada de nueve metros está varada en Alemania

Una ballena jorobada quedó varada en aguas poco profundas frente a la costa del norte de Alemania. El enorme cetáceo se encontraba vivo mientras los intentos de rescate no lograban liberarlo, según AP.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. HBO divulgó este miércoles el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter, que adapta los libros de J. K. Rowling con un nuevo elenco. Su estreno está previsto para diciembre de 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.