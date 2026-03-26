Los archivos de Epstein revelan qué estaban haciendo los funcionarios de la prisión la noche de su muerte

Por Isabelle Khurshudyan, CNN

En los años transcurridos desde que Jeffrey Epstein fuera hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019 —en lo que fue definido como un suicidio— han proliferado muchas teorías conspirativas sobre si el delincuente sexual convicto realmente se suicidó.

Es probable que esas especulaciones cobren nueva fuerza ahora que Tova Noel, una de las guardias de la prisión que estaba de servicio la noche de la muerte de Epstein, ha sido citada a declarar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Su testimonio estaba programado para este jueves, pero se pospuso debido a problemas de agenda.

Noel, una veterana del ejército que comenzó a trabajar en la Unidad de Vivienda Especial del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York a principios de julio de 2019, la misma semana en que Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual y encarcelado allí, debía realizarle controles a Epstein cada 30 minutos esa noche junto con su colega, Michael Thomas.

La reciente publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de documentos relacionados con Epstein ha arrojado nueva luz sobre sus últimas horas y las acciones de los guardias penitenciarios en aquel momento. Sin embargo, estos documentos han hecho poco por disipar las teorías conspirativas sobre las circunstancias de su muerte.

Las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la celda de Epstein esa noche en la Unidad de Aislamiento no grabaron, debido a un problema que era recurrente en la instalación, detallado en un informe del Departamento de Justicia de 2023. Además, Noel y Thomas fueron acusados ​​de quedarse dormidos en el trabajo al momento de la muerte de Epstein.

Los documentos publicados en los archivos solo han generado más preguntas, incluyendo nuevos detalles sobre los depósitos en efectivo que Noel realizó en los meses previos y posteriores a la muerte de Epstein. Los archivos también muestran que Noel buscó en Google “últimas noticias sobre Epstein en la cárcel” menos de una hora antes de que su cuerpo fuera encontrado en su celda alrededor de las 6:30 a.m.

Los archivos también incluyen denuncias de un recluso que informó que los funcionarios de la prisión destruyeron documentos relacionados con Epstein en los días posteriores a su muerte.

En 2019, tanto Noel como Thomas fueron acusados ​​de conspiración y falsificación de registros en los que indicaron que habían vigilado a Epstein cada 30 minutos, tal como se les exigía esa noche.

Ambos fueron despedidos, pero los cargos penales federales fueron retirados posteriormente en virtud de un acuerdo de procesamiento diferido que exigía servicio comunitario y cooperación con una revisión del inspector general del Departamento de Justicia sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein.

CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Noel y Thomas para obtener comentarios al respecto, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Según el informe del inspector general publicado por el Departamento de Justicia en 2023, la mitad de las cámaras de seguridad de la prisión no funcionaban. Como resultado, hubo una importante escasez de grabaciones de video que el FBI y la Oficina del Inspector General (OIG) pudieron revisar en sus investigaciones. Ese detalle ha alimentado las especulaciones de que Epstein, quien mantenía estrecho contacto con muchas personas influyentes, incluyendo miembros de la realeza, políticos y celebridades, podría haber sido asesinado por alguien que quería silenciarlo.

En 2021 se anunció el cierre temporal del Centro Correccional Metropolitano para solucionar problemas que aquejaban al centro desde hacía tiempo, como la falta de seguridad y el deterioro de la infraestructura. Actualmente permanece cerrado.

Epstein fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio después de que los funcionarios de la prisión determinaran que había intentado quitarse la vida el 23 de julio de 2019. Sin embargo, lo que realmente ocurrió entonces no quedó claro, ya que Epstein acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, un expolicía que enfrentaba cargos de homicidio, de haber intentado matarlo. Posteriormente, Epstein se retractó de esa versión; días después, le dijo a un psicólogo de la prisión que Tartaglione no lo había amenazado con hacerle daño y que no recordaba el incidente, según un documento titulado “Informe posterior a la vigilancia por riesgo de suicidio”.

Un informe sobre el incidente, incluido en los archivos publicados, indica que Epstein fue encontrado “tendido en posición fetal en el suelo con una soga casera alrededor del cuello”.

Epstein declaró: “No tengo ningún interés en suicidarme” el 24 de julio, un día después de su presunto intento de suicidio, según el informe del psicólogo.

Lo reiteró durante un examen al día siguiente. “Estoy demasiado involucrado en mi caso como para luchar contra él; tengo una vida y quiero volver a vivirla”, le dijo al psicólogo, según el informe.

Los registros indican que Epstein fue hallado inconsciente en su celda a las 6:30 a.m. de la mañana del 10 de agosto, tras un aparente suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, menos de una hora antes, Noel había buscado en Google “últimas noticias sobre Epstein en la cárcel”, según un análisis forense de 66 páginas de los ordenadores de sobremesa de Noel y Thomas, pertenecientes a la Oficina de Prisiones. Los investigadores destacaron esta búsqueda. Según el análisis, Noel también había buscado muebles y “descuentos para las fuerzas del orden”.

Cuando fue interrogada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia en 2021, Noel afirmó repetidamente que no recordaba haber buscado información sobre Epstein en Google, y añadió que eso “no sería exacto”.

También se encontraron prendas de ropa y sábanas adicionales en la celda de Epstein, quien aparentemente se habría ahorcado con tiras de tela naranja. En su declaración jurada ante el Departamento de Justicia, Noel, quien trabajaba doble turno ese día, afirmó haber visto a Epstein con vida por última vez “alrededor de las 10 [p.m.]” y que “nunca repartía sábanas” a los reclusos porque ya lo había hecho en turnos anteriores. Según ella, cada recluso debía tener un solo juego de sábanas, que se cambiaban por las viejas cuando había un cambio.

También declaró a los investigadores que no sabía que las cámaras no funcionaban mientras estaba de servicio la noche de la muerte de Epstein y que no tenía forma de supervisar la señal de las cámaras durante su turno.

Noel dijo que ella y otros guardias consideraban que repartir papel higiénico y comida o recoger las bandejas formaba parte de una ronda de controles a los reclusos, pero los estrictos controles cada 30 minutos que se suponía que debían realizar no se llevaban a cabo.

“Nunca he trabajado en la Unidad de Vivienda Especial ni he hecho rondas cada 30 minutos”, declaró a los investigadores.

Uno de los documentos incluidos en los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein indica que el 22 de noviembre de 2019, JP Morgan Chase presentó un Informe de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) al FBI en relación con 12 depósitos en efectivo realizados por Noel entre abril de 2018, más de un año antes del encarcelamiento de Epstein, y julio de 2019. La mayor cantidad fue de US$ 5.000 el 30 de julio de 2019, según los registros bancarios que los investigadores federales solicitaron mediante una orden judicial a JP Morgan Chase.

Según la transcripción, durante su entrevista de 2021 con funcionarios del Departamento de Justicia, no se le preguntó sobre los depósitos en efectivo. Los registros bancarios también revelaron que estaba arrendando una Land Rover Range Rover nueva valorado en más de US$ 60.000.

El 19 de agosto de 2019, menos de dos semanas después de que Epstein fuera hallado muerto en su celda, un empleado del Centro Correccional Metropolitano le envió un correo electrónico al FBI indicando que un recluso les había dicho que miembros del Equipo de Investigación Posterior a la Acción de la Oficina Federal de Prisiones, que investigaba el aparente suicidio de Epstein, “estaban triturando cajas de documentos” días antes.

“Afirmó que incluso le dijeron que los ayudara a destruir documentos”, decía el correo electrónico. “Creo que esta conducta podría ser inapropiada para un equipo de investigación, que destruye documentos relacionados con la investigación, y tal vez convenga investigar por qué los empleados de la Oficina Federal de Prisiones estaban destruyendo registros”.

Durante una entrevista con los investigadores semanas después, en agosto de 2019, el empleado de la prisión dijo que vio al recluso en la puerta trasera de la prisión con “aproximadamente tres bolsas grandes de papel triturado”, pero el empleado no vio personalmente que se triturara nada.

Según el informe del FBI sobre la entrevista, él “pensó que había más documentos triturados de lo habitual durante este incidente”.

En respuesta al correo electrónico inicial del empleado de la prisión sobre los documentos triturados, los investigadores comentaron entre sí: “¿Podemos revisar el contenedor de basura lo antes posible para ver si el papel todavía está ahí? Es posible que aún no lo hayan tirado”.

No hay indicios de que se haya registrado el contenedor de basura.

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