Prohíben a las atletas transgénero participar en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos

Por AP

Las atletas transgénero quedaron excluidas de los Juegos Olímpicos luego de que el COI aprobara este jueves una nueva política de elegibilidad que se alinea con el decreto del presidente Donald Trump sobre el deporte femenino, de cara a los juegos de Los Ángeles 2028.

“La elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI, incluyendo deportes individuales y de equipo, ahora se limita a mujeres biológicas”, declaró el Comité Olímpico Internacional, “determinada en base a una prueba única del gen SRY”.

Se desconoce cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya realizado la transición de género compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 sin ganar ninguna medalla.

La política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”, afirmó el COI.

“No es retroactiva y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo”, declaró el COI, cuya Carta Olímpica establece que el acceso a la práctica deportiva es un derecho humano.

Tras una reunión de la junta ejecutiva, el Comité Olímpico Internacional publicó un documento normativo de 10 páginas que también restringe la participación de atletas femeninas, como la bicampeona olímpica Caster Semenya, debido a afecciones médicas conocidas como diferencias en el desarrollo sexual (DSD).

El COI y su presidenta, Kirsty Coventry, buscaban una política clara en lugar de seguir asesorando a los organismos rectores del deporte, que previamente habían elaborado sus propias normas.

“En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota”, declaró Coventry, bicampeona olímpica de natación. “Por lo tanto, es absolutamente claro que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina”. En junio pasado, como la primera mujer en dirigir el organismo olímpico en sus 132 años de historia, una de sus primeras decisiones importantes fue la revisión de la “protección de la categoría femenina”.

La elegibilidad femenina fue un tema central en las elecciones al COI del año pasado, en las que participaron siete candidatos y en las que los principales rivales de Coventry prometieron una política más firme en este tema.

Antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres de los deportes de élite —atletismo, natación y ciclismo— ya habían aprobado normas que excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina. Semenya, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer en Sudáfrica y que tiene altos niveles naturales de testosterona, ganó un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su larga batalla legal contra las reglas del atletismo, que no logró anularlas.

El documento del COI detalla su investigación que demuestra que nacer hombre confiere ventajas físicas que se conservan.

“Los hombres experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, durante la minipubertad infantil y desde la pubertad adolescente hasta la edad adulta”, afirma el documento.

Añade que esto les otorga a los hombres “ventajas individuales de rendimiento basadas en el sexo en deportes y eventos que dependen de la fuerza, la potencia y/o la resistencia”.

El COI afirmó que su grupo de expertos coincidió en que la prueba genética actual es “el método más preciso y menos invasivo disponible en la actualidad”. Esta prueba analiza el gen SRY, un segmento de ADN que se encuentra normalmente en el cromosoma Y y que inicia el desarrollo sexual masculino en el útero e indica la presencia de testículos.

Sin embargo, es probable que la prueba de género obligatoria —que ya realizan los organismos rectores del atletismo, el esquí y el boxeo— sea criticada por expertos en derechos humanos y grupos activistas.

Una de las dos medallistas de oro de boxeo femenino que protagonizaron la controversia de género en París, Lin Yu-ting de Taiwán, ha superado la prueba genética y puede regresar a la competición, según anunció la semana pasada el organismo rector del boxeo mundial.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el decreto “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” en febrero del año pasado y se comprometió a denegar visas a algunos atletas que intentaran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La medida también amenazaba con “retirar todos los fondos” a las organizaciones que permitieran la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

Meses después, el organismo olímpico estadounidense actualizó sus directrices para los organismos deportivos nacionales, alegando la obligación de acatar las órdenes de la Casa Blanca.

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