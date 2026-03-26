Repechaje de clasificación al Mundial 2026: partidos, fechas, horarios y cómo funciona la repesca

Por Federico Leiva, CNN en Español

Seis pasajeros. Eso es lo único que falta conocer para tener el rompecabezas completo del Mundial 2026. La media docena de piezas faltantes se conocerán el martes 31 de marzo, pero todo comenzará este jueves, cuando en México y en Europa, 22 selecciones salgan en la búsqueda de los últimos boletos para la cita futbolística más importante del año.

Esto es lo que debes saber.

Hay 22 selecciones que mantienen vivo el sueño de ir a la próxima Copa del Mundo: 16 de Europa, dos de la Concacaf, una de Oceanía, una de África, una de Asia y una de Sudamérica.

Estas últimas seis participarán en un repechaje que la FIFA ha llamado Torneo Clasificatorio. Hasta aquí han llegado Jamaica, Suriname, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Iraq y Bolivia. La única confederación con doble representación es la Concacaf, por ser la “organizadora” del Mundial.

El sistema es simple: las seis fueron divididas por sorteo en dos llaves de tres cada una. Las dos de peor ranking FIFA de cada zona jugarán una semifinal, y la que gane enfrentará en una final a la de mejor índice en el listado. Iraq y la República Democrática del Congo eran las de ranking más alto a la hora del sorteo, por lo que este jueves serán espectadoras, a la espera de dos ganadores para el martes.

El minitorneo no tendrá localías. Se jugará enteramente en México, en lo que será una antesala de la Copa del Mundo. Una llave se disputará en Guadalajara y la otra en Monterrey, dos de las sedes del próximo Mundial.

Este es el cronograma:

Bolivia vs. Suriname (Llave 2)

6 p.m. de Miami.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

Nueva Caledonia vs. Jamaica (Llave 1)

11 p.m. de Miami.

9 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Bogotá.

12 a.m. de Buenos Aires (ya viernes).

4 a.m. de Madrid (ya viernes).

Las dos selecciones que ganen el jueves volverán a ver acción el martes, en la misma sede donde jugaron el primer partido. Los ganadores de cada llave van al Mundial.

Final de la Llave 1

R.D. del Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica

Final de la Llave 2

Iraq vs. Bolivia/Suriname

Los europeos jugarán su propia repesca. Hasta allí llegaron los 12 que terminaron segundos en las eliminatorias de la UEFA y los cuatro de mejor rendimiento en la Liga de Naciones (que no hayan terminado primeros o segundos en las eliminatorias).

Los 16 participantes quedaron divididos en cuatro zonas de cuatro equipos cada una, con un enfrentamiento de semifinales y una final en todas ellas. Los cuatro ganadores de grupo irán al Mundial 2026.

Tanto la semifinal como la final serán a partido único. En el primer caso, la localía recayó en los ocho seleccionados segundos de mejor ranking FIFA a noviembre de 2025, mientras que la final se determinó por sorteo.

Este es el cronograma:

Turquía 1-0 Rumania (Llave 3)

53’ ⚽ Ferdi Kadioglu (TUR)

Italia vs. Irlanda del Norte (Llave 1)

56’ ⚽ Sandro Tonali (ITA)

3:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

2:45 p.m. de Bogotá.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave 1)

51’ ⚽ Daniel James (GAL)

3:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

2:45 p.m. de Bogotá.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

Ucrania vs. Suecia (Llave 2)

6’ ⚽ Viktor Gyökeres (SUE)

51’ ⚽ Viktor Gyökeres (SUE)

3:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

2:45 p.m. de Bogotá.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

Polonia vs. Albania (Llave 2)

42’ ⚽ Arbër Hoxha (ALB)

3:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

2:45 p.m. de Bogotá.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

Eslovaquia vs. Kosovo (Llave 3)

6’ ⚽ Martin Valjent (ESL)

21’ ⚽ Veldin Hodza (KOS)

45’ ⚽ Lukas Haraslín (ESL)

47’ ⚽ Fisnik Asllani (KOS)

60’ ⚽ Florent Muslija (KOS)

3:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

2:45 p.m. de Bogotá.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Llave 4)

49’ ⚽ Mikkel Damsgaard (DIN)

58’ ⚽ Gustav Isaksen (DIN)

59’ ⚽ Gustav Isaksen (DIN)

3:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

2:45 p.m. de Bogotá.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

República Checa vs. Irlanda (Llave 4)

19’ ⚽ Troy Parrott (IRL) -penal-

23’ ⚽ Matej Kovar (IRL) -en contra-

27’ ⚽ Patrik Schick (CHE) -penal-

3:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

2:45 p.m. de Bogotá.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

Los ganadores de las semifinales se enfrentarán el martes 31, día en que se conocerá a los últimos cuatro participantes europeos de la Copa Mundial. Aparecen mencionados en primer lugar los dos seleccionados que serían locales en la final de cada llave.

Final de la Llave 1:

Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte

Final de la Llave 2:

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania

Final de la Llave 3:

Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía

Final de la Llave 4:

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte

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