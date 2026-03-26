Senado aprueba el “plan B” de reforma electoral de Sheinbaum con un cambio respecto a la revocación de mandato

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Senado de México aprobó este miércoles por la noche el “plan B” de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, con una sola modificación respecto a la revocación de mandato presidencial.

El dictamen del proyecto de Sheinbaum, que busca realizar modificaciones en algunos artículos de la Constitución, fue aprobado por mayoría calificada en el Senado: 87 senadores votaron a favor y 41 en contra. Al tratarse de reformas a la Constitución, se necesitaba la mayoría calificada para la aprobación (al menos 86 de los 128 senadores).

Tras su aprobación, ahora el dictamen pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. Si se aprueba sin cambios en esa cámara del Congreso, el proyecto de Sheinbaum deberá ser aprobado por la mayoría de los congresos locales (al menos 17 de 32) para que los cambios se reflejen en la Constitución, indica el artículo 135 de esta Carta magna.

El “plan B” de Sheinbaum busca, según la mandataria, disminuir privilegios de los congresos locales, de los municipios del país, de los funcionarios electorales y del Senado, así como fortalecer la participación ciudadana en temas como la revocación de mandato.

Esta iniciativa presidencial surgió luego de la derrota sufrida por Sheinbaum a inicios de marzo, cuando la Cámara de Diputados rechazó —con el voto en contra de sus propios aliados— su primera iniciativa de reforma electoral.

La única modificación que el Senado aceptó el miércoles al dictamen del “plan B” de Sheinbaum tiene que ver con la revocación de mandato.

Sheinbaum planteó en su proyecto hacer una reforma al artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato. Actualmente, este artículo permite que se realice una consulta de revocación de mandato cada sexenio presidencial y que se solicite luego del tercer año de mandato. La presidenta de México propuso cambiar esto para que la revocación de mandato pudiera solicitarse al final del segundo o tercer año del sexenio.

La senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT, aliado de Morena, el partido del que proviene Sheinbaum), presentó este miércoles una reserva para rechazar esta modificación, la cual fue aceptada por el pleno. Por tanto, el dictamen aprobado no incluye esta reforma planteada por Sheinbaum y el artículo 35 de la Constitución queda tal como está ahora.

Las reformas que sí se aprobaron están relacionadas con la disminución de lo que el gobierno describe como privilegios en municipios, legislaturas locales, organismos electorales y en el presupuesto del Senado.

Al respecto, Sheinbaum dijo este jueves que la reducción de privilegios “importaba más” que la reforma al artículo sobre la revocación de mandato.

“(La reducción de privilegios importaba más) porque es que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguro de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)… que los impuestos de la gente no se vayan para pagarles bonos especiales a los consejeros electorales y que ganen, como dice la Constitución, máximo lo que gana la presidenta de la República”, comentó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Estas fueron las modificaciones planteadas por Sheinbaum que sí aprobó el Senado el miércoles:

Una disminución gradual del presupuesto anual del Senado en los siguientes cuatro años, con el objetivo de llegar a una reducción del 15 % al final de ese cuarto año respecto al presupuesto aprobado para 2026.

Una adición al artículo 134 de la Constitución para que “los consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas” no ganen más que la presidenta de México. Asimismo, dicha adición establece que estos funcionarios electorales “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Una reforma al artículo 115 de la Constitución para establecer un límite de una sindicatura y de entre siete y 15 regidurías en los ayuntamientos de cada municipio del país.

Una adición al artículo 116 de la Constitución para que el presupuesto anual de los congresos estatales “no exceda del 0,70 % del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente”.

Los ahorros generados por estos cambios se destinarán a los sectores de “salud, educación, a programas de bienestar”, indicó Sheinbaum.

“El recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar burocracia de manera artificial; con artificial quiero decir para cosas que no sirven, que no son necesarias”, añadió la mandataria.

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