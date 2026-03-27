Dos barcos de ayuda humanitaria que se dirigían a Cuba están desaparecidos, informaron autoridades de México

Por Sol Amaya, CNN en Español

La Secretaría de Marina de México (Semar) informó que puso en marcha un plan de búsqueda y rescate para localizar a dos barcos de ayuda humanitaria que se dirigían a Cuba.

En un comunicado, la Semar detalló que las embarcaciones, en las que viajaban 9 tripulantes de diferentes nacionalidades, habían zarpado el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, pero se perdió el rastro y no hay confirmación de que hayan arribado a La Habana. “Dichas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo del presente año”, detallaron.

Entre los tripulantes hay dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años, según detalló la agencia EFE. En principio tenían programada su partida el pasado viernes, pero tuvieron que aplazarla al sábado debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La Semar detalló que se activó un amplio operativo que involucra a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén y a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos. Por otra parte, se emitieron avisos a toda la comunidad marítima.

En tanto, “se estableció coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, Quintana Roo, así como con instancias técnicas para el análisis de información marítima, lo que permite fortalecer la planeación de las operaciones y optimizar la toma de decisiones”, dijo la Semar.

Al mismo tiempo, mantienen coordinación internacional “mediante comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

El despliegue naval y aéreo incluye aeronaves tipo Persuader en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, “considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región”.

La Semar hace “un llamado atento a la comunidad marítima nacional e internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y Golfo de México, para que, en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas”.

Las embarcaciones desaparecidas fueron las dos últimas de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que llevaban ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la fuerte crisis que sufre la isla por la presión y el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. El convoy completo transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

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Con información de la agencia EFE