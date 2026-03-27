Dow cierra en corrección, S&P con racha de pérdidas y precios del petróleo en su máximo desde que inició la guerra en Irán

Por John Towfighi, CNN en Español

Las acciones estadounidenses cayeron y el Dow cerró en corrección este viernes, ya que la incertidumbre sobre la duración de la guerra con Irán y los nervios por la inflación energética siguieron pesando sobre los mercados.

El Dow cayó 793 puntos, o un 1,73 %, y cerró en 45.167, un 10 % por debajo de su máximo por encima de 50.000 en febrero.

El S&P 500 cayó un 1,67 % y el Nasdaq bajó un 2,15 %. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron cada uno en su nivel más bajo desde agosto.

El Nasdaq amplió las pérdidas después de cerrar en territorio de corrección el jueves. El índice este viernes cerró con una caída de más del 12,5 % desde su máximo histórico en octubre. El Nasdaq está compuesto por acciones tecnológicas que son más sensibles a las perspectivas de las tasas de interés y del crecimiento económico.

El factor clave es el aumento de los precios del petróleo, que se asentaron este viernes en su nivel más alto desde que comenzó la guerra. Los precios del petróleo subieron a medida que los inversores se mostraron escépticos respecto a los esfuerzos por poner fin a la guerra.

El crudo Brent, el referente mundial, subió un 4,22 %, hasta 112,57 dólares por barril. El crudo estadounidense subió un 5,46 %, para asentarse en 99,64 dólares por barril, después de tocar brevemente los 100 dólares por barril.

“La disonancia diplomática de esta semana entre Estados Unidos e Irán desanimó a los inversores”, dijo Doug Beath, estratega global de renta variable del Wells Fargo Investment Institute, en una nota.

El S&P 500 cayó un 3,4 % en dos días, sufriendo su peor caída en dos días desde abril, cuando los mercados se vieron sacudidos por la incertidumbre sobre los aranceles.

Los rendimientos del Tesoro, que suben cuando los bonos caen, se movieron al alza antes de recortar ganancias. El rendimiento a 10 años alcanzó el 4,48 %, su nivel más alto desde julio, antes de cotizar alrededor del 4,43 %. El rendimiento a 30 años tocó brevemente el 5 %, un umbral clave, antes de cotizar en el 4,97 %.

Los rendimientos han subido durante la guerra con Irán a medida que los inversores ajustan sus expectativas de inflación y de que las tasas de interés se mantengan más altas por más tiempo. El rendimiento a 10 años cotizaba en 3,96 % a finales de febrero, antes del inicio del conflicto en Medio Oriente.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,2 %, beneficiándose de la demanda de refugio seguro y de las expectativas de que la Reserva Federal mantenga estables las tasas de interés debido a las preocupaciones por la inflación.

“El mercado de valores todavía está altamente correlacionado con los precios del petróleo, así que a medida que los precios del petróleo suben, las acciones bajan”, dijo Glen Smith, director de inversiones de GDS Wealth Management, en una nota.

Los rendimientos de los bonos más altos también pueden alejar a los inversores de las acciones.

El Dow y el S&P 500 han caído durante cinco semanas seguidas, registrando su peor racha de pérdidas semanales consecutivas en casi cuatro años.

“No es sorprendente que el Nasdaq esté entrando en territorio de corrección antes que el S&P 500 más amplio, ya que el sector tecnológico enfrentaba presión incluso antes de que comenzara la guerra con Irán por las preocupaciones sobre las altas valoraciones en el sector y las preguntas sobre el retorno de la inversión de la IA”, dijo Smith.

El Fear and Greed Index de CNN se mantuvo en “miedo extremo” y alcanzó su nivel más bajo desde noviembre. Mientras tanto, bitcoin tuvo un día difícil: La criptomoneda cayó un 3,6 %, cotizando alrededor de 66.000 dólares.

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