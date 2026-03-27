Hackers vinculados a Irán vulneraron correos electrónicos personales del director del FBI, Kash Patel

Por Evan Perez, Sean Lyngaas y Holmes Lybrand, CNN

Hackers vinculados al gobierno iraní accedieron al correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel, y publicaron material —incluyendo fotos y documentos— extraído de su cuenta, según confirmó a CNN una persona familiarizada con el hackeo.

Los hackers difundieron una serie de fotografías de Patel tomadas antes de que asumiera el cargo de director del FBI que —según afirman— fueron sustraídas de su cuenta de correo electrónico personal. Una fuente familiarizada con el incidente confirmó la autenticidad de las imágenes.

Los correos electrónicos sustraídos parecen datar del periodo comprendido aproximadamente entre 2011 y 2022, e incluyen —al parecer— correspondencia de índole personal, profesional y de viajes que Patel mantuvo con diversos contactos, según un análisis preliminar de los archivos realizado por CNN con la asistencia de un investigador independiente en ciberseguridad.

Lo que este grupo de hackers califica como una vulneración de los “sistemas impenetrables del FBI” es, en realidad, algo mucho más trivial: la intrusión en contenidos tales como fotos familiares y detalles sobre la búsqueda de un apartamento que Patel realizó en el pasado, señaló el investigador Ron Fabela.

“No se trata de una vulneración del FBI; es, más bien, el equivalente digital al ‘cajón de los trastos’ de una persona”, afirmó.

Reuters fue el primer medio en informar, el pasado viernes, sobre la vulneración del correo electrónico de Patel.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han advertido reiteradamente sobre la posibilidad de que hackers vinculados a Teherán emprendan acciones de represalia por los bombardeos —llevados a cabo conjuntamente por Estados Unidos e Israel— contra objetivos en Irán que comenzaron el mes pasado. Asimismo, esta no es la primera ocasión en que hackers respaldados por Irán logran acceder a información privada de Patel.

A finales de 2024 —apenas unas semanas antes de ser designado para dirigir el FBI— Patel fue notificado por las autoridades de que había sido objeto de un ataque informático de origen iraní y que se había accedido a parte de sus comunicaciones personales.

El hackeo de 2024 formaba parte de una campaña más amplia, orquestada por hackers extranjeros —procedentes de China e Irán— con el objetivo de acceder a las cuentas de funcionarios que se incorporaban al Gobierno de Trump. Entre las víctimas figuraban el actuar subsecretario adjunto, Todd Blanche, la ex fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia Lindsey Halligan y Donald Trump Jr.

El grupo de hackers vinculado a Irán que reivindicó el acceso a los correos electrónicos de Patel en esta última vulneración fue también el responsable de un ciberataque perpetrado a principios de este mes que interrumpió las operaciones comerciales de un importante fabricante estadounidense de dispositivos médicos.

En aquella ocasión, los hackers declararon que sus acciones constituían una represalia por un ataque con misiles contra una escuela primaria en Irán, incidente que según los medios de comunicación estatales iraníes causó la muerte de al menos 168 niñas. El Pentágono ha declarado que está investigando ese incidente.

El Departamento de Justicia ha acusado a los hackers de trabajar para el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. El departamento respondió al hackeo de la empresa de dispositivos médicos incautando sitios web utilizados por los hackers vinculados a Irán para interrumpir sus operaciones. Sin embargo, los ciberoperativos iraníes han seguido cobrándose víctimas y difundiendo propaganda.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.