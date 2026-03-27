La ciudad de Nueva York aprueba zonas de seguridad que limitan las protestas en escuelas y lugares de culto

Por Katherine Koretski, CNN

El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprobó el jueves una legislación que exigiría a la policía publicar planes para establecer zonas de seguridad en escuelas y lugares de culto durante las protestas.

La medida coloca al alcalde Zohran Mamdani en medio de otra disputa política. Este viernes, se negó a decir si firmará o vetará la legislación, al citar preocupaciones de que los proyectos de ley podrían limitar los derechos constitucionales de los neoyorquinos.

El primer proyecto de ley fue impulsado por la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, y se aprobó por 44 votos a favor y 5 en contra, suficientes para anular un posible veto de Mamdani.

Los legisladores de la Ciudad de Nueva York presentaron el proyecto de ley tras una protesta propalestina en noviembre frente a la sinagoga Park East, en el Upper East Side de Manhattan. La sinagoga organizaba un evento de Nefesh B’Nefesh, una organización sin fines de lucro que trabaja para facilitar y apoyar a judíos de Norteamérica que se mudan a Israel.

Decenas de manifestantes propalestinos se reunieron con kufiyas y banderas palestinas a pocos pasos de la sinagoga. El grupo coreó consignas como “Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)” y “globalizar la intifada”. “Intifada” es un término árabe que significa rebelión y alude a levantamientos palestinos de principios de siglo; líderes judíos advierten que su uso normaliza la violencia contra los judíos.

La propuesta inicial de Menin en enero incluía una zona de seguridad de hasta 30 metros alrededor de los lugares de culto. La versión aprobada exigiría a la comisionada de policía Jessica Tisch establecer un plan para gestionar las protestas en lugares de culto religioso, sin dejar de proteger la libertad de expresión. Según el proyecto de ley, los planes incluirían criterios para que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) determine si, cuándo y en qué medida pueden utilizarse perímetros de seguridad. Tisch tendría que presentar un plan propuesto a Mamdani y a Menin poco después de la fecha de entrada en vigor de la ley.

“El concejo se enorgullece de tomar medidas inmediatas y de impacto para defender la seguridad y la libertad que deberían estar garantizadas para todos. Eso es lo que se necesita para proteger a los neoyorquinos, y eso es lo que nuestra legislación ofrece”, dijo Menin durante una conferencia de prensa el jueves.

“Este es un tema profundamente personal para mí. Soy hija de un sobreviviente del Holocausto. Soy hija y nieta de sobrevivientes del Holocausto. Mi abuelo murió en el Holocausto”, añadió Menin.

El segundo proyecto de ley, patrocinado por el concejal Eric Dinowitz, exmaestro de escuela pública, exige que el NYPD establezca planes similares en instalaciones educativas de toda la ciudad.

“Es increíblemente importante que estemos protegiendo a nuestros estudiantes cuando entran y salen de las escuelas. Este proyecto de ley es la culminación de escuchar las voces de los estudiantes, y crea una estrategia reflexiva que se anticipa a sucesos trágicos”, dijo Dinowitz a los periodistas durante una conferencia de prensa.

El viernes, Mamdani no se comprometió a decir si vetará alguno de los dos proyectos de ley.

“Diré que, cuando se trata de esta legislación, soy consciente de las serias preocupaciones que los neoyorquinos han planteado respecto a que estos proyectos de ley limitan los derechos constitucionales de los neoyorquinos, y consideraré esas preocupaciones al tomar una decisión”, dijo, leyendo un comunicado en una conferencia de prensa no relacionada.

El asesor jurídico principal del Ayuntamiento, Ramzi Kassem, dijo en una entrevista con NY1 que Mamdani ha dejado claro que “no considera la protesta como una preocupación de seguridad, y no cree que exista ninguna contradicción entre la oración y la protesta en la Ciudad de Nueva York; ambos derechos coexisten, y podemos seguir defendiendo ambos derechos”.

La sección de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) se ha manifestado abiertamente en contra de los proyectos de ley. Gustavo Gordillo, copresidente de la sección de Nueva York, teme que estos proyectos de ley “limiten gravemente nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a organizarnos y nuestro derecho a manifestarnos y actuar como trabajadores”, declaró en un comunicado. “Estos proyectos de ley no logran combatir el odio: no son soluciones basadas en evidencia. En un momento de creciente represión, es crucial que nuestros representantes salvaguarden el derecho a protestar, no lo erosionen”.

La concejal Shahana Hanif, aliada de Mamdani, dijo durante una audiencia el jueves que los proyectos de ley “le dan al NYPD demasiado poder para vigilar el discurso y plantean preocupaciones constitucionales”.

El año pasado, tras las protestas frente a la sinagoga Park East, el entonces alcalde electo Mamdani enfrentó críticas por su respuesta a las manifestaciones.

En un comunicado, condenó el lenguaje utilizado por los manifestantes, pero también señaló que “los espacios sagrados no deben usarse para promover actividades en violación del derecho internacional”, en referencia a los asentamientos israelíes en tierras que los palestinos esperan para un futuro Estado. Su equipo emitió después otro comunicado para dejar claro el compromiso del alcalde electo de proteger los espacios judíos.

Mamdani tiene 30 días para decidir sobre los proyectos de ley. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa el viernes cuándo anunciará su decisión, el alcalde dijo: “Según el calendario legal”.

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