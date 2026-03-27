Los Oscar se van de Hollywood

Por Alli Rosenbloom, CNN

Los premios de la Academia pronto tendrán un nuevo hogar, uno que no incluya también un centro comercial adjunto.

En 2029, los Oscar se trasladarán del Teatro Dolby, en el corazón de Hollywood, al Teatro Peacock en L.A. Live, un extenso centro turístico en el centro de Los Ángeles, anunció el jueves la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La Academia declaró que el Teatro Peacock —sede también de los Premios Emmy en horario estelar desde 2008— tendrá “mejoras integrales” como parte del nuevo acuerdo con el gigante del deporte y el entretenimiento AEG, propietario de L.A. Live.

La plaza de L.A. Live, cuyas opciones gastronómicas incluyen actualmente la cadena de restaurantes y bares deportivos Yard House, será el escenario de la icónica alfombra roja de los Oscar, según indicaba el comunicado.

El cambio de sede coincidirá con el nuevo streaming de los Oscar en YouTube, que también comenzará en 2029.

Desde 2002, los Oscar se han celebrado en el Teatro Dolby —anteriormente Teatro Kodak—, situado en el Hollywood Boulevard. Se encuentra junto al famoso Teatro TCL (antes Teatro Chino de Grauman) y en medio del Paseo de la Fama de Hollywood, con vistas despejadas del letrero de Hollywood si uno se sitúa en el punto correcto.

Este teatro, con capacidad para 3.400 espectadores, fue construido específicamente para albergar la transmisión televisiva de los Premios de la Academia, incorporando toques de diseño que evocan la época dorada de Hollywood. Columnas que exhiben los nombres de las películas ganadoras del premio a la mejor película en ediciones pasadas flanquean la famosa escalinata de acceso al teatro.

Si bien el interior del teatro constituye una representación glamurosa y hecha a medida de Hollywood en todo su esplendor, el recinto se halla dentro de un complejo comercial que alberga tiendas minoristas como Sephora y Lids; un contraste chocante con la etiqueta de gala que caracteriza a los Óscar.

Para aquellos poco familiarizados con el entorno, cabe señalar que un ascensor del centro comercial utilizado por las estrellas ofrece vistas de un local de Dave & Buster’s cuando se dirigen a la planta superior del complejo Ovation Hollywood para asistir al Baile de los Gobernadores, la fiesta oficial posterior a la ceremonia organizada por la Academia. En muchos sentidos, el traslado a L.A. Live evoca una atmósfera similar. Sin embargo, en lugar de tiendas minoristas, el Peacock Theater se encuentra rodeado por una bolera Lucky Strike, varios teatros de menor tamaño y, por supuesto, el Crypto.com Arena, sede de los LA Lakers y de los Premios Grammy.

En años anteriores, la ceremonia de los Oscar se ha celebrado en el centro de la ciudad, habiendo tenido como sedes el Shrine Auditorium y el Dorothy Chandler Pavilion.

Según el comunicado, los Oscar se transmitirán por ABC y se celebrarán en el Dolby Theater hasta el año 2028 —coincidiendo con la 100ª ceremonia de los premios—, momento en el que se producirá su gran traslado a YouTube y al centro de Los Ángeles.

Hasta entonces, ¡felices compras!

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