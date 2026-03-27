Sobrevivientes del caso Epstein demandan al Departamento de Justicia y a Google por la divulgación de información privada

Por Karina Tsui, CNN

Un grupo de sobrevivientes del caso de Jeffrey Epstein presentó el jueves una demanda colectiva contra el Departamento de Justicia y Google, a raíz de la divulgación de información que identifica a las víctimas en archivos relacionados con el difunto delincuente sexual convicto.

La demanda, presentada ante el tribunal federal del Distrito Norte de California, alega que los documentos que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) hizo públicos a finales de 2025 y principios de 2026 “expusieron la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes”, al publicar “su información privada e identificándolas ante el mundo”.

La demanda se produce más de un mes después de que los abogados que representan a las sobrevivientes de Epstein enviaran una carta al DOJ solicitando la retirada de millones de documentos relacionados con Epstein, dado que en ellos se incluía información de las víctimas, y señalando además la existencia de miles de errores en la censura (tachado de datos).

En una respuesta emitida en aquel momento, el Departamento de Justicia declaró que había retirado todos los documentos señalados con errores y que “el Departamento continúa procesando cualquier nueva solicitud y realizando sus propias búsquedas para identificar cualquier otro documento que pueda requerir una mayor censura”.

La demanda presentada el jueves sostiene que, incluso después de que el gobierno reconociera la divulgación y se retiraran los archivos, “entidades en línea como Google continúan republicando dicha información, negándose a atender las peticiones de las víctimas para que la retiren”.

“Las sobrevivientes se enfrentan ahora a un nuevo trauma. Desconocidos las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein”, reza la demanda.

Google podría eliminar o desindexar contenido específico de los resultados de búsqueda y de las memorias caché, señala la demanda, pero se negó a utilizar dichas herramientas, demostrando una conducta “imprudente” y un “desprecio flagrante por el bienestar” de las sobrevivientes.

CNN ha contactado al Departamento de Justicia y a Google para solicitar sus comentarios al respecto, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

El Departamento de Justicia tiene la obligación de divulgar los registros relacionados con Epstein y de censurar los nombres y la información privada de las víctimas en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein de 2025; sin embargo, la demanda alega que el departamento no logró garantizar que la información privada fuera debidamente censurada, debido a la presión por actuar con rapidez.

“Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, tomó una decisión política deliberada de priorizar una divulgación rápida y de gran volumen por encima de la protección de la privacidad de las sobrevivientes de Epstein”, afirma la demanda. Un portavoz del Departamento de Justicia declaró anteriormente a la CNN que la protección de las víctimas se toma “muy en serio” y que se han tachado los nombres de miles de víctimas en los registros publicados; para ello, 500 revisores examinan los archivos “precisamente por esta razón”.

“Cuando se alega que el nombre de una víctima no ha sido tachado, nuestro equipo trabaja las veinticuatro horas del día para subsanar el problema y volver a publicar las páginas debidamente tachadas a la mayor brevedad posible”, señaló el departamento. “Hasta la fecha, se ha detectado que el 0,1 % de las páginas divulgadas contenían información de identificación de víctimas sin tachar”.

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