Tanto Irán como Estados Unidos necesitan que la guerra termine ahora. Pero ninguno puede ceder

Análisis de Nick Paton Walsh, CNN

Dejemos de lado la grandilocuencia y los superlativos. Dejemos de lado los plazos apocalípticos y amenazantes. La dinámica de la guerra del presidente Donald Trump contra Irán sugiere que probablemente terminará con un suspiro, no con una explosión.

Trump ha caído en la trampa de muchos presidentes anteriores: la ilusión de una operación militar ejecutada con rapidez que traería un cambio político duradero. Pero la guerra y la paz nunca son tan binarias. Y a medida que Trump da más tiempo a sus negociadores para avanzar, el escenario se prepara cada vez más para la vaga incertidumbre que suele poner fin a los conflictos, para que este llegue a su fin a duras penas: las conversaciones.

Los líderes en tiempos de guerra tienden a hablar en términos absolutos, y Trump se ha empeñado en mostrarse categórico. Pero sus ambiciones más grandiosas para Irán probablemente se mantendrán fuera de su alcance. No puede garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear, solo puede reducir drásticamente y retrasar sus posibilidades de conseguirla. Del mismo modo, no puede alterar permanentemente un programa de misiles iraní que se reconstruyó rápidamente tras los daños de la guerra de 12 días de Israel el año pasado.

Asimismo, Irán no obtendrá la garantía que busca de que cesen definitivamente todas las hostilidades, y su deseo de reparaciones parece lejano, salvo que se levanten las sanciones.

E Israel no podrá “desarmar” a Hezbolá, su objetivo declarado al inicio del conflicto, pero esquivo durante décadas, ya que el grupo sigue siendo una fuerza política y militar tenazmente resistente en el Líbano. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el miércoles que el objetivo era «cambiar radicalmente» la situación en el Líbano, una meta que, sin duda, se ha reducido. El conflicto entre Israel y Hezbolá nunca cesó realmente y podría continuar —quizás con menor intensidad, utilizando territorios libaneses como moneda de cambio— independientemente de la guerra de Trump en Irán.

Mientras el plazo fijado por Trump para un acuerdo se extiende de este fin de semana al próximo, los mercados bursátiles cierran con incertidumbre y proliferan los informes sobre nuevas y descabelladas opciones militares estadounidenses, Oriente Medio sigue lidiando con los mismos problemas que tenía al comienzo de la guerra.

El brutal régimen iraní mantiene un férreo control en Teherán, en Irak a través de sus aliados y en la sociedad libanesa mediante Hezbolá. La violencia ha sido escasa y ha logrado desplazar a Irán, considerado por algunos chiíes como una especie de patrocinador o protector.

Este papel lo pierde Irán debido a cambios políticos y económicos, no a bombas de 900 kg ni a asesinatos selectivos.

La gente ondea banderas nacionales y porta retratos del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, mientras marcha en apoyo a las fuerzas armadas iraníes en el centro de Teherán.

En Líbano, se ha producido un cambio en la dinámica, donde el Gobierno libanés ahora comparte abiertamente —al menos en la terminología— el objetivo de Israel de «desarme» a Hezbolá. Pero carecen de los medios, y los militantes respaldados por Irán conservan el mismo “monopolio de la fuerza” que el Gobierno pretende arrebatarles. Es mucho más fácil declarar una política que implementarla.

El enfoque diplomático de Trump es caótico y se basa en forjar una realidad que puede —o no— tener eco en la situación sobre el terreno. Sin embargo, el actual vacío de liderazgo en Teherán le beneficia. Irán no tiene una voz pública unificada, lo que permite a Trump intentar hablar en su nombre.

Los medios estatales iraníes parecieron rechazar una propuesta estadounidense de 15 puntos, que la Casa Blanca posteriormente aclaró que no era del todo precisa. Dado que desconocemos públicamente cuáles son las verdaderas líneas rojas o exigencias de Estados Unidos, o qué está dispuesto a ceder Irán en privado, Trump puede sacar ideas de la manga y construir un triunfo diplomático a su antojo.

Si la violencia disminuye de alguna forma, los mercados energéticos se estabilizan y el estrecho de Ormuz se abre lo suficiente, Trump puede, y lo hará, proclamar una victoria.

Muchas de las opciones que le quedan a Trump en Irán conllevan un alto riesgo de bajas y escasas probabilidades de éxito.

A pesar de la respuesta extraordinariamente feroz de Irán en toda la región —atacando a países vecinos como Omán, que días antes había mediado entre Teherán y Washington—, semanas de intensos ataques aéreos contra sus ciudades y fuerzas armadas no han logrado que Irán se vuelva invulnerable. Ha perdido a un Líder Supremo, tiene otro que aún no ha surgido públicamente y ha visto diezmada su cúpula militar. El cese de las hostilidades ahora mismo le favorece enormemente, siempre y cuando conserve cierta capacidad disuasoria.

Estados Unidos también está perdiendo gradualmente buenas opciones militares. Su ejército ha bombardeado 10.000 objetivos, pero es probable que los primeros mil fueran más valiosos que el décimo. El Pentágono está enviando un número relativamente pequeño de infantes de marina y otras tropas a la región: suficiente para que una operación militar a pequeña escala sea viable, pero ni de lejos el volumen necesario para una incursión terrestre seria, o incluso para la tan comentada toma de la isla de Kharg o del uranio enriquecido de Irán. Ambas opciones serían extremadamente peligrosas, incluso antes de que se anunciaran con más de una semana de antelación.

Marineros de la Armada estadounidense, pertenecientes al Escuadrón de Caza de Ataque 31, realizan una inspección rutinaria de armamento en la cubierta de vuelo del USS Gerald R. Ford en un lugar no revelado el 17 de marzo.

Trump prefirió el jueves hablar de la guerra en pasado, como «no la gran guerra». Prefiere llamarla operación. Lleva tiempo buscando una salida, mientras intenta pulir su imagen de invencibilidad y poderío militar. Pero su realidad refleja la de Teherán: ninguno de los dos puede ceder primero ni ocultar el daño que este mes de violencia les ha causado a ellos y a sus aliados.

Ambas partes necesitan que esto termine, y el papel fundamental que desempeña la información en la guerra —estrictamente controlada, con una propaganda tan disputada hoy como la tierra y el cemento— ayuda a ambas partes a definir la realidad en la que llegan a un acuerdo.

A Trump le preocupan poco las limitaciones que la realidad impone a sus declaraciones. Es improbable que esto cambie en la confusión de su primera guerra, donde, sin duda, la verdad nunca fue una consideración lo suficientemente importante como para ser la primera víctima.

La diplomacia no tiene por qué conducir a la victoria absoluta ni a la “rendición incondicional”, sino simplemente a una pausa suficiente para que el voraz ciclo informativo siga su curso.

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