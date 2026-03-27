Trump dice que “Cuba es la siguiente” al destacar acciones militares de EE.UU. en Irán y Venezuela

Por Riane Lumer, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que “Cuba es la siguiente” al destacar acciones militares de EE.UU. en Venezuela e Irán, en declaraciones que aumentan la tensión sobre la isla en medio de una grave crisis económica y social.

“Construí estas grandes Fuerzas Armadas. Dije: ‘Nunca tendrán que usarlas’, pero a veces hay que usarlas”, afirmó Trump durante su discurso en la Cumbre Prioritaria del FII celebrada en Miami. Luego añadió: “Y Cuba es la siguiente, por cierto, pero finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente”.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esa línea al insistir en la necesidad de un cambio de régimen en Cuba. “La economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de Gobierno. Es así de simple”, dijo en París tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7.

“¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”, agregó Rubio.

El funcionario añadió que, bajo el liderazgo actual, “el pueblo cubano sufre” y el país es incapaz de “integrarse al siglo XXI”.

Las declaraciones ocurren en un momento en que Cuba enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente.

En La Habana, el descontento es cada vez más visible, aunque muchas veces se expresa en voz baja. “Que vengan los estadounidenses, que venga Trump, ya es hora de acabar con esto”, dijo en susurros a CNN un bicitaxista en una calle de la capital. “No podemos más… la gente no puede alimentar a sus familias”.

Hablar en esos términos sigue siendo delicado en la isla, especialmente ante amenazas de EE.UU. que evocan tensiones no vistas desde la Guerra Fría.

Tras décadas marcadas por crisis, Cuba enfrenta ahora un nuevo punto crítico. Trump incluso afirmó a inicios de marzo que el país “va a caer pronto”, en comentarios a CNN que reflejan un endurecimiento de su postura.

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