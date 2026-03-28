Israel mata a 3 periodistas en el Líbano, incluido un reportero de un canal propiedad de Hezbollah

Por Charbel Mallo, Dana Karni, Kareem El Damanhoury y Max Saltman, CNN

Un reportero libanés que trabajaba para una cadena de televisión propiedad de Hezbollah estaba entre los tres periodistas muertos en un ataque israelí en el Líbano.

La cadena de televisión Al Manar, propiedad de Hezbollah, informó que su periodista Ali Shuaib murió en un ataque israelí que tuvo como objetivo el vehículo en el que viajaba.

Las fuerzas israelíes acusaron a Shuaib de ser “un terrorista” que se hacía pasar por periodista y que estaba revelando ubicaciones de soldados israelíes en el sur del Líbano.

Al Manar calificó a Shuaib como un “icono de los medios de la resistencia” en su reporte al anunciar su muerte.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dijo que estaba investigando el ataque y añadió que “los periodistas no son objetivos legítimos, independientemente del medio para el que trabajen”.

“Hemos visto un patrón inquietante en esta guerra y en las décadas anteriores: Israel acusa a periodistas de ser combatientes activos y terroristas sin aportar pruebas creíbles”, dijo el CPJ en su comunicado.

Otros dos periodistas, los hermanos Fatima y Mohammad Ftouni, también murieron en el ataque israelí, informó el canal Al Mayadeen, pro-Irán y pro-Hezbollah. La presidencia libanesa calificó el ataque como un “crimen flagrante”.

“Una vez más, la agresión israelí está violando las reglas más básicas del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, al atacar a reporteros de prensa, que en última instancia son civiles que cumplen un deber profesional”, publicó la presidencia en X.

El comunicado israelí no mencionó a los otros dos periodistas muertos.

El ministro de Información del Líbano, Paul Morcos, dijo en una conferencia de prensa que el Gobierno presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por lo que describió como el “crimen de guerra deliberado y flagrante de Israel contra los medios y la misión del periodismo”.

“Nos adherimos a los acuerdos internacionales que priorizan una distinción positiva para los periodistas, garantizando su protección y neutralidad en tiempos de guerra”, dijo Morcos.

Israel está llevando a cabo una ofensiva cada vez mayor contra el grupo extremista Hezbollah, aliado de Irán, en el sur del Líbano.

Al Mayadeen publicó imágenes de lo que dijo era el padre de Fatima y Mohammad Ftouni, quien afirmó estar “realmente orgulloso de ellos”.

“Como su padre, mantengo la cabeza en alto”, dijo. “Los ojos se llenan de lágrimas, el corazón duele y la marcha continúa. No nos damos por vencidos ni nos derrumbamos, no”.

En una transmisión después del ataque, Jamal Al-Gharabi, uno de los colegas de los Ftouni en Al Mayadeen, se paró junto a los restos calcinados del auto donde ellos y Shuaib murieron.

“Este es el coche, un coche civil”, dijo, afirmando que había sido alcanzado por varios misiles. Al-Gharabi mostró un chaleco antibalas con la palabra “prensa” escrita en árabe, cuyo borde inferior estaba rasgado.

“Este chaleco debía proteger a mis colegas”, dijo, con la voz quebrada. Empezó a gritar: “¡Sí, este chaleco debía protegerlos!”.

Al-Gharabi recogió otro chaleco y dijo que pertenecía a Fatima Ftouni.

“¿Qué puede hacer este chaleco frente a la agresión de Israel?”, cuestionó Al-Gharabi. “¿Dónde están las leyes internacionales que protegen a los periodistas y a los civiles?”.

La escena recordó otra de hace dos años, cuando Fatima Ftouni dijo que sobrevivió a un ataque israelí de octubre de 2024 que, de acuerdo con el CPJ, alcanzó un complejo que albergaba a 18 periodistas en el sur del Líbano, y mató a dos periodistas y a un trabajador de medios. En un video publicado por Al Mayadeen, ella estaba de pie frente a un coche destruido, sosteniendo su casco, chaleco de prensa y micrófono.

“Esto es lo que queda de mi chaleco, mi casco”, dijo, antes de levantar su micrófono: “Y el arma que llevamos”.

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