Republicanos de la Cámara rechazan proyecto aprobado en el Senado para financiar parte del DHS

Por Sarah Ferris, Annie Grayer, Lauren Fox, Veronica Stracqualursi y Ellis Kim, CNN

En 24 horas extraordinarias en Washington, los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron un acuerdo de financiación bipartidista alcanzado por sus propios homólogos republicanos del Senado y, en su lugar, aprobaron un plan completamente diferente: prolongar el cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

Luego, se marcharon de la ciudad.

Ahora, no se vislumbra el fin del cierre de 42 días que ha paralizado los aeropuertos de todo el país con escasez de personal de la TSA.

Dado a que el plan de los republicanos de la Cámara de Representantes no ha prosperado en el Senado, incluso los republicanos reconocen que no está claro cómo poner fin al estancamiento hasta que se logre un acuerdo con al menos algunos demócratas.

Ambas cámaras del Congreso se encuentran en receso de dos semanas.

En una votación de 213 a 203, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y los republicanos de la Cámara votaron el viernes por la noche para imponer su plan al Senado, financiando completamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante ocho semanas, incluyendo fondos para la frontera y la inmigración que el acuerdo anterior había omitido.

Tres demócratas votaron a favor del proyecto de ley, tras romper la disciplina de partido.

Los republicanos afirman que el Senado debería regresar de su receso para aprobar el plan, mientras el presidente Donald Trump intenta unilateralmente financiar la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) sin la aprobación del Congreso.

Se trata de una maniobra sorprendentemente agresiva por parte del presidente de la Cámara de Representantes, quien desafía directamente a su homólogo republicano del Senado, incluso mientras intenta culpar a los demócratas por lo que calificó de proyecto de ley “inadmisible”.

En lugar de que la Cámara votara el viernes para enviar un proyecto de ley al presidente, los legisladores republicanos de la Cámara intensificaron una disputa interna en el Congreso que ahora frustra cualquier posibilidad de reabrir el departamento pronto.

Es un acto de desafío por parte de los líderes republicanos de la Cámara, quienes insisten en que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo de madrugada del líder de la mayoría del Senado, John Thune, que retuvo fondos para la patrulla fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración.

Al despertar el viernes por la mañana, atónitos por la decisión del Senado, un furioso Johnson y su equipo de liderazgo republicano en la Cámara de Representantes se negaron rotundamente a aprobarla en su cámara.

“Esta maniobra que se realizó anoche es una broma”, declaró Johnson el viernes, aunque tuvo cuidado de culpar a los demócratas del Senado en lugar de a Thune.

Posteriormente, Johnson afirmó que seguía confiando en Thune y que había hablado con el líder del Senado antes de que los republicanos de la Cámara de Representantes decidieran rechazar el plan del Senado.

“Le dije que no debería sorprender a nadie que no fuéramos capaces de hacerlo”, declaró Johnson el viernes por la noche, tras la votación en la Cámara de Representantes. “No íbamos a separar dos de las agencias más importantes del Gobierno y dejarlas así, en la estacada. Simplemente no podíamos hacerlo”.

Johnson insiste en que el presidente Donald Trump está de acuerdo con el plan de la Cámara, y que planea aliviar los problemas de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) pagando directamente a los trabajadores mediante un decreto.

En privado, algunos legisladores republicanos y asesores de alto nivel reconocen que están empujando al partido hacia un terreno político aún más peligroso, sin un plan claro para obligar a los demócratas del Senado a aceptar su versión del proyecto de ley y sin certeza de que la maniobra de Trump para pagar unilateralmente a los empleados de la TSA funcione tampoco.

Pero otros declararon a CNN que existe tanta indignación dentro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes que los líderes del partido no tienen más remedio que contraatacar lo que consideran una victoria aplastante para los demócratas.

“Lo único que puedo decirles es que existe un disgusto generalizado por parte de nuestro equipo directivo y de nuestros miembros por lo que hicieron en el Senado, y realmente no fue apropiado”, manifestó el viernes por la mañana el jefe de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer.

Johnson, cuestionado específicamente sobre el líder de la mayoría del Senado, declaró a los reporteros que “no llamaría a John Thune el artífice de esto”, y argumentó que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, había impuesto en la cámara la legislación de financiamiento aprobada por el Senado.

Sin embargo, en realidad, Thune y el personal republicano habían pasado horas redactando el texto del proyecto de ley, que finalmente fue aprobado por el Senado en las primeras horas de la mañana de este viernes sin votación nominal ni oportunidad de debatirlo.

(La cuenta de redes sociales de Thune publicó una defensa del plan este viernes por la tarde, argumentando que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Gronteriza ya están financiados por el amplio proyecto de política interna de los republicanos del año pasado, y señalando que los demócratas “obtuvieron CERO restricciones” para los agentes de ICE que habían buscado).

Thune y Johnson sí se comunicaron anoche sobre el camino a seguir del Senado, dijo a CNN una fuente familiarizada con el diálogo, pero claramente los dos hombres terminaron en lados muy diferentes del asunto.

Para la tarde de este viernes, el presidente había expresado públicamente su frustración con el proyecto de ley aprobado por el Senado.

“No se puede aprobar un proyecto de ley que no financie, en mi opinión, a ICE. No se puede aprobar un proyecto de ley que no financie ninguna forma de aplicación de la ley, de la cual ICE es una forma importante, al igual que la Patrulla Fronteriza”, declaró a Fox News.

En una muestra de enfado con el Senado, los líderes del ultraconservador Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes anunciaron que no apoyarían la medida y exigieron que cualquier proyecto de ley incluyera fondos para la patrulla fronteriza, así como una de las principales prioridades nacionales de Trump: nuevas restricciones a la identificación de votantes.

“Lo único que vamos a apoyar es añadir esa financiación al proyecto de ley, incluir la identificación del votante, devolverlo al Senado y obligarlos a que vuelvan y hagan su trabajo”, indicó el representante Andy Harris de Maryland, quien lidera el Freedom Caucus.

Y restó importancia a la urgencia que sienten algunos de sus colegas republicanos de que los aeropuertos se vean afectados mientras tanto: “El presidente ya ha dicho que va a financiar la TSA con los fondos que tiene”.

Si bien Thune declaró a los periodistas en la madrugada del viernes que creía que “la Cámara de Representantes está al tanto de lo que estamos considerando”, varios líderes republicanos de alto rango de la Cámara dijeron a CNN que no recibieron ninguna advertencia sobre los planes de Thune para impulsar una medida que solo financiaría parcialmente al departamento.

“Todavía ni siquiera sé de qué se trata”, señaló el presidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole, a CNN cuando se le preguntó el viernes por la mañana si podía apoyar el plan.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes debatieron internamente si aprobar el proyecto de ley del Senado.

Sin embargo, pronto se percataron de que no podía aprobarse por el procedimiento ordinario, que exige una votación en el pleno con una unanimidad casi total entre los republicanos. (Algunos demócratas han sugerido que colaborarían en dicha votación, una medida inusual que refleja la ajustada mayoría en la Cámara y el creciente interés por encontrar una solución de financiación).

La otra opción sería que los demócratas ayudaran a aprobar el proyecto de ley mediante un procedimiento acelerado que requiere la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes, conocido como “suspensión”.

Pero los republicanos más intransigentes detestan esta vía (y de hecho incluyeron una disposición en el reglamento de la Cámara que impide que este tipo de votaciones se realicen los viernes, sábados y domingos).

Cualquiera de las dos vías habría sido complicada y probablemente habría requerido presiones de Trump.

En cambio, Johnson y su equipo decidieron rechazar por completo el plan del Senado, a pesar de que algunos en su partido están cada vez más preocupados por que los problemas de la TSA aumenten hora tras hora durante una popular temporada de viajes de vacaciones de primavera, así como por las preocupaciones sobre FEMA, las operaciones de Guardacostas y otras.

“Quiero decir, tenemos que, por el amor de Dios, tenemos que abrir esta parte del Gobierno”, dijo a CNN el representante Jeff Van Drew, de Nueva Jersey.

“Lo hacemos de la manera más difícil, más dolorosa, más incómoda, más prolongada y miserable, pero al final lo logramos”, dijo a CNN el representante Frank Lucas. “Este es un ejemplo clásico de eso”.

Los demócratas de la Cámara respaldaron firmemente el plan del Senado, similar a una medida de financiación parcial para el Departamento de Seguridad Nacional que venían impulsando desde hacía semanas. Un aspecto importante para los demócratas es que el proyecto de ley del Senado no incluye fondos para la Patrulla Fronteriza, lo cual fue un punto clave de desacuerdo en negociaciones anteriores. (La medida del Senado sí incluye dinero para las operaciones de aduanas de Estados Unidos).

Sin embargo, los republicanos señalaron el entusiasmo demócrata por el plan y dijeron que era exactamente la razón por la que no podían apoyarlo.

Ahora, los republicanos de la Cámara tendrán que aprobar su versión del proyecto de ley de financiación sin un amplio apoyo demócrata.

“Nuestra posición sigue siendo la misma. Hay un proyecto de ley bipartidista que todos y cada uno de los senadores, demócratas y republicanos, apoyaron, que tiene los votos para aprobarse hoy”, dijo el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries.

Esta historia fue actualizada con desarrollos adicionales.

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Con información de Aileen Graef, Veronica Stracqualursi, Ted Barrett y Morgan Rimmer, de CNN.