Acorralado y herido, ¿se lanzará Irán ahora a fabricar una bomba nuclear?

Por Mostafa Salem y Leila Gharagozlou, CNN

Cuando el programa nuclear encubierto de Irán atrajo la atención internacional, hace más de dos décadas, Teherán insistió en que sus intenciones eran pacíficas y que no tenía planes de desarrollar armas.

El entonces líder supremo del país, el ayatola Ali Jamenei, incluso llegó a emitir una fetua, o dictamen legal bajo la ley islámica, que las prohibía.

Pero su muerte a manos de Estados Unidos e Israel, el mes pasado, podría despejar un camino para que las facciones más duras del régimen reconsideren el dictamen. El discurso público en Irán ya se está encaminando en esa dirección.

“La fetua nuclear está muerta”, dijo a CNN Trita Parsi, del Quincy Institute for Responsible Statecraft. “La opinión de la élite, así como la opinión pública, ha cambiado drásticamente al respecto, lo cual no debería sorprender, ya que Irán ha sido bombardeado dos veces en medio de negociaciones por dos Estados con armas nucleares”.

Durante años, el fallecido líder supremo resistió la presión interna para autorizar la construcción de un arma nuclear, particularmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retirara, en 2018, del pacto nuclear negociado entre Irán y la administración Obama.

Ante la creciente hostilidad estadounidense e israelí, Jamenei se aferró en cambio a su doctrina de lo que los expertos llaman “paciencia estratégica”. Permitió que Irán avanzara de manera constante su programa de enriquecimiento de uranio, acercando el material cada vez más a niveles de grado armamentístico sin cruzar el umbral hacia el desarrollo real de una bomba.

Los llamados a perseguir una bomba nuclear se hicieron más fuertes con la operación militar sin precedentes de Israel contra Irán, el año pasado, que mató a varios líderes militares y nucleares del país. Los llamados aumentaron de nuevo con la orden de Trump de atacar tres de los sitios nucleares más importantes de Irán.

Incluso antes de esos ataques, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán había advertido que Teherán estaba preparado para cambiar su postura nuclear.

“Una reversión de la doctrina y las políticas nucleares de Irán, incluido un alejamiento de consideraciones previas, es probable y concebible”, dijo en 2024 Ahmad Haqtalab, el comandante del CGRI responsable de proteger las instalaciones nucleares de Irán.

Irán aún no ha revertido públicamente su doctrina. Sin embargo, posee más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido. Eso sería suficiente para producir varias armas nucleares si el hijo de Jamenei y nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba, revierte la fetua de su padre. El uranio es un combustible clave para las centrales nucleares que puede utilizarse para crear una bomba si se enriquece a niveles altos.

Mojtaba permanece escondido, alimentando especulaciones sobre su condición física y su capacidad de toma de decisiones mientras el CGRI estrecha su control sobre el país.

Consultado sobre si la política nuclear de Irán cambiaría bajo el nuevo liderazgo, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, dijo este mes a Al Jazeera que no estaba seguro de la “postura jurisprudencial o política” del nuevo líder sobre las armas nucleares.

“Mi entendimiento es que no debería diferir mucho de nuestras políticas anteriores, pero debemos esperar hasta conocer sus puntos de vista”, añadió.

El primer discurso supuestamente pronunciado por Mojtaba como líder fue una declaración leída por un presentador de noticias en la televisión estatal. En ella, prometió vengar la muerte de su padre y la de otros muertos en la guerra, pero no mencionó el programa nuclear, dejando a los observadores especular sobre el destino de la doctrina nuclear de Irán.

La dirigencia superviviente de Irán también está lidiando con crecientes llamados internos a una reversión de la política nuclear. Esta presión está aumentando a medida que el CGRI consolida el poder y vuelve a nombrar a comandantes retirados de línea dura para liderar a una generación más joven y más vengativa de combatientes.

“Hemos entrado en una nueva fase”, dijo a la televisión estatal Nasser Torabi, un comentarista de línea dura, en un segmento emitido este mes. “Después de esta guerra, Irán será reconocido como una superpotencia global… Debemos tomar medidas para producir o poseer armas nucleares”. Parecería que los sectores más duros de Irán y el CGRI ahora sienten que hay una oportunidad para cambiar la doctrina nuclear de larga data, dijo Sina Azodi, autor de “Iran and the Bomb: The United States, Iran and the Nuclear Question”.

“Una de las razones por las que ejercieron contención nuclear fue el temor a ataques de Israel y de EE.UU.”, dijo Azodi. “Pero a estas alturas, cuando atacaron de todos modos, para ellos ya no hay garantías”.

“Esta guerra lo ha cambiado todo de manera fundamental, ya que el país está absorbiendo mucho castigo”, añadió.

La construcción de un arma nuclear depende de la revocación de la fatua, del acceso a uranio altamente enriquecido y de la capacidad de fabricar una bomba funcional.

Suponiendo que el régimen iraní tenga acceso a su reserva de uranio altamente enriquecido, podría optar por construir un dispositivo nuclear rudimentario en lugar de un arma sofisticada, transportable por misiles, dijo Azodi.

Este diseño más simple y menos complejo aún podría producir una auténtica explosión nuclear, comparable en poder destructivo a las armas tempranas. Pero sería menos eficiente y mucho menos útil militarmente para su lanzamiento mediante misiles.

En cambio, su valor principal sería político: demostrar capacidad nuclear y proporcionar una medida de disuasión, dicen los expertos.

Pero ya sea la posible creación de un dispositivo rudimentario, conocido coloquialmente como una “bomba sucia”, o la construcción de una bomba nuclear más sofisticada, la disuasión no está garantizada.

“Irán no puede usar sus fuerzas nucleares para amenazar a EE.UU. Sus misiles no pueden alcanzar EE.UU., y aun si pudiera, con 50 ojivas nucleares no se puede disuadir a un país que tiene 5.000 armas nucleares”, dijo Azodi.

Señala que la política de disuasión de Irán a lo largo de las décadas se ha centrado en gran medida en Iraq, Israel y, más recientemente, Arabia Saudita. Y, si Irán avanzara con su propia arma, dice que Riad probablemente sería el siguiente candidato regional en buscar una bomba.

El líder de facto saudí incluso lo dejó claro hace ocho años.

Ya en 2018, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, fue claro, diciendo: “Sin duda, si Irán desarrollara una bomba nuclear, nosotros haríamos lo mismo lo antes posible”.

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