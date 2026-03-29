Israel suspende un batallón suyo implicado en agredir y detener a un equipo de CNN en la Ribera Occidental

Por Tal Shalev y Jeremy Diamond, CNN

El principal general de las Fuerzas israelíes suspendió todas las actividades operativas de un batallón de reserva implicado en la detención y agresión de un equipo de CNN en la Ribera Occidental la semana pasada, informó el ejército israelí el lunes.

El batallón de reserva, que está compuesto por cientos de reservistas que sirvieron en el batallón ultraortodoxo Netzah Yehuda, será retirado de inmediato de la Ribera Occidental y reasignado a entrenamiento hasta nuevo aviso, dijo un funcionario militar israelí.

La medida disciplinaria del teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las fuerzas israelíes, parece no tener precedentes por su rapidez y alcance, al producirse unas 48 horas después de que se emitiera por primera vez el informe de CNN sobre el incidente. También pareció reflejar la creciente preocupación dentro del aparato de seguridad israelí por la escalada de la violencia de colonos israelíes en la Ribera Occidental.

La suspensión sigue a un incidente ocurrido el jueves en la aldea palestina de Tayasir, donde Jeremy Diamond, de CNN, y su equipo cubrían las secuelas de una agresión violenta por parte de colonos que establecieron un puesto de avanzada ilegal en la aldea. Los soldados detuvieron al equipo, después de que uno de ellos sometiera al fotoperiodista de CNN Cyril Theophilos con una llave de estrangulamiento, lo tirara al suelo y dañara su cámara.

“El batallón permanecerá en el servicio de reserva y se someterá a un proceso destinado a reforzar sus bases profesionales y éticas. El batallón reanudará la actividad operativa al finalizar este proceso y sujeto a la decisión del comandante del Comando Central”, dijo el ejército en un comunicado.

El funcionario militar indicó que se tomarán medidas adicionales contra los soldados individuales implicados en el incidente.

El batallón suspendido es el componente de reserva de Netzah Yehuda, un batallón de infantería establecido originalmente para integrar a judíos ultraortodoxos en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) manteniendo a la vez adaptaciones religiosas como la segregación por género y la estricta observancia. En los últimos años, sin embargo, el batallón —ubicado principalmente en la Ribera Occidental— ha atraído a integrantes de grupos radicales de colonos de extrema derecha como los “Hilltop Youth”.

El Gobierno del presidente de EE.UU. Joe Biden consideró sancionar a Netzah Yehuda en 2024 por presuntas graves violaciones de derechos humanos contra palestinos, citando informes de homicidios, golpizas y otros abusos. El plan se abandonó después de que Israel proporcionara información que indicaba que las FDI habían tomado medidas correctivas.

Durante la detención del equipo de CNN, varios de los soldados dijeron ante la cámara que creían que toda la Ribera Occidental pertenece a los judíos y que estaban vengando la presunta muerte de un colono israelí días antes. Un soldado llamado Meir admitió que el puesto de avanzada en Tayasir era ilegal, pero dijo que “poco a poco, poco a poco” se legalizaría con su ayuda.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, criticó la suspensión del batallón, calificándola de un “grave error que perjudica a nuestros combatientes y la capacidad de disuasión de Israel”.

El informe de CNN generó una atención significativa en los medios israelíes y fue cubierto por todos los principales medios de noticias israelíes, poniendo un foco poco habitual sobre la violencia de colonos contra palestinos en la Ribera Occidental y el papel de su ejército israelí en ella.

Yair Golan, líder del partido Demócratas y exsubjefe del Estado Mayor de las FDI, instó a Zamir a “dejar claro a sus subordinados abajo y al Gobierno arriba: No existe el terrorismo ‘permitido’. Terrorismo es terrorismo. Y se le responde con mano de hierro”.

El Sindicato de Periodistas de Israel exigió que las autoridades militares procesen plenamente a los soldados que agredieron violentamente al equipo.

La medida disciplinaria se produjo un día después de que el portavoz de las fuerzas israelíes, el teniente coronel Nadav Shoshani, se disculpara públicamente con CNN por el incidente y prometiera una investigación rápida.

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