Gobierno de México anuncia que participará en demanda colectiva contra ICE tras muerte de migrante

Por CNN en Español

El Gobierno de México anunció este lunes que participará en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por las condiciones de detención de migrantes en custodia, tras conocerse el viernes la muerte de un ciudadano mexicano detenido en Estados Unidos que lleva a 14 el saldo de fallecidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería de México, Vanessa Calva Ruiz, anunció la decisión durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el Consulado General de México en Los Ángeles.

“El Gobierno de México anuncia que se sumará como amigo de la corte, a través de la figura legal ‘amicus curiae’, en la demanda colectiva LT Sevak Mesrobian ‘et al’ en contra de ICE que se presentó el 26 de enero ante la Corte de Distrito Central de California”, dijo Calva Ruiz.

“Esta acción colectiva busca representar a todas las personas actualmente detenidas, así como denunciar condiciones sistemáticas de confinamiento que podrían constituir violaciones a estándares constitucionales”, agregó.

La participación como “amicus curiae” implica que el Gobierno de México podrá ofrecer experticia judicial e información sobre el caso en desarrollo pero solo como tercera parte y a discreción del tribunal.

La demanda fue presentada por Public Counsel, una organización con base en Los Ángeles que se define a sí misma como “un estudio de abogados sin fines de lucro abocados a casos de interés público, que se dedica a promover los derechos civiles y la justicia racial y económica”.

CNN contactó tanto a Public Counsel como al ICE para obtener comentarios sobre el anuncio del Gobierno de México.

Sobre las condiciones de detención de los migrantes, la vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha dicho que “cualquier afirmación de que existen condiciones ‘inhumanas’ en los centros de detención de ICE es categóricamente falsa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró más temprano este lunes, durante su habitual conferencia de prensa, que su país agotaría “todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que se presenta en algunos centros de detención en Estados Unidos”.

Las autoridades mexicanas presentarán también una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar los casos de personas muertas en centros de detención de ICE, de acuerdo con la cancillería.

Un inmigrante mexicano murió el miércoles en un centro de detención de California bajo custodia del ICE, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el viernes en un comunicado.

La causa de muerte aún no ha sido determinada oficialmente y la información preliminar señala que la persona fue trasladada desde el centro de procesamiento de Adelanto a un hospital en Victorville, ambos en California, donde falleció, de acuerdo con el reporte de las autoridades mexicanas.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump el 20 de enero de 2025, han muerto 14 inmigrantes mexicanos bajo custodia del ICE, según dijo Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana.

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Con información de Anabella González y Uriel Blanco.