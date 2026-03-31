Bruce Springsteen honra el legado de Prince mientras inicia su gira en Minneapolis

Por Lisa Respers France, CNN

Nadie culparía a Prince y a Bruce Springsteen si hubieran sido rivales.

En 1984, eran dos gigantes que competían por un mismo trono musical. En agosto de ese año, “Purple Rain” de Prince desbancó a “Born in the U.S.A.” de Springsteen del primer puesto de las listas.

Pero la rivalidad nunca echó raíces. En su lugar, el hombre conocido como “Su alteza malvada” y el llamado “El jefe” compartían otra cosa: respeto mutuo y un afecto genuino.

Ahora, casi una década después de la muerte de Prince, ambos vuelven a estar conectados; esta vez por Minneapolis, la ciudad que forjó a Prince y que Springsteen ha salido a celebrar mientras esta se defendía del auge antiinmigración del presidente Donald Trump allí.

Springsteen dará inicio a su más reciente gira en la ciudad este martes, poco más de dos meses después de lanzar “Streets of Minneapolis”, su himno de protesta anti-Trump y anti-ICE, escrito tras las muertes de Renee Nicole Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

El músico, oriundo de Nueva Jersey, voló por primera vez a Minneapolis en enero para interpretar la canción y la volvió a tocar en el mitin “No Kings” en la cercana St. Paul, Minnesota, el sábado, diciéndole a una multitud de varios miles: “Este invierno pasado, agentes federales trajeron muerte y terror a las calles de Minneapolis. Bueno, eligieron la ciudad equivocada”.

Prince probablemente habría dicho lo mismo.

Después de que George Floyd fuera muerto por la Policía de Minneapolis en 2020 —poco más de cuatro años después de que Prince muriera por una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años, en abril de 2016—, un meme se difundió rápidamente mientras estallaban protestas en todo el país y el mundo: “Nadie pensó que la revolución comenzaría en Minneapolis… excepto Prince”.

Era un guiño a su banda, The Revolution. Y a quién era Prince.

Prince pasó años usando su plataforma para abogar por otros, luchando por los derechos de los artistas, el movimiento Black Lives Matter y los jóvenes desfavorecidos.

Un año antes de morir, en respuesta a la muerte bajo custodia policial de Freddie Gray, Prince escribió “Baltimore”, viajó a la ciudad para interpretar la canción en un mitin y lanzó un video con la letra que terminaba con una declaración suya: “El sistema está roto”.

“Esta vez, va a hacer falta que los jóvenes lo arreglen”, dijo en el comunicado. “Necesitamos nuevas ideas, nueva vida”.

Springsteen ha vivido según el mismo código: defendiendo a los sindicatos, a los veteranos, a los olvidados. En 2001, interpretó una canción llamada “American Skin (41 shots)” para protestar por la muerte de Amadou Diallo, abatido a tiros por agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

Ha sido contundente en su oposición a la administración Trump y recientemente permitió que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) usara su éxito “Born in the U.S.A.” para una campaña publicitaria en torno a la consideración por parte de la Corte Suprema del desafío de Trump a la ciudadanía por nacimiento.

Pero lo que unió a Prince y a Springsteen no fue la política. Fue la música.

Prince admiraba la manera en que Springsteen tanto cautivaba a su público como dirigía a su banda, según le dijo a Rolling Stone en una entrevista en 1990. “Hay un hombre cuyos fans nunca podría arrebatarle”, le dijo a la revista con su característico ingenio.

Ambos asistían a los conciertos del otro. El fotógrafo Steve Parke, quien fue director de arte de Prince, recordó haber ido con Prince a la gira Tunnel of Love de Springsteen en 1988.

“Prince me había mencionado que, al igual que Prince, Springsteen podía dar un concierto de unas tres horas”, le dijo Parke a CNN. “Creo que respetaba a alguien que podía estar ahí afuera y hacerlo durante tanto tiempo como Springsteen también lo hacía”.

El sentimiento era mutuo. Springsteen ha dejado clara su admiración por Prince a lo largo de los años, abriendo su concierto en Brooklyn, días después de la muerte de Prince, con una versión de “Purple Rain”.

Más tarde le dijo a Rolling Stone que “sentía una gran afinidad” con Prince.

“Cuando iba a verlo, decía: ‘Oh, hombre, OK, de vuelta al tablero de dibujo’”, dijo Springsteen.

L. Londell McMillan, el abogado de Prince desde hace mucho tiempo, amigo y socio comercial, le dijo a CNN que entendía completamente ese vínculo.

“Una cosa de Bruce Springsteen es que es auténtico. Es fiel a sí mismo y se muestra tal cual es”, dijo McMillan. “Prince también era auténtico y no le importaba lo que dijera nadie. Lo auténtico reconoce a lo auténtico”.

Dos hombres de ciudades distintas, sonidos distintos, mundos distintos. Uno negro. Uno blanco. Ambos intransigentes. Ambos sin miedo.

Prince ya no está. Pero su ciudad sigue en pie; y sigue luchando. Con “The Boss” de su lado.

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