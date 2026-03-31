Celine Dion confirma su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París

Por CNN en Español

Este 2026 luce como el año del regreso a los escenarios de músicos populares. Harry Styles y BTS lanzaron nuevos álbumes tras casi cuatro años y ahora la cantante Celine Dion planea su regreso con una serie de 10 conciertos en París.

La revista Variety fue la primera en informar del regreso de la cantante a los escenarios, y Dion confirmó el lunes los conciertos a través de un video en su redes sociales. Los conciertos serán en septiembre y octubre.

La última actuación de la cantante canadiense fue vista por millones de espectadores, pues se produjo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio de 2024. En esa oportunidad, Dion interpretó “Hymne A L’Amour”, de la legendaria Edith Piaf, desde la torre Eiffel de la capital francesa.

En sus cuentas en redes sociales en 2024, Dion expresó su deseo de volver a los escenarios, pese a que padece la rara enfermedad neurológica del Síndrome de la Persona Rígida. En una entrevista con Vogue Francia ese año, la ganadora del Grammy admitió que espera una cura “milagrosa” para la enfermedad que afectó su canto y su vida cotidiana.

“Este año, estoy recibiendo el mejor regalo de cumpleaños de mi vida”, dijo en el video publicado en su cuenta verificada de Instagram. La cantante, de 58 años, dijo sentirse “bien” y “fuerte”. Añadió: “Me siento emocionada, obviamente un poco nerviosa, pero sobre todo, estoy agradecida a todos ustedes. ¡Los quiero a todos y los veré pronto!”

El reporte de Variety cita información del diario canadiense La Presse, que mostró una campaña de carteles en las calles de París con títulos de canciones icónicas de Dion, como “Pour que tu m’aimes encore” y “Power of Love”.

Se espera que los conciertos en París se den a partir de este otoño (boreal), en el Paris La Défense Arena. Según La Presse, Dion dará dos conciertos por semana en septiembre y octubre en el recinto, que tiene capacidad para 40.000 personas.

La preventa de boletos se inicia el 17 de abril.

En 2022, la ganadora del Grammy anunció que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida y que estaba posponiendo varias fechas de su gira europea.

“Mientras seguimos aprendiendo sobre esta rara afección, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, dijo en ese momento. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera a la que estoy acostumbrada.”

Al año siguiente, Dion canceló su “Courage World Tour”, y una fuente cercana a ella le dijo a CNN en ese momento que “probablemente nunca volvería a salir de gira”. Dion documentó su tratamiento en el documental “I Am: Celine Dion” (2024).

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Con información de Lisa Respers France, de CNN.