Colonos israelíes reanudan ataques contra aldea de la Ribera Occidental donde soldados israelíes agredieron a equipo de CNN

Por Abeer Salam, Zeena Saifi y Jeremy Diamond, CNN en Español

Los colonos israelíes llevaron a cabo el martes otro ataque en la aldea de Tayasir, en la Ribera Occidental ocupada, días después de que un equipo de CNN que cubría el establecimiento de un puesto ilegal de colonos fuera detenido y agredido por soldados israelíes.

Al menos cuatro palestinos resultaron heridos en el más reciente ataque, según la Media Luna Roja Palestina. Testigos presenciales dijeron que colonos israelíes prendieron fuego a viviendas, cobertizos agrícolas y vehículos.

Videos obtenidos por CNN muestran varios autos y cobertizos envueltos en llamas, con una densa columna de humo negro elevándose y llenando el aire. Un video de las colinas de la aldea muestra varios vehículos y tiendas en llamas con columnas de humo oscuro en ascenso. Imágenes de las secuelas también muestran autos y vehículos calcinados y quemados.

Según el líder comunitario y testigo Amer Dabak, las fuerzas israelíes respondieron al incidente llegando a Tayasir e impidiendo que los bomberos, las ambulancias y los residentes llegaran a la zona.

“Impidieron que los residentes regresaran a sus hogares, pero permitieron que los colonos hicieran todo a su antojo”, añadió.

CNN se ha puesto en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para solicitar comentarios.

Los colonos ya habían irrumpido en la comunidad cinco días antes, golpeando a varios residentes y creando un puesto avanzado ilegal en la aldea. CNN fue testigo de cómo tropas israelíes permanecían de pie sin intervenir junto al nuevo puesto avanzado antes de detener a varios palestinos y al equipo de CNN en su lugar.

Los residentes de Tayasir dijeron que las fuerzas israelíes desmantelaron el puesto avanzado al día siguiente, pero que fue erigido nuevamente por colonos en otro lugar de la aldea.

El puesto avanzado reconstruido —que es ilegal según la ley israelí e internacional— aún no ha sido desmantelado por las autoridades israelíes.

Las autoridades israelíes han reconocido el regreso de los colonos a la zona. “Se llevará a cabo una evacuación adicional de acuerdo con las prioridades operativas y sujeta a la aprobación del escalón político”, dijo el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés) de Israel en respuesta a una consulta de CNN.

El reportaje de CNN generó una atención significativa en los medios israelíes y encendió un debate en la sociedad israelí. Desde entonces, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí ha suspendido al batallón correspondiente de la actividad operativa, ha destituido a un soldado que habló de “venganza” contra los palestinos y ha reprendido a varios comandantes.

Pero varios funcionarios israelíes, incluido el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha Itamar Ben Gvir, condenaron la suspensión, y 31 legisladores de derecha de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu escribieron una carta el martes, exigiendo que el batallón sea redesplegado.

“La destitución de un batallón entero del servicio activo, aunque sea solo de manera temporal debido a un artículo de CNN, socava la confianza requerida dentro del sistema militar y entre los reservistas en un momento en que los necesitamos más que nunca”, escribieron los legisladores.

Mientras tanto, sigue faltando una rendición de cuentas más amplia por el papel de los soldados israelíes en el apoyo a los colonos y una acción concreta contra la desenfrenada violencia de los colonos israelíes.

Nadie ha sido arrestado por la brutal golpiza al hombre de 75 años Abdullah Daraghmeh, quien fue atacado en su casa durante la incursión de madrugada de los colonos la semana pasada.

La esposa de Daraghmeh, Amna, sufrió un ataque al corazón y murió el martes, según su hijo Sami, quien dijo que ella había quedado afectada mental y físicamente por el ataque a su esposo.

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