El buque ruso Anatoly Kolodkin llegó al puerto de Matanzas en Cuba con 100.000 toneladas de petróleo

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El buque de bandera rusa Anatoly Kolodkin llegó este martes por la mañana al puerto de Matanzas en Cuba, según datos de Marine Traffic, con una carga de crudo que marcará un alivio temporal a la crisis energética que atraviesa la isla, que se agravó en los últimos meses por el bloqueo petrolero que impuso en enero el Gobierno de Estados Unidos.

La embarcación, con el primer cargamento de petróleo que recibe la isla en los últimos tres meses, llegó fondeadero del puerto cubano a las 7.18 a.m. (hora local), según la página de seguimiento de buques. Desde allí, será descargado y luego trasladado para su evaluación y refinamiento hasta convertirse en diésel y fuelóleo, un proceso que puede demorar varios días, según explicaron expertos a CNN.

El buque carga 100.000 toneladas de crudo, equivalentes a 740.000 barriles, mientras que Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios, de los cuales solo cubre un 40 % con pozos propios.

El Ministerio de Transporte de Rusia informó el lunes que el Anatoly Kolodkin ya había arribado a Cuba, mientras que las autoridades de la isla no se han pronunciado en detalle sobre el envío del cargamento.

La llegada se produce luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que no le importaba que Cuba reciba ese crudo, tres meses después de amenazar con aranceles a quien envíe petróleo a la isla caribeña. “Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema. Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, dijo a periodistas.

Posteriormente, la Casa Blanca dijo que analizará “caso por caso” si autoriza la llegada de otros buques. “no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”, declaró el lunes la vocera Karoline Leavitt.

La carga de crudo, una vez refinado, podría cubrir el déficit energético de Cuba por entre 10 a 30 días, según los expertos consultados, dependiendo de qué régimen de distribución decidan las autoridades, con sectores urgidos como la salud y el transporte, aunque también podrían optar por guardar una parte para sus reservas estratégicas.

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Con información de Reuters