El ritmo de contratación en EE.UU. acaba de caer al nivel más bajo desde 2011, sin contar la pandemia

Por Alicia Wallace, CNN

Las empresas estadounidenses están incorporando trabajadores al ritmo más débil en 15 años, excluyendo el inicio de la pandemia, según nuevos datos el martes, una señal de que un enfriamiento aún más profundo ya estaba atravesando el mercado laboral antes de que el conflicto en el Medio Oriente amenazara con sacudir la economía de EE.UU.

Las contrataciones como porcentaje del empleo total bajaron a 3,1 % a finales de febrero, la tasa más baja desde abril de 2020 y, antes de eso, 2011, según la más reciente Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La tasa de contratación cayó desde 3,4 % en enero, marcando la caída mensual más pronunciada fuera de la pandemia desde 2016, señaló Laura Ullrich, directora de investigación económica en Norteamérica en el Indeed Hiring Lab.

“Lo cual es preocupante dado el impacto continuo del conflicto en Irán”, escribió en una nota el martes.

Los retrocesos más pronunciados en la contratación se observaron en los sectores de la construcción y de servicios profesionales y empresariales.

La tasa de contratación más baja registrada fue de 2,9 % en 2009, durante la Gran Recesión.

El informe del martes también mostró una disminución en el número de vacantes laborales, una medición muy seguida de la demanda de trabajo. Bajaron a un estimado de 6,88 millones desde 7,24 millones en enero.

Los despidos aumentaron a 1,72 millones desde 1,66 millones, pero la tasa de despidos sobre el empleo total se mantiene en línea con los promedios observados en los últimos años. Las renuncias voluntarias, que sirven como un indicador de la confianza de los trabajadores, cayeron en febrero a 2,97 millones, marcando el nivel más bajo desde 2020.

La contratación apagada y la retención de mano de obra significan que el importantísimo “recambio” necesario para un mercado laboral sano y una economía saludable se ha frenado hasta casi detenerse.

El informe de empleo de febrero, que mostró que la economía de EE.UU. perdió un estimado de 92.000 empleos ese mes, aumentó aún más las preocupaciones de que el mercado laboral no solo estuviera estancado, sino fisurándose.

El conflicto mortal iniciado por EE.UU. e Israel y en escalada de varias semanas en el Medio Oriente ha amplificado esos temores.

Además de la creciente incertidumbre, el shock energético y otras escaseces de insumos están obligando a las empresas a lidiar con efectos inmediatos y tangibles, como el mayor costo de vida para los trabajadores y los clientes, señaló Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet.

“Si aumentan sus costos de insumos, podrían verse obligadas a enfrentar decisiones difíciles como subir precios o reducir horas y plantilla”, escribió el martes.

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