Misión Artemis II: las claves para entender el próximo viaje a la Luna y seguirlo paso a paso

Por Ashley Strickland, CNN

No hay nada más emocionante que ver el lanzamiento de una nave espacial, especialmente en un viaje hacia la Luna.

Más de medio siglo después de la última misión lunar durante el programa Apolo de la NASA, los humanos finalmente buscan regresar a las cercanías de la Luna en una misión llamada Artemis II. Durante el viaje de 10 días, cuatro astronautas se adentrarán más en el espacio profundo que cualquier ser humano antes.

Es un evento histórico que no querrás perderte. Pero seguir cada momento puede resultar un poco confuso si no estás familiarizado con la terminología que rodea esta misión. Los directores de lanzamiento suelen usar jerga y abreviaturas que pueden sonar como un idioma desconocido.

Estos son algunos de los términos que podrías escuchar, así como hitos clave a los que debes prestar atención.

La NASA tiene previsto lanzar Artemis II en abril. Si el lanzamiento recibe luz verde, significa que todo está listo para despegar. Si recibe una negativa, el lanzamiento podría posponerse.

A medida que los equipos avanzan en la cuenta regresiva, es probable que escuches SLS, sigla de Space Launch System, para referirse al cohete. Si se usa la palabra “nominal”, significa que todo es normal o que marcha según lo previsto.

Cuando el cohete está siendo cargado con combustible criogénico o ultrafrío para el despegue, los términos LOX y LH2 hacen referencia a oxígeno líquido e hidrógeno líquido, respectivamente. El cohete pasará por múltiples fases de abastecimiento de combustible, conocidas como carga lenta, carga rápida, llenado final y reposición.

Durante la cuenta regresiva, escucharás los tiempos L Minus y T Minus.

L Minus se utiliza para indicar el tiempo restante hasta el despegue en horas y minutos, mientras que T Minus corresponde a los eventos incluidos en la cuenta regresiva del lanzamiento, como la retracción del brazo de acceso de la tripulación, que permite a los astronautas abordar la nave, o el encendido de los motores en los segundos finales antes del despegue.

Si el equipo de lanzamiento anuncia una pausa, esto indica una detención planificada en la cuenta regresiva, diseñada para permitir la realización de tareas o para un breve retraso que permita que el despegue coincida con una hora específica sin afectar el cronograma. Durante una pausa, el reloj de la cuenta regresiva y el tiempo T Minus se detendrán, mientras que el tiempo L Minus continuará.

Unas horas antes del lanzamiento, los astronautas se dirigirán al White Room (Sala Blanca), un área de preparación con control ambiental donde los miembros de la tripulación se colocarán los cascos y guantes, antes del ingreso, es decir, el abordaje del módulo de tripulación Orion, que será su hogar durante los próximos 10 días.

La cápsula Orion y el cohete SLS se encuentran sobre el lanzador móvil, una plataforma terrestre integral que puede trasladar el cohete y la cápsula hasta la plataforma de lanzamiento. Esta estructura se utiliza para las pruebas y el mantenimiento del cohete, y finalmente, para el lanzamiento.

El secuenciador de lanzamiento en tierra, es decir, un sistema informático que indica al cohete cuándo despegar, iniciará la cuenta terminal. Esta es la fase final, en gran parte automatizada, de la cuenta regresiva, que abarca los últimos 10 minutos antes del despegue.

Después de que los motores se enciendan y los propulsores auxiliares se activen, se llevará a cabo la separación umbilical, es decir, la desconexión de los cables de energía y las líneas de combustible, el último paso antes de que el cohete despegue.

Es muy probable que el equipo de lanzamiento del Artemis mencione con frecuencia el ICPS, que se refiere a la etapa interina de propulsión criogénica. Este segmento superior del cohete proporcionará a la cápsula Orion el impulso necesario para continuar su trayectoria en el espacio después de que los dos propulsores de combustible sólido y la etapa central del cohete se separen de la nave.

La etapa central es la columna vertebral del cohete e incluye los motores, los tanques de combustible y la aviónica, es decir, los sistemas electrónicos de navegación y control.

Después del lanzamiento, es posible que escuches que los propulsores de combustible sólido se denominan SRB y que el sistema de escape de lanzamiento se mencione como LAS. Dos de los tres motores del sistema de escape de lanzamiento pueden utilizarse para devolver la cápsula Orion de manera segura a la Tierra en caso de una falla o mal funcionamiento durante el lanzamiento. El tercer motor se utiliza para desprender el sistema de escape de lanzamiento, lo que ocurre poco después del despegue si todo transcurre según lo previsto.

Aproximadamente ocho minutos después del lanzamiento, ocurrirá el MECO de la etapa central, o apagado del motor principal, lo que indica la detención y separación de la etapa central del SLS del ICPS y Orion. Presta atención a un momento llamativo cuando el indicador de gravedad cero —un peluche elegido por la tripulación de Artemis II— flote en la escena, lo que mostrará que los astronautas ya se encuentran en el entorno espacial.

Tras el despegue se mencionarán varias igniciones, momentos en los que el sistema de propulsión se activa para ayudar a la nave a mantenerse en su trayectoria o alcanzar una nueva órbita.

La maniobra de elevación del perigeo ocurrirá aproximadamente 49 minutos después del lanzamiento. En ese momento, el ICPS realiza una ignición para aumentar la altitud de Orion y colocarla en una órbita terrestre baja estable.

El ICPS se encenderá nuevamente aproximadamente una hora después para la ignición de elevación del apogeo, que impulsa a Orion hacia una órbita más alta. Tras esta maniobra, se separará de Orion.

Antes de que el ICPS finalmente se desintegre al reingresar sobre el océano Pacífico, la tripulación de Artemis II practicará el acoplamiento de Orion con esta etapa en una demostración de operaciones de proximidad. Esto permitirá a la NASA practicar el pilotaje de la cápsula hacia y alrededor del ICPS, algo que los astronautas deberán hacer en futuras misiones.

Una ignición de elevación del perigeo, es decir, una activación adicional del motor, en el primer día de vuelo colocará a Orion en la posición óptima antes de la ignición de inyección translunar, otro paso clave del viaje en el segundo día de vuelo.

La ignición de inyección translunar aumenta la velocidad de Orion, lo que le permite abandonar una órbita circular terrestre y pasar a una órbita de forma ovalada que la llevará hasta la Luna. Este será el último encendido importante de motores de la misión. Durante esta maniobra, el módulo de servicio de Orion, que proporciona energía, propulsión y control térmico a la nave, dará un gran impulso a la cápsula para iniciar un viaje de cuatro días alrededor de la Luna antes de completar una trayectoria en forma de ocho para regresar a la Tierra.

En los días siguientes se realizarán pequeñas igniciones de corrección de trayectoria orbital para asegurar que Orion mantenga el rumbo correcto hacia su sobrevuelo lunar. En el quinto día de vuelo, Orion entrará en la esfera de influencia lunar, es decir, el punto en el espacio donde la gravedad de la Luna es más fuerte que la de la Tierra.

Después de rodear el lado oculto de la Luna y salir de la esfera de influencia lunar, tres pequeñas igniciones asegurarán que Orion mantenga la trayectoria correcta para el amerizaje, con la última de ellas ocurriendo en el décimo día de la misión.

El módulo de servicio de Orion, que incluye los motores responsables de las igniciones que han mantenido a la cápsula en la trayectoria correcta, se separará de Orion para exponer el escudo térmico, diseñado para proteger a los astronautas durante el reingreso, es decir, la reentrada en la atmósfera terrestre.

Tras el intenso calor del reingreso, se desplegarán los paracaídas de frenado para comenzar a reducir la velocidad de descenso de Orion, seguidos por los paracaídas piloto, encargados de desplegar los tres paracaídas principales de la cápsula, que reducen aún más su velocidad de aproximadamente 209 a 27 kilómetros por hora.

Una vez que haya disminuido lo suficiente su velocidad, la cápsula amerizará frente a la costa de California.

Se espera que el programa Artemis continúe con más misiones lunares durante el resto de esta década, incluida una eventual llegada a la superficie de la Luna. Ahora ya sabes cómo entender —y sonar como parte de la tripulación— mientras sigues cada momento de esta misión.

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