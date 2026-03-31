¿Piensas seguir el lanzamiento de la misión Artemis de la NASA? Esto es lo que debes tener en cuenta

Por Jackie Wattles y Ashley Strickland, CNN

La cuenta regresiva ya está oficialmente en marcha en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde cuatro astronautas se están preparando para despegar en la misión de su vida: circunnavegar la luna y llevar a los humanos al espacio profundo por primera vez en cinco décadas.

Después de casi dos meses de pruebas y resolución de problemas, la NASA parece estar a punto de encender su cohete Space Launch System, de 98 metros de altura, para ponerlo en órbita. El objetivo actual para el despegue es una ventana de lanzamiento de dos horas que se abre a las 6:24 p.m. ET del miércoles.

Los cohetes despegan con bastante frecuencia desde la Costa Espacial de Estados Unidos, como se llama al área que rodea las instalaciones del KSC de la NASA, pero esta misión es claramente especial. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con el astronauta Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, subirán a bordo de la nave espacial Orion —que se asienta sobre el cohete Space Launch System— y se impulsarán hacia el espacio, pasando de cero a aproximadamente 805 kilómetros por hora en solo dos segundos.

En las tres horas y media posteriores al despegue, la cápsula Orion se separará por completo del cohete, y los astronautas tendrán la oportunidad de pilotar manualmente la nave.

Los lanzamientos de cohetes son acontecimientos complejos que duran horas, pero aquí hay algunos momentos clave a los que conviene prestar atención y cosas que debes saber.

Una nota importante para quienes planean seguirlo mientras la NASA se prepara para el despegue: el reloj de cuenta regresiva no siempre es exacto.

Muestra el tiempo de “T menos”, donde la “T” significa “cuenta terminal”. En ocasiones, el reloj dejará de correr, y eso es intencional. El equipo de lanzamiento tiene una serie de pausas planificadas de antemano, incluida una en la marca de 40 minutos y otra en la marca de 10 minutos.

Así que no siempre puedes hacerte una buena idea de la hora de despegue con solo echar un vistazo a la cuenta regresiva de la NASA.

Solo ten en cuenta que la NASA actualmente está trabajando hacia una hora de despegue de las 6:24 p.m. ET, el primer minuto de la ventana de lanzamiento de dos horas. Y a eso se le llama el tiempo de “L menos”, que es el objetivo en tiempo real para el lanzamiento.

En algún momento del miércoles, la NASA podría encontrarse con un problema técnico que requiera resolución. También es posible que una embarcación extraviada se adentre en la trayectoria de vuelo; ha ocurrido muchas veces antes. En ese caso, la NASA emitirá un nuevo tiempo de “L menos”.

El cohete puede despegar el miércoles en cualquier momento después de las 6:24 p. m. ET y en cualquier momento antes de las 8:24 p.m. ET.

Sin embargo, no hay garantías de que los astronautas vuelen el miércoles. El clima o un problema técnico siempre pueden ser obstáculos.

Y el cohete que impulsa esta misión, el Space Launch System o SLS, es notoriamente quisquilloso. El gigantesco vehículo naranja ha tenido numerosos problemas con el hidrógeno, el combustible que se usa para impulsarlo. Millones de galones de hidrógeno líquido superenfriado deben cargarse en el SLS si los equipos de lanzamiento dan el “visto bueno” para el abastecimiento de combustible, lo cual ocurre aproximadamente 10 horas y 20 minutos antes del despegue.

Cuando comience ese abastecimiento, los controladores de lanzamiento estarán vigilando atentamente en busca de fugas. El hidrógeno es la molécula más ligera del universo y tiende a filtrarse de cualquier contenedor en el que se encuentre. Su volatilidad ya frustró intentos de lanzamiento en febrero.

El miércoles, los controladores de lanzamiento no esperan evitar por completo las fugas. Pero mientras la tasa se mantenga por debajo del 16%, la NASA debería poder llenar el cohete y evitar cualquier escenario peligroso, según el director de lanzamiento de la NASA, Charlie Blackwell-Thompson.

Otro problema inesperado que la NASA resolvió previamente involucró el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete. El helio se utiliza para limpiar las líneas de combustible y presurizar los tanques, y a finales de febrero dejó de fluir abruptamente. La NASA dice que solucionó ese problema retirando un sello especializado, pero los controladores de lanzamiento estarán monitoreando cada pieza del vehículo para asegurarse de que no surjan sorpresas adicionales.

Gran parte de la atención se centrará en el cohete SLS hasta aproximadamente cuatro horas y 40 minutos antes del lanzamiento, cuando los cuatro astronautas salgan de sus alojamientos, llamados el edificio de Operaciones y Verificación (O&C) Neil Armstrong.

Sus familias estarán esperando cerca, saludando con la mano y ofreciendo sus buenos deseos y despedidas.

Glover, el piloto de la misión Artemis II, reflexionó sobre ese momento durante una reciente rueda de prensa: “Nuestras familias estarán afuera del edificio cuando salgamos caminando. Y ese es el momento en el que voy a poder decirles que los amo”, dijo Glover.

“En lugar de enviar un mensaje de texto o hacer una llamada telefónica, voy a poder decirles que los amo”, subrayó.

En una entrevista de 2024 con CNN, la esposa de Jeremy Hansen, Catherine, dijo que su esposo sirve como el ancla emocional de la familia.

“Jeremy siempre ha sido y siempre es nuestro pararrayos”, dijo. “Es la persona que realmente nos calma en situaciones que son estresantes y no estará allí para hacer eso. Así que va a ser muy, muy difícil no tenerlo allí para que haga eso por nosotros”.

Vestidos con sus brillantes trajes espaciales naranjas, los astronautas luego abordarán futuristas “astrovans” y se dirigirán a la plataforma de lanzamiento. Después de este hito, es probable que la NASA comparta clips frecuentes de la tripulación mientras abordan su cápsula, prueban sus enlaces de comunicaciones y quedan sellados dentro de la nave espacial antes del despegue.

A medida que el reloj de la cuenta regresiva avance, la NASA realizará una larga serie de comprobaciones del vehículo y vigilará de cerca el proceso de carga de combustible. A medida que los minutos se agoten en el reloj de la cuenta regresiva, habrá algunos momentos críticos.

En T – 16 minutos, los controladores de lanzamiento llevarán a cabo una última votación de “go/no-go”, durante la cual votarán si avanzar o no con el intento de despegue.

En la marca de los 10 minutos, el reloj comenzará a correr para la “cuenta terminal” — cuando el software “Ground Launch Sequencer” evalúe el estado del cohete y garantice que se cumplan todos los criterios para el despegue.

Si surgen problemas, la NASA podría ser capaz de detener el proceso, retroceder el reloj e intentar solucionar el problema y realizar otro intento de despegue el mismo día. Hacer ese reinicio tomaría alrededor de 75 minutos, según el director de pruebas Jeff Spaulding. Así que, siempre que quede al menos esa cantidad de tiempo en la ventana de lanzamiento, y el reloj no haya bajado de aproximadamente 33 segundos — será posible un segundo intento de despegue.

Sin embargo, si surge un problema después de esa marca, es probable que la NASA cancele el lanzamiento por el día. La agencia espacial podría entonces intentar otro despegue tan pronto como el 2 de abril.

Pero si todo sale según lo planeado, la nave espacial Orion despegará a través del cielo vespertino sobre la costa espacial de Florida, sobre el cohete SLS, llevando a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la luna.

Una vez que Orion llegue al espacio y entre en una órbita baja terrestre estable, la tripulación esperará con entusiasmo uno de los primeros hitos de la misión: llevar la nave espacial a una prueba de manejo manual.

La prueba, llamada Demostración de Operaciones de Proximidad, permitirá a la tripulación practicar de forma segura el acoplamiento de Orion y pilotar la cápsula en modo manual, un paso que será necesario durante futuras misiones. Su objetivo de acoplamiento será el ICPS, o etapa de propulsión criogénica interina, el segmento superior del cohete que impulsó a Orion en su viaje por el espacio.

El ICPS se separará de Orion aproximadamente tres horas y media después del lanzamiento y servirá como sustituto de cualquier nave espacial a la que Orion pueda acoplarse durante futuras misiones.

“Orion lo desarrollamos con capacidad autónoma hasta el acoplamiento, así que la tripulación no necesita tomar el control de manera manual”, dijo Howard Hu, gerente del Programa Orion de la NASA. “Pero queremos asegurarnos de que entendemos nuestras capacidades manuales. La demostración le da a la tripulación la oportunidad de realmente, diría yo, probar el auto”. La tripulación practicará pilotar Orion hacia el ICPS, así como alrededor de él, durante aproximadamente una hora, comenzando por volar a unos 100 metros de distancia de la etapa superior antes de darse la vuelta y luego acercarse a unos 10 metros de ella, dijo Hu. Luego, la tripulación se alejará manualmente, hará una pausa y volará hacia reflectores específicos en el costado de la etapa superior.

Los astronautas compartirán sus comentarios sobre la prueba de conducción manual con los equipos de control de misión en la Tierra en tiempo real durante la demostración, describiendo los sonidos que oyen y la sensación de los propulsores, dijo Glover.

Glover comparó la experiencia con los vehículos de conducción autónoma que están apareciendo en ciudades de Estados Unidos, a los que se les permite operar de forma autónoma, pero que por lo general tienen a un conductor sentado en el asiento delantero durante las pruebas por motivos de seguridad.

“Queremos que los sistemas automatizados funcionen, pero también queremos que una tripulación pueda intervenir”, dijo Glover. “La automatización no siempre es la respuesta. Es falible, al igual que los humanos lo son de diferentes maneras. Incluso si no realizamos la operación a mano, necesitamos poder detenerla de forma segura”.

Se espera que las vistas de la tripulación desde la cámara de acoplamiento en Orion se compartan en vivo con el público, dijo Rachel Kraft, de Comunicaciones de la NASA, lo que permitirá un emocionante vistazo al interior de la misión.

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