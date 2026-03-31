¿Qué países están clasificados al Mundial de Fútbol de 2026? Plazas, sistema y fechas
Por CNN en Español
El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 será el primero en jugarse con 48 selecciones, contabilizando 104 partidos desde la fase de grupos hasta la gran final.
Ya hay 46 selecciones clasificadas directamente. Los últimos lugares se definen en los repechajes de este martes.
A continuación, todo lo que debes saber sobre el formato de eliminatorias, repechaje y los partidos del torneo.
- Canadá (anfitrión)
- Estados Unidos (anfitrión)
- México (anfitrión)
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Argentina
- Ecuador
- Brasil
- Nueva Zelandia
- Marruecos
- Túnez
- Colombia
- Paraguay
- Uruguay
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Costa de Marfil
- Senegal
- Arabia Saudita
- Francia
- Portugal
- Noruega
- Croacia
- Alemania
- Países Bajos
- Suiza
- Escocia
- España
- Austria
- Bélgica
- Panamá
- Curazao
- Haití
- Suecia
- Turquía
- República Checa
- Bosnia y Herzegovina
- Nueva Caledonia (Oceanía) -ELIMINADO-
- Bolivia (Sudamerica)
- República Democrática del Congo (África)
- Iraq (Asia)
- Jamaica (Concacaf)
- Suriname (Concacaf) -ELIMINADO-
Cuatro naciones de Europa firman este martes su ingreso a la Copa del Mundo a través del repechaje de la UEFA:
- Bosnia y Herzegovina (Llave A)
- Suecia (Llave B)
- Turquía (Llave C)
- República Checa (Llave D)
La Copa Mundial masculina de 2026 tendrá 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Estos son los cupos de cada confederación, según la FIFA:
Conmebol (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 al torneo de repechaje
UEFA (Europa): 16 plazas directas
Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 al torneo de repechaje
AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 al torneo de repechaje
CAF (África): 9 plazas directas + 1 al torneo de repechaje
OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 al torneo de repechaje
Pese a que la selección dirigida por Lionel Scaloni ganó el mundial anterior, su presencia en la próxima Copa del Mundo no se dio de manera automática, como ocurría tradicionalmente en muchas ediciones del Mundial.
En 2002 la FIFA cambió la regla de que el campeón defendía su título en la próxima competencia. Así las cosas, Brasil, que ganó en Corea-Japón ese año, le tocó disputar las eliminatorias para ir al Mundial de 2006.
Argentina terminó líder de las eliminatorias sudamericanas. Clasificó al Mundial de 2026 tras el empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay el 25 de marzo, mismo día en que goleó a Brasil 4-1 en el Monumental.
El 11 de junio de 2026 se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el partido inaugural.
Además de la capital mexicana, las otras 12 sedes son: Monterrey, Guadalajara, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Vancouver.
La final del Mundial 2026 se jugará en el Metlife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio. Mira aquí los partidos que albergará cada sede y las fechas de cada fase.
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