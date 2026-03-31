Se definen los repechajes para el Mundial 2026: partidos, resultados y horarios de las seis finales de la repesca

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial 2026 completará esta semana los 48 cupos disponibles para la gran cita que llegará a mitad de año a Canadá, Estados Unidos y México. Ya hay 42 selecciones clasificadas, y las otras seis las conoceremos este martes, en una jornada que promete varias horas de fútbol y mucha tensión.

Serán seis finales, cuatro en Europa y otras dos en México, que fue seleccionado por la FIFA como sede neutral de los repechajes intercontinentales entre selecciones de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Conmebol (Sudamérica), la AFC (Asia), la OFC (Oceanía) y la CAF (África).

Lo que se viene es una jornada para no despegarse del televisor.

Los primeros cuatro cupos en definirse son los que corresponden a la UEFA, por un tema de diferencia horaria. A diferencia de las semifinales del jueves, esta vez las cuatro llaves se jugarán en simultáneo, en estos horarios:

2:45 p.m. de Miami.

11:45 a.m. de Los Ángeles.

12:45 p.m. de Ciudad de México.

1:45 p.m. de Bogotá.

3:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

15’ ⚽ Moise Kean (ITA)

41’ 🔴 Alessandro Bastoni (ITA)

79’ ⚽ Haris Tabakovic (BOS)

20’ ⚽ Anthony Elanga (SUE)

33’ ⚽ Nicola Zalewski (POL)

44’ ⚽ Gustaf Lagerbielke (SUE)

55’ ⚽ Karol Swiderski (POL)

88’ ⚽ Viktor Gyökeres (SUE)

53’ ⚽ Kerem Aktürkoğlu (TUR)

3’ ⚽ Pavel Šulc (RCH)

72’ ⚽ Joachim Andersen (DIN)

El sistema de desempate seguirá siendo el mismo. Si hay igualdad en los 90 minutos reglamentarios se jugarán dos tiempos de 15 minutos cada uno, y de persistir el empate se jugará una tanda de penales.

Apenas terminen los encuentros en Europa (o no, si algún partido necesita tiempo suplementario), la acción se trasladará a México para el cierre del Torneo Clasificatorio de la FIFA, que reparte dos boletos para el Mundial.

La primera final será la que enfrente a la República Democrática del Congo y a Jamaica. Los africanos no jugaron la semifinal por tener mejor posición en el ranking FIFA, mientras que los caribeños pasaron bastantes dificultades ante un seleccionado menor como Nueva Caledonia, que mantuvo esperanzas hasta la última jugada.

5 p.m. de Miami.

2 p.m. de Los Ángeles.

3 p.m. de Ciudad de México.

4 p.m. de Bogotá.

6 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

RD del Congo: M’Pasi; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Elia, Bakambu, Wissa.

Jamaica: Blake; Webster, Pinnock, King, Latibeaudiere; Anderson, Hayden, Brooks; Ephron, Campbell, Cadamarteri.

Un poco más tarde llegará el turno de Bolivia, que quiere cumplir su sueño de volver a la Copa del Mundo después de 32 años de ausencia (su última participación fue en Estados Unidos 1994).

La Verde cumplió con una emotiva jornada el jueves, cuando tuvo que remontar ante Suriname en las semifinales. La selección que dirige Óscar Villegas tuvo un buen partido y logró remontar el 0-1 en una ráfaga en los últimos 15 minutos de juego.

Esta vez tendrá un rival superior enfrente. Iraq llega a la final del repechaje sin haber jugado en semifinales, lo cual es una ventaja, aunque también sufrió una preparación accidentada, por así decirlo, dado que la guerra en Medio Oriente alteró los planes de los Leones de la Mesopotamia.

11 p.m. de Miami.

8 p.m. de Los Ángeles.

9 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Bogotá.

12 a.m. (ya miércoles) de Buenos Aires.

5 a.m. (ya miércoles) de Madrid.

Posibles alineaciones:

Iraq: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, Peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

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