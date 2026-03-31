“The Super Mario Galaxy Movie”: personajes, trama y detalles de la película

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Este 1 de abril llega a los cines “The Super Mario Galaxy Movie”, una cinta que traerá de vuelta a los entrañables personajes del famoso videojuego creado por Nintendo en 1985.

Tuvieron que pasar tres años para que Mario Bros. y sus amigos regresaran a la gran pantalla, luego del estreno de “The Super Mario Bros. Movie” (2023), la película animada que superó los US$ 1.360 millones en taquilla, según IMDb.

La secuela de esta cinta trasladará al espacio a todos los personajes clásicos por una aventura intergaláctica en donde aparecerán nuevos personajes adoptados de diversos capítulos del famoso videojuego:

-Yoshi, el pequeño dinosaurio y uno de los personajes más queridos, por fin llegará a la película luego de haber sido uno de los más extrañados en la primera entrega.

-Bowser Jr., el hijo del malvado Bowser, hará su aparición para intentar liberar a su padre y complicar nuevamente la vida de Mario y Luigi.

– Rosalina, protectora del cosmos y madre adoptiva de los Lumas, tendrá un papel clave en la historia.

– Fox McCloud, quizá la incorporación más sorpresiva, ya que pertenece al universo de “Star Fox”. El actor Glen Powell confirmó en redes sociales que dará voz al personaje en la versión en inglés.

La cinta también incluirá criaturas clásicas como los Goombas, Koopas y Lumas, así como la aparición de los vehículos vistos en “Super Mario Kart” que tendrán secuencias de acción en coloridas pistas.

El elenco de “The Super Mario Galaxy Movie” contará nuevamente con Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi y Jack Black como Bowser en su versión en inglés.

Producida por Illumination y Nintendo, la película apuesta por nuevos mundos y una historia más ambiciosa, alejada del Reino Champiñón. En esta ocasión, Mario, Luigi y Peach deberán enfrentarse nuevamente a Bowser, quien, con la ayuda de su hijo, buscará apoderarse de la galaxia.

El final de la primera película incluyó escenas postcréditos, por lo que no sería mala idea quedarse hasta el final para no perderse ningún detalle de esta nueva entrega animada, que se perfila como uno de los estrenos más importantes de 2026.

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