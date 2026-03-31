Tiger Woods tenía analgésicos recetados y no pasó las pruebas de sobriedad después del accidente, según declaración jurada

Por Holly Yan y Meridith Edwards, CNN

Tiger Woods tenía los ojos inyectados en sangre y parecía letárgico cuando no superó varias pruebas de sobriedad en el lugar del accidente tras chocar contra otro vehículo, el último viernes, según una declaración jurada de arresto publicada este martes.

Woods le dijo a un agente del sheriff que estaba mirando su teléfono celular y cambiando la estación de radio, y que no se percató de que el vehículo que iba delante había disminuido la velocidad, según la declaración jurada.

Dos pastillas blancas, identificadas como hidrocodona, fueron encontradas en el bolsillo izquierdo del pantalón de Woods durante un registro tras su arresto por sospecha de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, según la declaración jurada. Woods les dijo a los agentes que no había consumido alcohol, pero que toma “algunos” medicamentos recetados y que los había tomado esa misma mañana.

La hidrocodona es un opioide recetado que se usa para tratar el dolor crónico intenso.

Este accidente supone el último revés para Woods, de 50 años, que intentaba un nuevo regreso tras años de lesiones y accidentes de tránsito.

La leyenda del golf de 50 años conducía un Land Rover cuando chocó contra una camioneta que llevaba un pequeño remolque, según informó la semana pasada el sheriff del condado de Martin, John Budensiek. El impacto provocó que el SUV de Woods volcara.

“Nuestros investigadores de casos de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas llegaron al lugar del accidente y el Sr. Woods presentaba claros signos de estar bajo estos efectos”, declaró Budensiek. El ganador de 82 títulos del PGA Tour enfrenta cargos por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba de alcoholemia.

Woods sudaba profusamente, tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, y las pupilas extremadamente dilatadas, según consta en la declaración jurada de un agente del sheriff del condado de Martin. Sus movimientos eran lentos y aletargados, añadió el agente.

Debido a las limitaciones físicas de Woods —les dijo a los agentes que se había sometido a siete cirugías de espalda y más de veinte operaciones en la pierna—, las pruebas se realizaron mientras estaba sentado. Woods cometió varios errores, como comenzar los ejercicios antes de que se le indicara, no contar los pasos correctamente y no bajar la mano al costado como se le había ordenado, según la declaración jurada.

La agente “creyó que las facultades normales de Woods estaban mermadas y que no podía conducir el vehículo de forma segura”, escribió en la declaración jurada. Woods fue arrestado aproximadamente a las 3:12 p.m., hora local.

Una prueba de alcoholemia realizada en la cárcel del condado de Martin arrojó un resultado de 0.000 en ambas muestras, lo que indica la ausencia de alcohol, según la declaración jurada. Woods se negó a someterse a una prueba de orina para determinar la presencia de sustancias químicas o controladas.

Woods no resultó herido en el accidente y fue visto saliendo de la cárcel del condado de Martin el viernes por la noche, según informó la filial de CNN, WPBF.

Las circunstancias de su detención presentaban similitudes con su detención en 2017, tras la cual se encontraron medicamentos recetados en su organismo, incluida la hidrocodona.

La participación de Woods en el Masters del próximo mes sigue en duda tras el último de una serie de incidentes automovilísticos que se remontan a 2009, cuando fue multado por conducción temeraria.

El 15 veces ganador de majors se declaró culpable de conducción temeraria en 2017 tras ser arrestado en mayo de ese año bajo sospecha de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas. Su libertad condicional de 12 meses dependía de completar el tratamiento recomendado, que incluía un curso sobre conducción bajo influencias, 50 horas de servicio comunitario y pruebas aleatorias de drogas y alcohol.

En 2021, Woods fue hospitalizado tras un grave accidente con vuelco en el condado de Los Ángeles, que los investigadores dictaminaron como accidental.

Desde entonces, ha participado en 11 torneos, pero solo ha terminado cuatro. Consultado la semana pasada sobre su regreso al golf competitivo, Woods dijo que lo estaba “intentando”, pero que su “cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años”.

“He tenido un par de lesiones graves este último año”, declaró Woods a los periodistas tras un partido de la TGL. “He tenido que luchar mucho, me ha llevado tiempo. Pero sigo intentándolo. Quiero jugar.”

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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Con información de Jacob Lev y Kyle Feldscher, de CNN.